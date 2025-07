CALGARY, AB, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Au cours de la dernière année, l'ASFC a saisi plus de 160 kg de cannabis à l'aéroport international de Calgary et dans les opérations commerciales de Calgary. La majeure partie du cannabis était illicite et destinée à l'exportation. La valeur totale sur le marché noir est estimée à plus de 1,2 million de dollars. Ces saisies déjouent le crime organisé qui finance d'autres activités illégales, telles que la contrebande de stupéfiants et d'armes.

Parmi ces saisies, les agents et les agentes des services frontaliers de l'aéroport international de Calgary ont saisi 109 kg lors de 4 tentatives de contrebande distinctes. À chaque tentative, le cannabis a été découvert dans des emballages scellés sous vide dans des valises à destination du Royaume-Uni. Les voyageurs en cause ont été arrêtés par des agents de l'ASFC.

Voici quelques autres faits saillants :

Le 12 juillet 2025, les agents ont intercepté 12,29 kg de cannabis contenus dans une valise autrement vide provenant d'un citoyen canadien.

Le 13 mai 2025, des agents ont intercepté 17,5 kg de cannabis dans la valise d'un voyageur en provenance de Hong Kong .

. Le 27 octobre 2024, des agents ont intercepté 31,6 kg de cannabis d'un citoyen canadien lors d'une escale à Vancouver . Les agents et agentes ont également trouvé 1 gramme de fentanyl et 29 grammes de cocaïne dans de petits sacs cachés dans les valises de ce voyageur.

. Les agents et agentes ont également trouvé 1 gramme de fentanyl et 29 grammes de cocaïne dans de petits sacs cachés dans les valises de ce voyageur. Le 31 août 2024, les agents ont intercepté 48 kg de cannabis dissimulés dans des serviettes de bain dans deux valises d'un citoyen canadien. Un deuxième citoyen canadien a également été arrêté.

Dans les opérations commerciales de Calgary, les agents et agentes ont intercepté 9 colis contenant de petites quantités de cannabis de 1 à 10 kg chacune à destination du Royaume-Uni, de la Belgique et des Pays-Bas. Le cannabis était contenu dans des sacs scellés sous vide et avait été faussement déclaré.

Bien que le cannabis soit légal au Canada, le mouvement transfrontalier illicite de cannabis est une infraction criminelle grave, passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans en vertu de la Loi sur les douanes et d'une peine maximale de 14 ans en vertu de la Loi sur le cannabis.

« Les interceptions continues de cannabis illégal par les agents et agentes des services frontaliers à Calgary sont un autre exemple des efforts déployés par l'ASFC pour sécuriser la frontière et empêcher l'exportation de marchandises de contrebande. Le fait de mettre fin à ces tentatives de contrebande montre notre engagement constant envers la sécurité publique au Canada et au-delà. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les agents des services frontaliers de l'ASFC luttent contre la contrebande de drogues et démantèlent les réseaux criminels nationaux et internationaux. Si quelqu'un vous demande de transporter du cannabis pour lui, ne le faites pas ! Les lois sur l'importation et l'exportation de cannabis ont de graves conséquences au Canada et dans le monde entier. »





- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région des Prairies

Faits en bref

En vertu de la Loi sur le cannabis , il est illégal d'importer ou d'exporter du cannabis au Canada sans un permis valide délivré par le gouvernement du Canada.

, il est illégal d'importer ou d'exporter du cannabis au Canada sans un permis valide délivré par le gouvernement du Canada. La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent mener à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal.

et au peuvent mener à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal. Les lois sur le cannabis changent à la frontière - ce qui est légal dans un pays peut être illégal dans un autre.

Faire passer du cannabis de l'autre côté de la frontière est un crime grave. Même de petites quantités peuvent entraîner des poursuites pénales.

L'ASFC contrôle les produits, y compris le courrier international et les envois de messagerie, qui entrent au Canada et examine de plus près ceux qui peuvent constituer une menace pour la sécurité des Canadiens.

Pour obtenir les plus récentes statistiques sur l'application de la loi, consultez la pageStatistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les renseignements disponibles sur le Plan frontalier sont disponibles ici.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les renseignements disponibles sur le Plan frontalier sont disponibles ici. Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFCau numéro sans frais 1-888-502-9060. Toute personne ayant des renseignements concernant des activités criminelles est priée de communiquer avec son service de police local, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS

