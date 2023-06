Une saisie de l'ASFC mène à des accusations de la GRC

Drogues présumées et espèces non déclarées

NIAGARA FALLS, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont déterminées à assurer la sécurité de nos collectivités.

Le 2 mai 2023, Andrew Lee Toppenberg s'est présenté au point d'entrée du pont Rainbow à Niagara Falls, en Ontario, où il a été renvoyé pour un examen secondaire. Lors de l'inspection du véhicule, des agents des services frontaliers ont trouvé 181 kg de cannabis présumé et 602 985 $ US non déclarés.

Cannabis présumé et espèces saisis au pont Rainbow le 2 mai 2023 (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

L'ASFC a procédé à l'arrestation de Toppenberg, 60 ans, originaire de Tustin, en Californie. La garde de Toppenberg ainsi que les éléments de preuve ont été transférés à la GRC, et les accusations suivantes ont été portées :

possession de cannabis en vue de le distribuer en contravention au paragraphe 9(2) de la Loi sur le cannabis ;

; importation de 181 kg de cannabis en contravention au paragraphe 11(1) de la Loi sur le cannabis ;

; possession de biens d'une valeur de plus de 5 000 $ sachant que tout ou partie d'entre eux ont été obtenus de la perpétration d'un crime aux États-Unis en contravention à l'alinéa 354(1)b) du Code criminel.

Toppenberg est actuellement détenu. La date de sa prochaine comparution devant les tribunaux n'a pas encore été déterminée.

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. Cette saisie démontre le rôle essentiel que jouent l'ASFC et la GRC pour empêcher la contrebande illicite d'entrer dans nos collectivités. Les deux agences ont fait un travail remarquable. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC est très fière de la diligence dont font preuve ses agents. Leur travail acharné contribue grandement à assurer la sécurité continue du public aux frontières. »

- Jeff Walters, directeur, Opérations du district de Niagara, Agence des services frontaliers du Canada

« L'ASFC et la GRC continuent d'obtenir des résultats positifs en collaborant pour protéger les frontières du Canada. Cette saisie d'argent et de contrebande constitue un exemple de plus de la façon dont les services combinés protègent les citoyens et les citoyennes de l'Ontario contre les activités criminelles. »

- Surintendant Rae Bolsterli, officier responsable, Programme de l'intégrité des frontières de la GRC, Division O

