Unités modulaires pour personnes en situation d'itinérance à Québec : les premiers occupants accueillis dès septembre

QUÉBEC, le 13 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et Socialim ont inauguré aujourd'hui, dans le secteur D'Estimauville à Québec, six places d'hébergement transitoire pour personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle. Ces logements sous forme de modules préfabriqués accueilleront leurs premiers occupants dès le mois de septembre. Il s'agit d'un investissement de 1,7 M$.

L'événement a eu lieu en présence de l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, de Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, de Jean-François Simard, député de Montmorency, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, de Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif responsable de l'itinérance et du logement, et de nombreux partenaires du milieu.

Par ailleurs, l'apport du CIUSSS de la Capitale-Nationale, par le biais de son équipe Stabilité résidentielle, favorisera la réinsertion sociale des personnes logées pour les aider à atteindre une stabilité résidentielle. Le CIUSSS travaillera en collaboration avec deux organismes du milieu, soit le Gîte Jeunesse et le GRAPE.

Le Gîte Jeunesse offrira un accompagnement psychosocial aux personnes logées, conjointement - et de façon complémentaire - avec l'équipe Stabilité résidentielle du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Par l'embauche d'un intervenant ou d'une intervenante et le soutien de leur coordination clinique, des présences régulières sont prévues sur le site afin d'offrir des interventions individualisées et de coanimer les espaces communs avec les partenaires.

Enfin, l'organisme à but non lucratif Socialim confiera la gestion et l'entretien des bâtiments à l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ).

Citations :

« Le nouveau gouvernement fédéral est déterminé à soutenir les provinces et les municipalités dans la recherche de solutions locales aux défis liés au logement. Ce projet permettra de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des personnes les plus vulnérables de Québec. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Encore une fois, notre gouvernement fait preuve d'agilité pour mettre en place rapidement une solution d'hébergement transitoire adaptée aux besoins de la clientèle servie. Le recours à des modules préfabriqués permet de procurer, dans un court délai et à un coût raisonnable, un milieu de vie sécuritaire à des personnes qui méritent notre soutien et un accompagnement dans la dignité. C'est un outil supplémentaire dans le coffre à outils de la Société d'habitation du Québec pour contrer la crise du logement. Je tiens par ailleurs à saluer chaleureusement les nombreux partenaires associés à la mise en place de ce projet et à l'accompagnement qui sera offert aux futurs usagers des lieux. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Ce projet incarne notre volonté de miser sur des solutions concrètes d'hébergement à moyen et long terme pour lutter contre l'itinérance. Les deux organismes retenus sont des partenaires de confiance, bien enracinés dans leur milieu, et leur présence fera une vraie différence pour les personnes qui logeront dans les modules. L'hébergement de transition est selon moi l'un des meilleurs moyens pour réduire la durée des séjours en refuge, prévenir l'itinérance économique et aider les personnes à sortir de la rue le plus rapidement possible et nous sommes fiers de soutenir les services offerts dans ce projet important grâce à une contribution financière de 442 700$. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« La crise du logement exige que nous utilisions tous les moyens à notre disposition pour y répondre efficacement. L'annonce d'aujourd'hui représente un pas important pour que chaque Québécois et chaque Canadien, y compris les plus vulnérables, puisse avoir un chez-soi dans sa communauté. C'est la preuve que lorsque les différents ordres de gouvernement se mettent ensemble, nous faisons avancer les choses. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« À Québec, le visage de l'itinérance change. Ce n'est plus seulement le centre-ville qui est concerné, mais l'ensemble du territoire. Ce que nous faisons ici sera un modèle pour le reste de la ville. »

Jean-François Simard, député de Montmorency

« Ce projet-pilote témoigne de notre volonté de mobiliser tous les leviers dont nous disposons comme Ville pour prévenir et réduire l'itinérance, quitte à sortir des sentiers battus. En collaborant avec nos partenaires, nous démontrons qu'il est possible de faire autrement, de faire plus, ensemble. La Ville de Québec est fière de contribuer à la concrétisation de cette nouvelle approche porteuse pour une première fois sur son territoire, qui vient offrir une solution transitoire digne et humaine à nos concitoyens qui en ont besoin. »

Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif responsable de l'itinérance et du logement

« Ce projet est un exemple d'initiative innovante et agile, développée en concertation avec les partenaires pour répondre rapidement à des besoins en logement. Socialim et l'Office municipal d'habitation de Québec sont heureux de mettre à profit leurs expertises pour offrir une solution de logement supplémentaire visant à prévenir et à lutter contre l'itinérance à Québec. »

Dany Caron, dirigeant principal de Socialim et directeur général de l'OMHQ-SOMHAC

« Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est fier d'être partenaire dans ce projet unique d'hébergement transitoire qui offre une solution supplémentaire pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur deux organismes communautaires bien implantés dans le secteur de Beauport, soit le Gîte Jeunesse et le GRAPE, qui collaboreront avec l'équipe Stabilité résidentielle du CIUSSS pour offrir des services adaptés aux besoins des personnes logées. Cet accompagnement prendra plusieurs formes, qu'il s'agisse d'un accompagnement psychosocial ou encore d'aide à la gestion des finances personnelles. »

Frédéric Keck, directeur adjoint, partenariats et itinérance, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

En tout, le projet comprend quatre modules d'hébergement transitoire (trois de deux studios et un comprenant des espaces communs ou réservés aux intervenants). Ces modules seront installés sur le terrain adjacent au stationnement du Parc-O-Bus D'Estimauville.

Montage financier du projet : Investissement total de plus de 1,5 M$ du gouvernement du Québec; 825 607 $ de la Société d'habitation du Québec, provenant de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL); Près de 700 000 $ du CIUSSS de la Capitale-Nationale; Plus de 200 000 $ de la Ville de Québec; cette aide comprend la mise à disposition gratuite du terrain ainsi que le remboursement des frais liés à l'aménagement du site et au raccordement des infrastructures municipales.

Source de financement : 992 M$ provenant du FACL du gouvernement fédéral versés au Québec, et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024 ; Lancé en mars 2023, le FACL est une initiative de 4 G$ du gouvernement du Canada , laquelle a été bonifiée lors du budget 2024 d'une enveloppe de 400 M$, et qui vise à accélérer la construction de 112 000 logements à l'échelle du pays.

La durée du séjour dans les modules d'hébergement transitoire sera de 30 à 60 jours et l'objectif est d'accompagner 25 personnes annuellement.

Les partenaires assureront un suivi continu de l'implantation du projet dans le milieu et de son effet sur l'amélioration de la stabilité résidentielle des personnes hébergées.

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

