OTTAWA, ON, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Union House Arts, un centre d'artistes communautaire de Terre-Neuve-et-Labrador, est le grand gagnant du Prix Lacey 2023, ont annoncé aujourd'hui le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la famille Lacey. Le centre remporte un prix de 50 000 $ en argent et recevra la visite en personne d'un.e conservateur.rice en art contemporain du MBAC, qui se rendra également dans des ateliers d'artistes locaux. this town is small (TTIS), de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), et Spill.propagation, de Gatineau (Québec) sont les finalistes et reçoivent chacun la somme de 20 000 $.

« Félicitations au lauréat de cette année et aux deux finalistes du Prix Lacey, un important témoignage de reconnaissance du travail essentiel qu'accomplissent les centres d'artistes autogérés de partout au Canada pour l'écosystème canadien des arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada est fier de célébrer ces organisations avec la famille Lacey pour la troisième édition de ce prix prestigieux », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada.

Une reconnaissance unique des lieux d'art communautaires au Canada, le Prix Lacey est décerné tous les deux ans aux centres d'artistes autogérés et aux galeries axées sur la communauté. Le Prix, instauré en 2019 en partenariat avec le MBAC, est financé grâce à un don de John Lacey et de sa défunte épouse Naomi, et soutenu par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

« Je suis un amateur d'arts visuels depuis l'adolescence et je crois que les petites galeries communautaires sont le ciment qui unit le monde des arts visuels », a déclaré John Lacey. « Le Prix Lacey vise à encourager ces galeries et à aider les lauréats à en faire encore davantage pour leurs artistes et leurs communautés. »

Situé à Port Union, Terre-Neuve-et-Labrador, Union House Arts (UHA) est un centre communautaire d'artistes voué à soutenir les nouvelles œuvres d'artistes et d'artisans par le biais de dialogues et de programmes collaboratifs spécifiques au lieu. Fondée en 2016 par une petite équipe de bénévoles, UHA a officiellement ouvert les portes de sa galerie, de ses studios et de son centre communautaire en juin 2019.

« La reconnaissance et le soutien du Prix Lacey contribueront grandement à notre impact en tant qu'organisme artistique et communautaire », a déclaré Bethany MacKenzie, directrice de la programmation à Union House Arts. « Depuis notre ouverture en 2019, nous fonctionnons avec un effectif limité, et nos activités dépassent largement nos ressources actuelles en raison d'un engagement et d'un intérêt élevés. Ce prix nous permettra de soutenir non seulement notre personnel, mais aussi les artistes et la communauté qui ont contribué à faire d'UHA l'organisation artistique professionnelle et accessible qu'elle est aujourd'hui. »

This town is small (TTIS), un centre d'artistes autogéré sans local attitré, soutient l'art contemporain à Epekwitk (Île-du-Prince-Édouard) depuis 2010 et présente des expositions, des résidences, des ateliers, des conférences d'artistes et d'autres programmes avec des lieux et des partenaires communautaires diversifiés et solidaires, offrant des occasions aux artistes locaux et établissant des liens avec le public.

Spill.Propagation est un centre d'artistes pour la création et la production en langue des signes. Ses trois principales activités artistiques sont la création, la production collaborative et la recherche-création, et ses espaces sont conçus pour explorer un nouveau mouvement, en tissant des expériences entre les communautés sourde et entendante.

Le jury a déclaré : « Nous avons été frappés par la diversité et le nombre de nominations pour le Prix Lacey 2023, dont de nombreuses premières soumissions. Nous avons été touchés par l'esprit de collaboration, l'impact local et le rayonnement plus large de nombreux centres axés sur la communauté et gérés par des artistes. Parmi un éventail inspirant de candidats, Union House Arts s'est distingué. Nous avons été impressionnés par sa capacité de produire des programmes qui touchent des communautés proches et par le soutien et les éloges de son réseau de pairs à Terre-Neuve-et-Labrador et au-delà. »

Le jury du Prix Lacey 2023 était composé de Su Ying Strang, directrice générale de la Southern Alberta Art Gallery, Maansiksikaitsitapiitsinikssin; Josée Drouin-Brisebois, réalisatrice et gestionnaire principale du Rayonnement national au MBAC; et Louise Lacey-Rokosh, artiste et représentante de la famille Lacey.

Le jury a également désigné trois centres qui, selon lui, méritent des mentions honorables pour le travail important qu'ils accomplissent dans leurs communautés respectives. Il adresse ses félicitations à Pumice Raft et au SAVAC (South Asian Visual Arts Centre) de Toronto, en Ontario, ainsi qu'à l'Oxygen Art Centre de Nelson, en Colombie-Britannique.

