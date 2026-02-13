INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À LAVAL

LAVAL, QC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements abordables, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera le 16 février, en présence de :

M me Caroline Proulx , ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;

, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine; M me Madeleine Chenette , secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports) et députée de Thérèse-De Blainville;

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports) et députée de Thérèse-De Blainville; M me Sandra El-Helou , conseillère municipale de Souvenir-Labelle;

, conseillère municipale de Souvenir-Labelle; M me Caroline Sauriol , présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; et Mme Danielle Lavoie, présidente du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Laval.

DATE : 16 février 2026 HEURE : 10 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

