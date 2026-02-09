Initiative Logement abordable Desjardins - 31 nouveaux logements abordables à Waterloo

WATERLOO, QC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Waterloo et Desjardins sont fiers d'avoir procédé, aujourd'hui, à la première pelletée de terre d'un bâtiment de 31 logements abordables nommé Sérénité. Porté par l'organisme Un Toit pour Tous à Waterloo, le projet d'habitation de 4 étages sera situé au 24, rue Taylor, à Waterloo et sera destiné à des personnes autonomes de 65 ans et plus, seules ou en couple. La fin de la construction est prévue pour la fin d'année 2026.

Le projet d'habitation voit le jour dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de plus de 3 000 logements abordables.

Le montage financier, d'un peu plus de 10,7 M$, comprend des investissements du gouvernement du Québec de plus de 5,3 M$ ainsi qu'une contribution directe de 1,2 M$ de la Ville de Waterloo. En considérant les coûts indirects comme les coûts de raccordement, le don de terrain et des congés de taxes sur 35 ans, la valeur totale de la contribution de la Ville est estimée à 4,6 M$. Pour sa part, Desjardins contribue au projet pour près de 500 k$ en capital patient. Un prêt hypothécaire complète le montage financier.

C'est la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, qui a souligné l'événement. Elle était accompagnée de M. Pascal Russell, maire de Waterloo, de M. Yannick Laviolette, directeur général et chef Logement abordable Desjardins, ainsi que de Mme Louise Côté, présidente du conseil d'administration d'Un Toit pour Tous à Waterloo.

Initiative Logement abordable Desjardins : des résultats au-delà des attentes

Les projets réalisés dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins s'inscrivent dans une feuille de route déjà bien garnie qui montre à quel point le partenariat entre le gouvernement du Québec et Desjardins porte ses fruits.

En date du 31 janvier 2026, 1 621 logements étaient déjà en exploitation, 884 logements étaient en réalisation et 581 étaient en processus d'autorisation, pour un total de 3 086 logements abordables dans 15 régions du Québec.

Rappelons que pour répondre à la crise du logement, Desjardins s'est engagé à la fin de 2025 à créer plus de 10 000 logements abordables et à abordabilité différée d'ici 2028. Cette ambition marque une évolution de l'Initiative Logement abordable Desjardins lancée en 2022 en partenariat avec la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui vise 3 000 logements d'ici 2028.

Cet engagement, appuyé par des partenariats publics et privés et un modèle de financement novateur, permettra d'offrir des solutions concrètes à des milliers de familles, étudiants et personnes seules, tout en favorisant une société plus inclusive et solidaire.

Pour répondre à son ambition, Desjardins mise sur son modèle novateur de guichet unique, qui centralise les sources de financement et assure une prise en charge rapide des projets en simplifiant les démarches grâce au soutien d'une équipe attitrée.

Citations :

« Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. Grâce à de nouveaux leviers financiers - tels que les partenariats avec les fonds fiscalisés, dont celui avec le Mouvement Desjardins -, la SHQ dispose d'un coffre à outils plus garni pour construire plus de logements, et ce, plus rapidement. C'est une formule qui a des résultats concrets et qui se démarque par sa rapidité. Le projet d'Un Toit pour Tous à Waterloo est un bel exemple de ce que nous pouvons réaliser. Félicitations à tous les partenaires! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition Féminine

« C'est une grande fierté de voir émerger des espaces aussi inspirants et accessibles pour nos citoyens. Ce sont des initiatives comme celle-ci qui renforcent le tissu social de notre communauté et qui rehaussent la qualité de vie. Félicitations aux idéateurs de ce projet inspirant et merci à tous les partenaires pour leur précieuse collaboration. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En 2024, la Ville de Waterloo s'est dotée d'une orientation claire en matière d'habitation dans sa planification stratégique : favoriser l'accès à une habitation pour tous. C'est pour cette raison que le projet d'Un Toit pour Tous est soutenu par la Ville depuis son commencement. Aujourd'hui, avec cette première pelletée de terre, le projet voit le jour à un moment charnière et répond à un besoin criant de logements abordables sur notre territoire. On est à la croisée des chemins : il faut diversifier les types d'habitation pour faire face à ce contexte et, surtout, ne laisser personne derrière. »

Pascal Russell, maire de Waterloo

« À Waterloo, ce projet répond à un besoin bien réel : offrir aux personnes de 65 ans et plus des logements abordables, sécuritaires et adaptés, leur permettant de poursuivre leur vie dans leur milieu, près de leurs repères et de leur réseau. Le modèle mis en place par Desjardins en partenariat avec le gouvernement du Québec démontre toute son efficacité : il permet d'accélérer la réalisation de projets porteurs, d'en simplifier le financement et de livrer rapidement des logements qui répondent aux réalités des communautés. C'est une approche concrète qui génère des résultats durables et qui fait une réelle différence sur le terrain. »

Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Pour notre organisme, la création de ce premier projet d'habitation incarne notre engagement et donne vie à notre mission. Offrir des logements abordables ici même dans notre municipalité, où les besoins sont urgents, particulièrement en matière de logement pour aînés, devient une réalité grâce à l'appui de partenaires engagés. »

Louise Côté, présidente du conseil d'administration d'Un Toit pour Tous à Waterloo

Fait saillant :

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 487,9 milliards de dollars au 31 mars 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 56 100 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

