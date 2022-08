Lancée en 2021 avec l'appui de la famille de Joyce Echaquan, la bourse est destinée à une étudiante autochtone de niveau maîtrise inscrite à l'UQAT ou à l'INRS. Cette initiative, qui bénéficie de l'appui du bureau du scientifique en chef du Québec et des Fonds de recherche du Québec, permet aujourd'hui d'offrir une seconde bourse d'études Joyce Echaquan du même montant et selon les mêmes modalités que la première.

Un projet portant sur le rôle des femmes cries

Le projet de recherche de Linda L. Shecapio porte sur la récupération du rôle des iiyiyiuu/iinuu iskweuch (femmes cries) dans la guérison et le bien-être de la famille sur le territoire Eeyou Istchee. De nombreuses femmes ont pris l'initiative de guérir les blessures de la colonisation, de briser les cycles des traumatismes intergénérationnels et d'apporter des solutions aux défis socioculturels actuels auxquels les communautés cries sont confrontées. Ces travaux permettront ainsi de développer un modèle de soins identifiant et comprenant les rôles et responsabilités traditionnels des femmes cries dans le soutien de l'équilibre entre les individus, pour la guérison et le bien-être de toutes et tous. Le sujet rejoint également le Principe de Joyce qui reconnaît et respecte les savoirs traditionnels et vivants des peuples autochtones dans tous les aspects de la santé.

Consultante autochtone indépendante et récemment élue conseillère pour sa communauté crie de Mistissini, Madame Shecapio a occupé divers postes au cours de sa carrière dans la coordination d'évènements locaux et régionaux ainsi que dans la gestion de projets et de programmes sur le territoire Eeyou Istchee. Elle a notamment été présidente de l'Association des femmes cries d'Eeyou Istchee de 2016 à 2019. Son rôle actuel de consultante lui permettra d'influencer la direction dans laquelle les peuples autochtones se seront positionnés pour unir leurs forces dans le but de restaurer et reconstruire la compréhension de la décolonisation en tant qu'individus, familles, communautés et nations.

