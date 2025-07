WINDSOR, ON, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Le 23 mai 2025, les agents des services frontaliers de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au point d'entrée du pont Ambassador ont intercepté 187,5 kg de cocaïne présumée dissimulée dans la remorque d'un camion commercial qui entrait au Canada en provenance des États-Unis.

Au cours d'un examen secondaire de la remorque, les agents de l'ASFC ont découvert deux valises et cinq sacs à ordures contenant 161 briques de cocaïne présumée. La valeur approximative de la cocaïne s'élève à 23,4 millions de dollars.

Les agents de l'ASFC ont saisi la drogue et arrêté le conducteur, Kambiz Karandish, âgé de 55 ans, de Richmond Hill, en Ontario, et ont placé le conducteur et la cocaïne présumée sous la garde de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La GRC a porté contre M. Karandish des accusations d'importation de cocaïne et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L'ASFC et la GRC sont déterminées à protéger nos collectivités contre la contrebande et le crime organisé.

L'enquête se poursuit.

Citations

« Quand l'ASFC déjoue une tentative de contrebande de drogues illégales au Canada, elle agit comme notre première ligne de défense contre le crime organisé et ceux qui tirent profit du trafic de drogues illégales. De concert avec la GRC, elle protège les collectivités partout au Canada et nous démontre à tous que la sécurité de nos frontières est une priorité nationale en matière de sécurité publique. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les efforts constants déployés par nos agents et agentes des services frontaliers pour intercepter les stupéfiants et les armes méritent d'être salués. L'ASFC s'adapte continuellement afin d'être en mesure d'arrêter les criminels en déjouant leurs tentatives de contrebande et de dissimulation, qui ne cessent d'évoluer. Nous utilisons tous les outils et tous les renseignements à notre disposition pour empêcher les stupéfiants de se retrouver dans nos rues. »

- Michael Prosia, directeur général régional, région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

« Les efforts coordonnés de l'ASFC et de la GRC ont permis, une fois de plus, d'empêcher une grande quantité de drogues dangereuses de circuler dans les rues des collectivités canadiennes. Cette saisie exécutée avec succès souligne l'engagement continu de la GRC à perturber et à démanteler le crime organisé, et témoigne du dévouement et de la collaboration entre nos partenaires d'application de la loi. »

- Surintendant James Parr, officier responsable des enquêtes criminelles par intérim, Région du Centre de la GRC

Les faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité aux frontières et le système d'immigration, et ce, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Vous trouverez des renseignements sur le Plan frontalier à la page suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité aux frontières et le système d'immigration, et ce, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Vous trouverez des renseignements sur le Plan frontalier à la page suivante : frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration. La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Les contrevenants étrangers pourraient être renvoyés du Canada et interdits de territoire.

peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Les contrevenants étrangers pourraient être renvoyés du Canada et interdits de territoire. Pour obtenir les plus récentes statistiques sur les stupéfiants, consultez la page Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

Twitter : @FrontiereCanRSO

Facebook : FrontiereCan

Instagram : FrontiereCan

YouTube : FrontiereCan

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945 or 613-957-6500