Un nouveau palais de justice agrandi et rénové à Roberval!

ROBERVAL, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest et de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, a inauguré aujourd'hui le tout nouveau palais de justice de Roberval, agrandi et rénové. Ces travaux représentent un investissement de 115,7 millions de dollars.

Le palais de justice de Roberval, situé au 750, boulevard Saint-Joseph, occupe désormais une surface de 8 200 m2, ce qui signifie que le bâtiment a triplé de superficie grâce aux rénovations. Le palais offre maintenant à la population :

quatre salles d'audience à la fine pointe de la technologie, soit une de plus que dans l'ancien palais;

une salle réservée aux personnes victimes d'actes criminels;

une salle de télétémoignage pour les victimes d'actes criminels;

neuf salles d'entrevue pour les avocats et leurs clients;

une salle de conciliation à l'amiable;

un pied-à-terre pour les travailleurs sociaux;

un secteur jeunesse.

Des arches de sécurité ont également été installées à l'entrée du palais pour assurer un environnement encore plus sécuritaire pour la population et les intervenants du milieu.

Rappelons que des travaux d'agrandissement et de rénovation du palais de justice étaient en cours lorsqu'un incendie a ravagé le bâtiment en mai 2021. Dans ces circonstances, des audiences avaient dû être déménagées dans différents palais et points de service de la région. Un palais de justice temporaire avait également été mis en service rapidement, à Roberval, pour offrir des services à la population et assurer la tenue d'activités judiciaires.

Capsule temporelle

Lors des travaux de rénovation, des maçons qui s'affairaient à démanteler une partie de la façade ont découvert une capsule temporelle, dissimulée par les bâtisseurs du palais en 1909. Cette capsule renfermait quelques documents d'époque : une lettre écrite par le maire de Roberval, M. L.-P. Bilodeau, un exemplaire de la Gazette officielle du Québec de 1883 qui mentionne la constitution du village de Roberval, et le rapport annuel de la Chambre de commerce du Saguenay pour l'année 1908. Pour rendre la pareille aux futures générations, on a caché une nouvelle capsule temporelle dans le palais, mais son contenu et son lieu demeureront secrets jusqu'à sa découverte éventuelle, nous ne savons quand!

Citations

« Aujourd'hui, le palais de justice de Roberval renaît de ses cendres. Nous avons tous eu le cœur gros lorsque les flammes ont ravagé le palais, il y a quelques années. L'inauguration d'aujourd'hui nous permet de tourner la page sur ce triste événement et d'en écrire une nouvelle dans la mémoire collective de Roberval. Nous sommes fiers du chemin accompli, malgré les défis dans la rénovation, l'agrandissement et la reconstruction du palais. Nous tenons à remercier les acteurs du milieu de la justice de la région d'avoir permis la poursuite des activités judiciaires dans l'attente de ce nouvel édifice. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« En livrant le nouveau palais de justice de Roberval, le gouvernement dote la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'une infrastructure moderne qui offrira un lieu de qualité pour l'exercice de la justice pour de nombreuses années à venir. La rénovation et l'agrandissement du palais ont eu des retombées positives pour la région, notamment en matière d'emploi et d'économie. Nous pouvons être fières et fiers du travail accompli! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La population de Roberval attendait impatiemment son nouveau palais de justice et, aujourd'hui, c'est chose faite! Je me réjouis pour mes concitoyennes et concitoyens qui peuvent maintenant profiter d'un bâtiment plus grand, à la fine pointe de la technologie et mieux adapté à leurs besoins. C'est véritablement une belle journée pour Roberval! »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers les membres de mon équipe et nos partenaires pour leur résilience et leur engagement à maintenir les activités judiciaires pendant les travaux de construction du nouveau palais, notamment à la suite de l'incendie. Force est de constater que toutes et tous se sont mobilisés pour offrir à la population des services de qualité malgré la zone de turbulence que nous traversions. Aujourd'hui, nous pouvons dire mission accomplie, et nous sommes fébriles à l'idée de servir la population dans ce nouvel édifice! »

Céline Claveau, directrice des palais de justice d'Alma et de Roberval

Liens connexes

Pour visionner la vidéo d'inauguration du palais de justice de Roberval : https://youtu.be/eQ9NntUpeuw

: https://youtu.be/eQ9NntUpeuw Pour en savoir plus sur les services offerts au palais de justice de Roberval : Québec.ca/palaisdejustice.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Cathy Chenard, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]