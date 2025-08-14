Le ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 14 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Karine Bussière ainsi que de Mme Sophie Lamarre comme juges de la Cour du Québec.

Mme Karine Bussière est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 2005. Elle a commencé sa carrière au Bureau d'aide juridique de La Tuque. Depuis 2024, elle exerçait sa profession au Bureau d'aide juridique de Trois-Rivières. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Québec.

Mme Sophie Lamarre est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1995. Elle a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2000, elle exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2022, elle assumait le poste de directrice adjointe. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Saint-Hyacinthe.

