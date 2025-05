Doctorats honoris causa | L'UQAT reconnaît la contribution remarquable de Jacques Marchand et Yves Sioui Durand, deux personnalités d'exception

ROUYN-NORANDA, QC, le 13 mai 2025 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) remettra sa plus haute distinction universitaire à deux figures marquantes de la culture québécoise lors de la Collation des grades 2025, qui se tiendra le samedi 14 juin prochain. Le compositeur, chef d'orchestre et pianiste de renommée internationale, Jacques Marchand, ainsi que l'artiste engagé, visionnaire et pionnier du théâtre autochtone contemporain, Yves Sioui Durand, recevront ainsi chacun un doctorat honoris causa en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la culture et à la société. En plus de la cérémonie officielle, l'UQAT offrira une fois de plus au grand public l'occasion de rencontrer les récipiendaires lors d'un échange privilégié, organisé la veille de la remise des diplômes.

Jacques Marchand, pionnier de la musique symphonique en Abitibi-Témiscamingue

Jacques Marchand a consacré sa vie à la musique, à la transmission du savoir et à la mise en valeur des talents d'ici. Formé en composition à l'Université McGill, il a d'abord travaillé aux côtés d'artistes emblématiques comme Pauline Julien et Renée Claude, avant de revenir s'établir à Rouyn-Noranda, sa ville natale, après de nombreuses années consacrées à des tournées au Québec et à l'étranger. Visionnaire et profondément engagé dans sa communauté, il fonde en 1987 l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue (OSRAT), un orchestre unique en son genre au Québec, qu'il dirige toujours aujourd'hui. Il crée également l'Ensemble Aiguebelle, un orchestre de chambre mettant en valeur les talents de l'Abitibi-Témiscamingue. Son œuvre comprend plusieurs créations majeures présentées ici et ailleurs dans le monde, dont Les Quatre éléments, Cantate nordique, la première partie de la grande fresque épique L'Épopée québécoise : Jacques Cartier ainsi que le spectacle régional à grand déploiement Le Paradis du Nord.

Reconnu pour sa contribution exceptionnelle à la culture, Jacques Marchand a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont le Prix du créateur de l'année en Abitibi-Témiscamingue du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en 2018, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (2012), la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec (2012) ainsi que le Prix à la création artistique en région du CALQ (2002). Il a aussi été nommé Citoyen émérite du Canada en 2007 et honoré par la Société nationale des Québécois de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (2004).

Pédagogue passionné, mentor dévoué et rassembleur, Jacques Marchand a transmis son amour de la musique à travers l'enseignement, les concerts et l'engagement social. Il a su éveiller des vocations et nourrir l'imaginaire de générations entières.

Yves Sioui Durand, figure de proue du théâtre autochtone et bâtisseur culturel

Artiste engagé, pionnier du théâtre autochtone contemporain et figure majeure de la scène artistique, Yves Sioui Durand a mis son art au service des voix autochtones à travers le théâtre, le cinéma et la littérature. Membre de la Nation huronne-wendat, il est reconnu pour son œuvre puissante, ancrée dans la mémoire, l'identité et la réconciliation.

En 1985, il cofonde Ondinnok, première compagnie de théâtre autochtone francophone au Québec. Sous sa direction artistique, la troupe rayonne à l'étranger international avec des œuvres rituelles et visuelles qui explorent les luttes et l'identité autochtones en mêlant histoire, quête identitaire, musique, danse et mythologie des Amériques. On lui doit notamment Le Porteur des peines du monde (1983), Hamlet le Malécite (2004) et Un monde qui s'achève - Lola (2015). Auteur prolifique, il signe aussi 14 dramatiques radio et réalise en 2011 Mesnak, le premier long-métrage de fiction d'un cinéaste autochtone québécois, tourné en langues française et innue. Visionnaire, il contribue à la formation de la relève en développant le premier programme de théâtre destiné aux Autochtones avec l'École nationale de théâtre du Canada. Yves Sioui Durand agit aussi comme mentor, conférencier et auteur engagé dans la décolonisation des arts vivants. Sa réflexion nourrit depuis plus de quarante ans le dialogue entre les peuples et la reconnaissance des cultures autochtones dans les institutions artistiques.

Son parcours exceptionnel a été salué par de nombreuses distinctions, dont le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, le prix Bernard-Assiniwi de Terres en vue au Festival international Présence Autochtone (2008), le prix Américanité du Festival du théâtre des Amériques (1985) et le titre de Compagnon des arts et des lettres du Québec (2018). Il est également le premier artiste autochtone à recevoir le prix Walter-Carsen (2023) décerné par le Conseil des arts du Canada.

Par son œuvre riche et sensible, Yves Sioui Durand a ouvert un espace de dialogue entre les cultures, où l'art devient à la fois lieu de mémoire, de transmission et de reconnexion. Il inspire une nouvelle génération d'artistes à créer avec sens, en faisant de leur art un levier de transmission, de fierté et de changement.

À la rencontre des récipiendaires 2025 : une invitation à la population

Encore cette année, l'UQAT propose au grand public un rendez-vous convivial en compagnie des récipiendaires de 2025, Jacques Marchand et Yves Sioui Durand. Fort apprécié, ce moment chaleureux, au cours duquel les personnes honorées se livreront sur leur parcours et leurs accomplissements respectifs, se tiendra le vendredi 13 juin, dès 17 heures au Bistro de l'UQAT du campus de Rouyn-Noranda, selon une formule 5 à 7. En savoir plus

À propos du doctorat d'honneur

Le doctorat d'honneur, aussi désigné sous le nom de doctorat honoris causa, rend hommage à des personnes qui ont atteint un haut degré d'excellence dans leur carrière universitaire, professionnelle ou scientifique, ou qui se sont distinguées par leur œuvre sociale, culturelle, artistique ou humanitaire. Cette récompense est une marque de reconnaissance exceptionnelle émise par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec (UQ), sur la recommandation des conseils d'administration des établissements et selon les règles de l'UQ. Depuis sa création il y a 40 ans, et à la suite de la remise de 2025, l'UQAT aura attribué un total de 20 doctorats honorifiques.

