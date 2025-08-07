Notre plateforme interne d'IA est reconnue pour sa capacité à proposer des solutions évolutives

TORONTO, le 7 août 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que sa plateforme interne d'IA, IAC (IA CIBC), a remporté le titre de meilleure initiative d'IA générative selon The Digital Banker, qui reconnaît l'utilisation novatrice de l'IA générative par la Banque pour améliorer la productivité tout en offrant une expérience client de premier ordre.

The Digital Banker évalue les entreprises sur le plan de l'innovation, de l'expérience client, du rendement financier et du rendement du marché, ainsi que de la stratégie d'entreprise. L'organisme a félicité IAC pour sa capacité à offrir des solutions évolutives et à avoir une incidence mesurable sur les services bancaires mondiaux.

« Intelligence artificielle CIBC reflète l'engagement de notre banque à rester à l'avant-garde de la technologie », a déclaré Dave Gillespie, vice-président à la direction, Infrastructure, architecture, et modernisation, Banque CIBC. « Cette reconnaissance souligne l'engagement de la Banque CIBC à tirer parti de l'IA de façon réfléchie et efficace, ce qui améliore notre capacité à répondre aux besoins des clients tout en soutenant nos équipes dans la mise en œuvre de notre stratégie client. »

Lancé à l'échelle de la TD en mai, IAC permet aux membres de l'équipe d'automatiser des tâches courantes comme la synthèse de documents, la rédaction de courriels et la compilation de résultats de recherche. En intégrant des outils avancés comme la production automatisée de contenu, des modèles personnalisables et des fonctionnalités de recherche améliorées à la plateforme, IAC transforme la façon dont les membres de l'équipe travaillent, ce qui nous a permis d'économiser environ 600 000 heures depuis son lancement. De plus, IAC sert de plateforme et de moteur pour une variété de solutions d'IA personnalisées propres à la Banque CIBC, ce qui favorise des solutions d'affaires et des flux de travail spécialement adaptés pour la Banque CIBC.

Ces prix reconnaissent l'excellence de l'expérience client dans l'ensemble du secteur des services financiers et visent à fournir des points de repère impartiaux et objectifs pour l'industrie mondiale, en mettant en évidence les fournisseurs de services financiers qui offrent une expérience client supérieure et uniforme.

Cette reconnaissance marque la deuxième année consécutive où la Banque CIBC remporte le titre de meilleure initiative d'IA générative selon The Digital Banker. En 2024, la Banque a été reconnue pour son travail de transformation dans le cadre de son projet pilote d'IA générative entourant le Centre de connaissances.

