Une première école « nouvelle génération » : le gouvernement inaugure l'école des Légendes à Vaudreuil-Dorion

VAUDREUIL-DORION, QC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec concrétise son objectif de prioriser l'éducation en inaugurant la première nouvelle génération d'écoles. Le ministre de l'Éducation, M. Jean--François Roberge, était présent pour inaugurer officiellement l'école des Légendes, à Vaudreuil-Dorion. Pour l'occasion, il était accompagné de la directrice générale du Centre de services scolaire (CSS) des Trois-Lacs, Mme Sophie Proulx, et du directeur de l'école des Légendes, M. Patrice Perreault.

Cette nouvelle école primaire accueille, depuis le début du mois de septembre, six classes d'éducation préscolaire, dont trois classes de maternelle 4 ans, et 18 classes d'enseignement primaire. Elle permet de combler en partie les besoins d'espace dans la région. Un montant de plus de 25,8 millions de dollars a été accordé au CSS pour soutenir la réalisation de ce projet, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029. Les budgets prévus ont été respectés.

Précisons également qu'à l'automne 2020, pour choisir le nom de l'école, un concours a été organisé et un comité de sélection a été formé. Plus d'une soixantaine de propositions d'élèves, de parents et de citoyens ont été reçues. Le choix du nom a été effectué en février 2021 et c'est la proposition de M. Michel Madore qui a été retenue, en complémentarité avec l'emplacement des rues avoisinantes.

Citations :

« Je suis très heureux de participer à l'inauguration de la première école de la nouvelle génération. L'école des Légendes est magnifique et met en valeur les couleurs et les matériaux de chez nous! Et surtout, elle répond à un besoin de la région tout en permettant aux enfants de bénéficier d'un milieu d'apprentissage adapté à leur réalité, favorisant la socialisation et l'atteinte de leur plein potentiel. Les enfants sont notre avenir et ils méritent ce qu'il y a de mieux! Je souligne la participation de la communauté quant au choix du nom de l'école et je suis certain que le sentiment d'appartenance et de fierté pour leur école de quartier est déjà bien développé! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Notre vision des belles écoles se concrétise enfin! Je me réjouis pour la communauté de Vaudreuil-Dorion, particulièrement pour les élèves, les familles et les membres du personnel de l'école des Légendes, qui évolueront non seulement dans une école neuve et moderne, mais dans un milieu de vie, d'apprentissage et de socialisation adapté aux besoins d'aujourd'hui. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Une école est un joyau pour le milieu. Je suis très heureuse de la réalisation de ce projet! L'école des Légendes apportera une richesse supplémentaire aux enfants de notre communauté. »

Sophie Proulx, directrice générale du Centre de services scolaire des Trois-Lacs

« C'est avec beaucoup de fierté et de fébrilité que nous inaugurons officiellement l'école des Légendes. Cette belle école, vivante et accueillante, offre une multitude de possibilités aux élèves pour qu'ils puissent persévérer et ainsi atteindre leur plein potentiel. Le nom a d'ailleurs été sélectionné en fonction de cette valeur qu'est la persévérance et de son emplacement au cœur du carrefour représentant les légendes de l'équipe de hockey des Canadiens-de-Montréal. »

Patrice Perreault, directeur de l'école des Légendes

Faits saillants :

Les travaux ont été réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles est adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Rappelons qu'un autre projet de construction d'école primaire a été annoncé à l'été 2020 pour ce centre de services scolaire, et ce, dans le but de répondre aux besoins d'espace au préscolaire et au primaire. La nouvelle école devrait se situer à Les Cèdres et compter 26 classes.

Liens connexes :

Facebook : https://www.facebook.com/quebeceducation

Twitter : https://twitter.com/EducationQC?lang=fr

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Jean-François Del Torchio, Directeur de la stratégie, Cabinet du ministre de l'Éducation, 438 490-5502, [email protected]