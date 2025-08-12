TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui des nominations à des postes de cadres supérieurs au sein du Groupe Équipe de direction CIBC. Elles positionneront la banque pour l'avenir et accéléreront davantage la mise en œuvre de sa stratégie client. Pour sa part, Harry Culham assumera les fonctions de président et chef de la direction le 1er novembre 2025.

« À l'échelle de la Banque CIBC, nous accélérons notre lancée en mettant en œuvre notre stratégie client et en favorisant une culture axée sur notre raison d'être et connectée. Cette accélération commence par notre équipe de leadership et s'étend à tous les secteurs de notre banque, a déclaré M. Culham. Nos investissements stratégiques et notre personnel ont favorisé notre croissance, et les changements que nous annonçons aujourd'hui nous aideront à nous positionner pour l'avenir. Chacun de ces leaders est fort d'une expérience exceptionnelle, d'un parcours professionnel éprouvé et incarne notre culture axée sur notre raison d'être et sur la collaboration. »

Christian Exshaw sera nommé premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux. À ce titre, il sera responsable de Marchés des capitaux à l'échelle mondiale. Il a été nommé à un poste élargi de chef adjoint, Marchés des capitaux en 2024, à la tête des équipes Marchés CIBC, réseau mondial et Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement.



« De ses débuts dans la salle de marché à ses nombreuses années à occuper des postes de direction clés au sein de Marchés des capitaux, Christian est reconnu pour l'importance qu'il accorde à nos clients, à l'exécution, à l'innovation et à l'adoption d'un état d'esprit axé sur la croissance au sein de notre banque », a déclaré M. Culham.





sera nommé premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux. À ce titre, il sera responsable de Marchés des capitaux à l'échelle mondiale. Il a été nommé à un poste élargi de chef adjoint, Marchés des capitaux en 2024, à la tête des équipes Marchés CIBC, réseau mondial et Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement. « De ses débuts dans la salle de marché à ses nombreuses années à occuper des postes de direction clés au sein de Marchés des capitaux, Christian est reconnu pour l'importance qu'il accorde à nos clients, à l'exécution, à l'innovation et à l'adoption d'un état d'esprit axé sur la croissance au sein de notre banque », a déclaré M. Culham. Kevin Li deviendra premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, mais aussi président et chef de la direction, CIBC Bank USA . Actuellement directeur général et chef, Banque d'investissement du réseau mondial, il a déjà été chef, CIBC Europe et a occupé divers postes de direction au Canada . Il s'est joint à la Banque CIBC en 1994 et travaille à Chicago depuis 2018.



« Kevin a constamment mis l'accent sur le client et a adopté une approche disciplinée pour faire croître nos activités au-delà des frontières, a révélé M. Culham. Grâce à ses relations approfondies aux États-Unis, au Canada et en Europe , il offrira un leadership exceptionnel à notre équipe américaine. »





deviendra premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, mais aussi président et chef de la direction, CIBC Bank . Actuellement directeur général et chef, Banque d'investissement du réseau mondial, il a déjà été chef, CIBC Europe et a occupé divers postes de direction au . Il s'est joint à la Banque CIBC en 1994 et travaille à depuis 2018. « Kevin a constamment mis l'accent sur le client et a adopté une approche disciplinée pour faire croître nos activités au-delà des frontières, a révélé M. Culham. Grâce à ses relations approfondies aux États-Unis, au et en , il offrira un leadership exceptionnel à notre équipe américaine. » Christina Kramer sera nommée première vice-présidente à la direction et chef de l'administration, Banque CIBC. Elle continuera de diriger le groupe Technologie, infrastructure et innovation de la Banque CIBC et assumera des responsabilités supplémentaires pour les équipes Gouvernance, Plaintes de clients, Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que pour les équipes du Bureau principal de l'administration à l'échelle de l'entreprise.



« Leader de confiance, Christina possède un leadership exceptionnel et une vaste expérience. De plus, elle tire parti de capacités stratégiques et opérationnelles qui ont été très utiles à notre banque au cours de sa carrière », a dit M. Culham.





sera nommée première vice-présidente à la direction et chef de l'administration, Banque CIBC. Elle continuera de diriger le groupe Technologie, infrastructure et innovation de la Banque CIBC et assumera des responsabilités supplémentaires pour les équipes Gouvernance, Plaintes de clients, Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que pour les équipes du Bureau principal de l'administration à l'échelle de l'entreprise. « Leader de confiance, Christina possède un leadership exceptionnel et une vaste expérience. De plus, elle tire parti de capacités stratégiques et opérationnelles qui ont été très utiles à notre banque au cours de sa carrière », a dit M. Culham. Hratch Panossian , premier vice-président à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, conserve ses fonctions actuelles, mais élargira son mandat pour inclure les centres de contact et le marketing clients.



« Sous la direction de Hratch, notre banque de détail a continué sur sa lancée, a déclaré M. Culham. Son point de vue stratégique, son approche axée sur le client et son engagement à l'égard de l'innovation, de la modernisation et de la numérisation permettent à notre équipe d'attirer de nouveaux clients à la banque, d'approfondir les relations et de faire croître Services bancaires personnels et PME. »





, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, conserve ses fonctions actuelles, mais élargira son mandat pour inclure les centres de contact et le marketing clients. « Sous la direction de Hratch, notre banque de détail a continué sur sa lancée, a déclaré M. Culham. Son point de vue stratégique, son approche axée sur le client et son engagement à l'égard de l'innovation, de la modernisation et de la numérisation permettent à notre équipe d'attirer de nouveaux clients à la banque, d'approfondir les relations et de faire croître Services bancaires personnels et PME. » Susan Rimmer , première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, continue d'occuper ses fonctions actuelles à la tête de cette unité d'exploitation stratégique au Canada . De plus, elle supervisera CIBC Caribbean.



« Susan incarne notre approche axée sur le client et très connectée pour servir nos clients, a déclaré M. Culham. Sous sa direction, notre équipe dans les Caraïbes poursuivra sur sa lancée visant à approfondir les relations avec les clients et à renforcer les liens à l'échelle de la banque. »





, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, continue d'occuper ses fonctions actuelles à la tête de cette unité d'exploitation stratégique au . De plus, elle supervisera CIBC Caribbean. « Susan incarne notre approche axée sur le client et très connectée pour servir nos clients, a déclaré M. Culham. Sous sa direction, notre équipe dans les Caraïbes poursuivra sur sa lancée visant à approfondir les relations avec les clients et à renforcer les liens à l'échelle de la banque. » Amy South sera nommée vice-présidente à la direction, Bureau du chef de la direction et chef de cabinet. Ses responsabilités comprendront le Bureau de la clientèle stratégique, Relations gouvernementales, Service des études économiques CIBC et la supervision de CIBC Mellon.



« Amy est une leader reconnue qui possède une vaste expérience. Elle continuera de jouer un rôle important dans l'établissement de liens et de solides relations avec les clients à l'échelle de la banque », a affirmé M. Culham.





sera nommée vice-présidente à la direction, Bureau du chef de la direction et chef de cabinet. Ses responsabilités comprendront le Bureau de la clientèle stratégique, Relations gouvernementales, Service des études économiques CIBC et la supervision de CIBC Mellon. « Amy est une leader reconnue qui possède une vaste expérience. Elle continuera de jouer un rôle important dans l'établissement de liens et de solides relations avec les clients à l'échelle de la banque », a affirmé M. Culham. Stephen Scholtz sera nommé chef des affaires juridiques à l'échelle mondiale. Plus récemment, il était avocat général, Canada . Il a occupé des postes aux responsabilités croissantes au sein d'Affaires juridiques au cours de sa carrière de près de 20 ans à la Banque CIBC, ainsi que dans des cabinets d'avocats de premier plan avant de se joindre à la banque.



