HALIFAX, NS, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse (MBANE) et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) ont annoncé aujourd'hui l'acquisition conjointe d'une œuvre majeure de l'artiste new-yorkaise Joan Jonas. Intitulée Moving Off the Land II [Quitter les terres II], l'installation a fait ses débuts en Amérique du Nord au Museum of Modern Art (MoMA) en mars dans le cadre de l'exposition Joan Jonas: Good Night Good Morning et restera exposée à New York jusqu'au 6 juillet 2024.

Jonas a commencé sa carrière dans les années 1960, sur la scène artistique dynamique du centre‑ville de New York, où elle a été l'une des premières artistes à travailler dans le domaine du spectacle et de la vidéo. Faisant de Manhattan son domicile principal, Jonas se retire depuis le début des années 1970 dans les hautes terres de l'île du Cap‑Breton, en Nouvelle‑Écosse, une région qui a fortement influencé sa pratique artistique tout au long des décennies.

« Depuis plus de 50 ans, Joan trouve son inspiration dans l'environnement qui l'entoure : les bois, le littoral du Cap‑Breton, le folklore néo‑écossais et la communauté d'Inverness », affirme Sarah Moore Fillmore, directrice générale, MBANE. « Les œuvres de Joan sont reconnues à travers le monde et les Néo-Écossais méritent de bénéficier d'une part du travail remarquable de cette artiste exceptionnelle. Moving Off the Land II est une œuvre d'art riche et immersive qui offre une foule de possibilités de programmation coordonnées : l'établissement de liens par le biais de conversations sur l'océan, le climat, la biodiversité et le pouvoir des petites communautés dans des lieux, et avec le public de toute la province et de tout le pays. »

« Nous sommes incroyablement fiers de nous associer au Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse pour le retour aux sources de Moving Off the Land II [Quitter les terres II], une œuvre d'une artiste qui a été inspirée par les paysages captivants de l'île du Cap-Breton depuis de nombreuses décennies », ajoute Jean-François‑ Bélisle, directeur général, Musée des beaux-arts du Canada. « Nous voulons que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes éprouvent un sentiment d'appartenance au Musée. C'est grâce à des partenariats comme celui-ci que nous remplissons notre mandat, en tant que musée national, de faire découvrir les arts visuels à toute la population canadienne. Le Canada est un pays très vaste, mais lorsque nous travaillons ensemble, nous établissons des liens entre les artistes, les institutions artistiques et les lieux culturels dans toutes les régions du pays. »

Moving Off the Land II [Quitter les terres II] présente l'océan comme un écosystème menacé, un dépôt de mythologie et un lieu de rencontres transformationnelles avec la faune. Conçue à l'origine comme un exposé-démonstration, adaptée ensuite en spectacle et en installation, l'œuvre s'appuie sur des années de recherche interdisciplinaire, notamment avec le biologiste marin David Gruber. L'œuvre, qui s'inspire du temps passé par Jonas au bord de l'océan au Cap-Breton, est présentée dans le cadre d'une exposition multimédia comprenant des vidéos, des structures théâtrales, des reproductions d'imprimés, du verre coulé et des miroirs en verre de Murano.

« Je suis très heureuse que mon travail ait été acquis par le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse. Je vis au Cap-Breton, au Canada, pendant les étés depuis 1970. J'ai été tellement inspirée et nourrie par les gens et le paysage », confie l'artiste Joan Jonas. « Une grande partie de mon travail est réalisée au Cap-Breton, dans les bois, sur la plage et sur la route. J'ai hâte de partager mon travail avec la population du Canada. Cela représente beaucoup pour moi. »

Moving Off the Land II [Quitter les terres II] sera présentée en première canadienne au Cap-Breton à l'été 2025. L'œuvre sera ensuite exposée au MBANE à Halifax avant d'être mise à la disposition d'institutions de partout au Canada.

L'acquisition conjointe a été rendue possible grâce aux fonds de la Fondation Sobey et de la Fondation DR Sobey, ainsi qu'au soutien du philanthrope canadien Michael Nesbitt, mécène distingué du Musée des beaux-arts du Canada, dans le cadre de l'engagement national du MBAC.

À propos du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse

Le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse est le plus grand musée d'art du Canada atlantique avec des emplacements au centre-ville de Halifax et de Yarmouth. Il propose une gamme d'expositions audacieuses et une programmation engageante pour tous les âges dans un lieu de rassemblement public inclusif reliant les gens à l'art pour inspirer de nouvelles façons de penser. www.agns.ca

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca .

