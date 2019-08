Une PME de Sorel-Tracy et une PME de Saint-Léonard-d'Aston pourront améliorer leur productivité grâce au soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Appui de plus de 650 000 $ du gouvernement du Canada aux projets innovants du Groupe P.N.F. et des Aciers Richelieu

SOREL-TRACY, QC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises qui œuvrent dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium sont des joueurs importants de notre économie et de nos chaînes d'approvisionnement puisqu'ils offrent de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, a annoncé l'attribution de contributions non remboursables totalisant 651 831 dollars du gouvernement du Canada au Groupe P.N.F., de Saint-Léonard-d'Aston, et aux Aciers Richelieu, de Sorel-Tracy.

Grâce à un soutien financier de 475 632 dollars, Le Groupe P.N.F. inc. pourra accroître sa productivité et sa capacité de production en faisant l'acquisition d'équipement de production automatisé, notamment une ligne de production de cadres, une ligne robotisée d'encadrement et des machines de fabrication de filtres. Cette contribution permettra également la mise à jour du logiciel de gestion de l'entreprise ainsi que le réaménagement de son usine.

Quant à l'entreprise Les Aciers Richelieu inc., elle utilisera l'aide financière de 176 199 dollars de DEC pour faire l'achat d'une machine de coupe CNC et de soudeuses ainsi que pour réaménager des espaces de soudure et de coupe.

Ce financement est accordé en vertu de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), dont l'annonce a eu lieu en mars 2019.

Administrée par les agences de développement régional (ADR), cette initiative fournit un appui ciblé à des petites et moyennes entreprises canadiennes des secteurs de l'acier et de l'aluminium. Des contributions non remboursables permettront à ces PME d'adopter des technologies innovantes visant à améliorer leur productivité ou leur compétitivité et de créer des emplois hautement spécialisés.

Citations

« En se dotant d'une stratégie pour appuyer les entreprises œuvrant dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium, notre gouvernement a choisi de soutenir les entreprises canadiennes qui innovent pour créer de la valeur et qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés. Le soutien financier accordé au Groupe P.N.F. et aux Aciers Richelieu est un appui concret à des entreprises qui ont démontré leur savoir-faire et leur volonté d'assurer leur croissance en plus de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Notre gouvernement appuie les travailleurs canadiens des secteurs de l'acier et de l'aluminium, ainsi que des entreprises qui jouent un rôle important dans l'économie des régions. Nos investissements soutiennent les PME canadiennes qui produisent ou utilisent ces métaux et les aident à innover pour augmenter leur productivité, prendre de l'expansion, conquérir de nouveaux marchés et créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional (ADR).

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional (ADR). Les ADR contribuent à soutenir l'innovation canadienne, tout comme le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

. Le programme CERI renforce les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences en fournissant aux entreprises un soutien uniforme à l'échelle nationale, mais adapté à l'échelle régionale, pour favoriser leur productivité et leur expansion et améliorer les grappes technologiques et les écosystèmes d'innovation dans toutes les régions.

En 2018, l'industrie de l'acier et de l'aluminium employait plus de 33 500 Canadiens. Sa contribution au produit intérieur brut était de 8,9 milliards de dollars.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