« Stephen est un leader respecté au sein de notre équipe et il est bien placé pour prendre les rênes de nos affaires juridiques à l'échelle mondiale, a indiqué M. Culham. Son expertise dans divers aspects juridiques et ses conseils judicieux seront un atout dans ses nouvelles fonctions. »

Aux côtés de ces leaders, les cadres supérieurs suivants continueront d'occuper leurs fonctions au sein de l'équipe de direction CIBC. Nous assurerons ainsi une continuité accrue et une exécution efficace de notre stratégie client :

Frank Guse , premier vice-président à la direction et chef de la gestion du risque

, premier vice-président à la direction et chef de la gestion du risque Robert Sedran , premier vice-président à la direction et chef des services financiers, Stratégie de l'entreprise

, premier vice-président à la direction et chef des services financiers, Stratégie de l'entreprise Sandy Sharman, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Personnel, culture et marque

En plus des nominations d'aujourd'hui, les leaders suivants prendront leur retraite de la Banque CIBC :

Shawn Beber , premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, et président et chef de la direction, CIBC Bank USA , prendra sa retraite le 1 er juillet 2026, après 23 ans à la banque. Le 1 er novembre 2025, il sera nommé conseiller spécial pour assurer une transition en douceur au sein de la direction. Avant son poste actuel, il était chef de la gestion du risque. Il a également occupé d'autres postes de direction à la Banque CIBC, notamment à titre d'avocat général, de chef, Stratégie et Expansion de l'entreprise et de chef, Marchés des capitaux, États-Unis.



« Au cours de son mandat, Shawn a acquis une expertise et une connaissance approfondies des services financiers et de la banque, a affirmé M. Culham. Il a joué un rôle déterminant dans nos progrès aux États-Unis, en veillant à ce que nous ayons une plateforme transfrontalière solide et diversifiée, de même qu'une approche disciplinée et contrôlée par le risque pour faire croître les affaires. »





, premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, et président et chef de la direction, CIBC Bank , prendra sa retraite le 1 juillet 2026, après 23 ans à la banque. Le 1 novembre 2025, il sera nommé conseiller spécial pour assurer une transition en douceur au sein de la direction. Avant son poste actuel, il était chef de la gestion du risque. Il a également occupé d'autres postes de direction à la Banque CIBC, notamment à titre d'avocat général, de chef, Stratégie et Expansion de l'entreprise et de chef, Marchés des capitaux, États-Unis. « Au cours de son mandat, Shawn a acquis une expertise et une connaissance approfondies des services financiers et de la banque, a affirmé M. Culham. Il a joué un rôle déterminant dans nos progrès aux États-Unis, en veillant à ce que nous ayons une plateforme transfrontalière solide et diversifiée, de même qu'une approche disciplinée et contrôlée par le risque pour faire croître les affaires. » Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques, prendra sa retraite de la Banque CIBC. Dans le cadre de ses fonctions, elle a supervisé Affaires juridiques, Gouvernance, Plaintes de clients ainsi que Relations gouvernementales. De plus, elle a dirigé l'élaboration de la stratégie relative aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance de la banque.



« Kikelomo est une leader accomplie et une professionnelle du droit. Elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration et l'intégration de la durabilité dans nos activités, ce qui nous aidera à orienter nos efforts pendant de nombreuses années », a dit M. Culham.

« Nous avons une équipe solide, très connectée et axée sur notre raison d'être qui s'efforce de réaliser les ambitions des clients et d'appliquer notre stratégie au quotidien, a déclaré M. Culham. En nous appuyant sur la continuité et la profondeur de notre équipe de leadership, je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec chacun de ces cadres supérieurs dans leurs nouvelles fonctions et leurs fonctions élargies, ainsi qu'avec toute notre équipe de leadership alors que nous poursuivons sur notre lancée. J'aimerais également remercier Jon Hountalas, vice-président du conseil, Services bancaires nord-américains, qui a annoncé plus tôt cette année son départ à la retraite après 15 ans à la Banque CIBC et 40 ans dans le secteur des services financiers, pour ses nombreuses contributions à la banque et son engagement indéfectible envers nos clients. »

« Au nom de toute l'équipe de la Banque CIBC, je tiens à souligner le solide leadership dont Victor a fait preuve tout au long de la transition, a ajouté M. Culham. Ensemble, nous avons eu l'occasion d'interagir directement avec les clients, notre équipe, les investisseurs et les membres de la collectivité dans tous les marchés où nous exerçons nos activités. La continuité qu'il a offerte et les efforts collectifs que nous observons au sein de notre équipe de leadership chevronnée sont indispensables à une transition en douceur et serviront de base solide à l'avenir. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Pour plus de renseignements: Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Tom Wallis, Communications et affaires publiques, Banque CIBC, 416 980-4048 / [email protected]