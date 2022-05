Une nouvelle voie réservée et partage de la chaussée à CDN-NDG

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Au cours de la prochaine saison estivale, les usagers des transports collectifs et actifs verront leur déplacement s'améliorer dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Une nouvelle voie réservée et partagée entre autobus et taxis sera mise en place sur le Chemin Queen-Mary et les vélos pourront circuler dans la voie réservée sur la rue Sherbrooke. Deux nouvelles propositions pour assurer une mobilité plus rapide et plus sécuritaire sur deux artères principales!

« Dans le contexte d'urgence climatique, les pouvoirs publics doivent faire preuve de courage. Je suis fière d'avoir contribué au déblocage du projet de voie réservée sur Queen-Mary. Après des années d'attente, les milliers d'étudiants et de travailleurs qui y prennent l'autobus chaque jour méritent un service plus rapide et prévisible. » - Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Nouvelle voie réservée

Les autobus et les taxis pourront circuler plus efficacement sur le Chemin Queen-Mary grâce à l'implantation d'une voie réservée aux heures de pointe. La Société de transport de Montréal (STM) débutera les travaux nécessaires au courant de l'été 2022.

L'ajout de ces voies réservées vers l'est et l'ouest a pour objectif d'améliorer la fluidité du transport collectif et actif en permettant aux usagers de rejoindre plus rapidement leur destination. Cette mesure bénéficiera à 8000 usagers aux heures de pointe, qui verront leur aller-retour entre l'avenue MacDonald et le chemin de la Côte-des-Neiges réduit de 6 minutes 40 secondes tous les jours. Par l'implantation de mesures préférentielles pour ces services de mobilités, l'attrait pour ces modes de transport bonifiés continuera d'augmenter.

Accès aux vélos

En plus des autobus et des taxis, la voie réservée déjà en place la rue Sherbrooke accueillera dorénavant aussi les cyclistes. Cette cohabitation offre un espace plus sécuritaire aux cyclistes qui utilisent cette artère plus achalandée pour leur déplacement. À l'instar d'une vélorue, les vélos, autobus et taxis devront se partager la chaussée réservée.

Moments propices à l'arrondissement

Cette annonce de bonification de la mobilité arrive quelques jours après le début du sondage sur les déplacements des citoyens et citoyennes à l'Arrondissement. L'étude, la réflexion et les propositions du Plan local de déplacement (PLD) ont pour but d'écouter la population et d'amener des solutions pour améliorer la mobilité à CDN-NDG. Cet exercice de consultations citoyennes s'échelonne sur plus de deux ans et peut être consulté sur le site de Réalisons Montréal .

Par ailleurs, l'Arrondissement a entrepris en 2021 une démarche destinée à soutenir les commerçants dont ceux situés sur le chemin Queen-Mary. L'arrivée d'une voie réservée aux heures de pointe est l'occasion de réfléchir à des actions collectives destinées à stimuler le dynamisme de ce secteur commercial: actions visant à améliorer la propreté, embellissement, création d'une association de marchands, appui et implication de l'arrondissement CDN-NDG, etc.

Informations en chiffre ligne 51

La ligne 51 sur le chemin Queen-Mary est la ligne avec le plus grand nombre d'heures de service de la STM.

La fréquence est d'environ 50 autobus aux heures de pointe

Près de 16 000 déplacements aux heures de pointe

La ligne 51 permet de rejoindre l'Oratoire Saint-Joseph, le métro Snowdon, l'Université de Montréal et l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

