Une nouvelle bibliothèque à Montréal portera le nom de Caroline Dawson

MONTRÉAL, le 4 juill. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer que la nouvelle bibliothèque qui sera construite dans le quartier Villeray, en remplacement de l'actuelle bibliothèque Le Prévost, portera le nom de bibliothèque Caroline-Dawson, en hommage à l'écrivaine québécoise disparue en 2024.

Cette décision rend hommage à l'écrivaine québécoise Caroline Dawson (1979-2024), dont l'œuvre littéraire a profondément marqué le paysage culturel québécois. À travers ses romans, sa poésie et ses livres jeunesse, Mme Dawson a su aborder avec sensibilité et justesse des thèmes contemporains importants, tels que l'exil, l'identité, le féminisme, le racisme et l'expérience des réfugiés politiques.

Née au Chili sous la dictature de Pinochet et arrivée à Montréal comme réfugiée à l'âge de sept ans, Caroline Dawson a su faire entendre une voix unique, porteuse d'humanité et de vérité. Son premier roman, Là où je me terre, a connu un succès critique et populaire, suivi du recueil Ce qui est tu et du livre jeunesse Partir de loin.

Un geste de plus pour la reconnaissance des femmes dans l'espace public

Avec cette désignation, la bibliothèque Caroline-Dawson deviendra la cinquième bibliothèque du réseau montréalais à porter le nom d'une femme. Ce geste contribue à corriger un déséquilibre historique dans la toponymie culturelle de la ville, où les femmes demeurent largement sous-représentées. Il s'inscrit dans une volonté affirmée de rendre visibles les contributions féminines à la culture, à la mémoire collective et à la vie intellectuelle montréalaise.

La bibliothèque Caroline-Dawson ouvrira ses portes à compter de 2030. Elle remplacera la bibliothèque Le Prévost, qui demeurera ouverte jusqu'au déménagement.

La Ville remercie la famille de madame Dawson pour son appui à cette démarche, qui vise à souligner la richesse des contributions des communautés immigrantes à la culture montréalaise.

Citations

« En nommant cette nouvelle bibliothèque en l'honneur de Caroline Dawson, nous posons un geste de plus pour reconnaître la contribution des femmes à notre culture et à notre mémoire collective. Caroline Dawson, par son œuvre profondément humaine et engagée, incarne les valeurs d'inclusion, de diversité et de justice sociale qui façonnent l'identité montréalaise. Ce geste est aussi une manière de souligner le rôle essentiel des communautés immigrantes dans la richesse culturelle de notre ville. Sur le plan personnel, l'œuvre de Caroline Dawson est l'une des seules à avoir fait l'unanimité dans la maison. Mon mari, mes enfants et moi avons tous adoré », a exprimé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Caroline Dawson a su, par sa plume, ouvrir des espaces de réflexion et de reconnaissance pour des voix longtemps marginalisées. En donnant son nom à une bibliothèque, nous affirmons que la culture est un vecteur de mémoire, d'inclusion et de transformation sociale. Ce geste s'inscrit dans notre volonté de faire des bibliothèques des lieux vivants, ancrés dans les réalités d'aujourd'hui et porteurs d'avenir », a souligné la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

« Caroline Dawson a su marquer sa génération par son œuvre et son engagement. Dans un arrondissement aux mille visages, nous pensons que son parcours ainsi que celui de sa famille résonnera chez de nombreuse.s résident.es de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. C'est un grand moment, une nomination significative et dont je suis fière qui marque le prochain jalon vers la réalisation de notre nouvelle bibliothèque », a souligné la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

La réalisation de la future bibliothèque Caroline-Dawson bénéficie d'un soutien financier important grâce à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2024-2027, conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Philippe Massé, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 240-0263; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]