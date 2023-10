Valorisation de la profession enseignante - L'Ordre de l'excellence en éducation du Québec attend les candidatures

QUÉBEC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Afin de souligner officiellement le mérite de ceux qui se distinguent par leur participation au rehaussement de l'enseignement québécois, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, invitent les Québécoises et Québécois à soumettre des propositions de nominations à l'Ordre de l'excellence en éducation.

Les personnes désirant déposer la candidature d'une personne qui se distingue par la qualité remarquable de son travail pour la réussite éducative des personnes apprenantes ont du 2 octobre au 10 novembre 2023 pour envoyer leur proposition en soumettant le formulaire de candidature dûment rempli. Toutes les candidatures seront évaluées par le Conseil de l'Ordre de l'excellence, qui jugera de la valeur des propositions reçues pour ensuite les recommander aux ministres. Les noms des nouveaux membres de l'Ordre seront connus lors d'une cérémonie au printemps 2024.

L'Ordre de l'excellence en éducation a été institué en 2018 et s'adresse aux personnes de tous les ordres d'enseignement, de la petite enfance jusqu'à l'université, tant du réseau public que privé. Les membres qui intègrent l'Ordre se voient attribuer un grade de membre, de membre distingué ou de membre émérite selon l'envergure de leur contribution au système d'éducation québécois.

Citations :

« Le système d'éducation québécois est un des piliers de notre société. S'il nous permet de nous démarquer, c'est grâce au travail remarquable de milliers de personnes, qui consacrent leur talent et leur engagement à la réussite éducative de nos élèves. Je vous invite donc à proposer la candidature d'une de ces personnes et leur contribution remarquable, pour l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« L'Ordre de l'excellence en éducation du Québec permet de reconnaître l'apport et le mérite de personnes d'exception qui travaillent dans le milieu de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Ces distinctions constituent donc une forme de reconnaissance et d'appréciation pour l'immense impact qu'ont ces personnes de cœur sur la réussite des élèves et des étudiants. Nous vous invitons à transmettre vos candidatures en grand nombre, car nous savons que plusieurs d'entre vous méritent cette distinction! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Depuis 2018, 130 personnes ont été reçues membres, membres distingués et membres émérites de l'Ordre de l'excellence en éducation.

L'Ordre de l'excellence en éducation du Québec permet de souligner officiellement le mérite de celles et ceux qui ont joué ou jouent encore un rôle important dans le domaine de l'éducation au Québec.

L'Ordre de l'excellence en éducation du Québec est sous la responsabilité du Conseil de l'Ordre, composé de dix membres et mis sur pied pour recommander aux ministres un maximum de soixante candidatures par année pour l'ensemble des titres.

L'Ordre de l'excellence en éducation du Québec, dont la devise est Leur réussite, notre devoir , vise à :

reconnaître le mérite des personnes qui travaillent ou s'impliquent dans le domaine de l'éducation;



valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du système éducatif;



contribuer au rayonnement du système éducatif.

Une proposition de nomination peut être transmise à l'Ordre par :

toute personne physique;



toute personne représentant les autorités d'une organisation scolaire ou d'un établissement d'enseignement supérieur, soit :



une commission scolaire;





une école primaire ou secondaire, publique ou privée;





un centre de formation des adultes ou de formation professionnelle;





un collège d'enseignement général et professionnel;





un établissement d'enseignement collégial privé;





un établissement d'enseignement universitaire;



toute personne représentant une organisation n'étant pas une organisation scolaire ou un établissement d'enseignement supérieur.

