L'UQAT souhaite communiquer avec des vétéranes et vétérans vivant avec de la douleur chronique au Canada

ROUYN-NORANDA, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - L'équipe de recherche dirigée par Anaïs Lacasse, professeure titulaire de la Chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique, lance une vaste campagne de recrutement pour entrer en contact avec des vétéranes et vétérans vivant avec de la douleur chronique au Canada.

Appel à participation - Projet de recherche COPE-V (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Cette étude pancanadienne vise à mieux comprendre les trajectoires de soins et l'utilisation de médicaments pour soulager la douleur par les anciennes et anciens militaires. Les réponses recueillies permettront de cerner les défis et d'influencer les politiques et les pratiques cliniques pour ultimement mieux les soutenir.

La douleur chronique touche près de la moitié de la population vétérane canadienne -- soit environ deux fois plus que dans la population générale. Malgré cette réalité, les parcours de soins des vétéranes et vétérans demeurent complexes, notamment en raison de la transition entre le système de santé militaire et le système de santé publique. Le plan d'action pour la douleur au Canada désigne d'ailleurs ce groupe comme prioritaire dans l'amélioration de l'accès aux services de gestion de la douleur.

Cette étude s'adresse à toute personne répondant à la définition d'un vétéran selon Anciens Combattants Canada, soit un ancien membre des Forces armées canadiennes ayant réussi son entraînement de base et ayant été libéré avec mention honorable, peu importe son âge, son genre ou qu'il ait été déployé ou non.

Jusqu'à maintenant, 94 vétéranes et vétérans ont contribué à la recherche en quelques jours seulement et les efforts de diffusion se poursuivront activement dans les prochains mois en collaboration avec différents partenaires tels que l'Association québécoise de la douleur chronique, le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens et Pain BC.

Pour participer au sondage et contribuer à l'avancement des connaissances, veuillez cliquer sur le lien Web suivant : https://redcap.link/COPE-V_Landing

À propos de l'étude

Cette étude est menée par la Chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), avec le soutien du Consortium québécois sur la santé des vétérans du Réseau québécois de recherche sur la douleur (RQRD), en partenariat avec le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens (CESLDC).

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Contact média : Cassiopée Bois, [email protected]