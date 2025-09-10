UNE NOUVELLE MURALE POUR COMMÉMORER LE 50E ANNIVERSAIRE DE L'EXODE DES RÉFUGIÉES ET RÉFUGIÉSDU CAMBODGE, DU LAOS ET DU VIETNAM

Cette œuvre rappelle l'exode forcé de plus d'un million de personnes ayant fui le Cambodge, le Laos et le Vietnam à partir de 1975, à la suite de la victoire des communistes au Vietnam et du génocide perpétré par les Khmers rouges au Cambodge. Plus de 180 000 personnes réfugiées ont trouvé asile au Canada. Cinquante ans plus tard, l'œuvre s'inscrit comme un geste de reconnaissance et de transmission, afin d'honorer la mémoire et les récits migratoires des communautés cambodgienne, laotienne et vietnamienne aujourd'hui solidement enracinées à Montréal et au Québec.

« À travers cette murale, nous reconnaissons la force et la résilience de communautés qui ont dû tout quitter pour reconstruire leur vie ici. Cinquante ans plus tard, leur histoire fait partie intégrante de notre mémoire collective et enrichit notre identité commune. Je suis profondément touchée de voir des artistes issus de la deuxième génération porter ce message : leur geste témoigne de la transmission, de la reconnaissance et de l'espoir qui se perpétuent d'une génération à l'autre. L'art public devient alors un témoin précieux : il rappelle le passé, tout en portant l'espoir d'un avenir partagé. » - Elizabeth-Ann Doyle, cofondatrice et directrice générale de MU

Issus de la diaspora cambodgienne, Bryan Beyung et FONKi signent une murale sobre et lumineuse qui met de l'avant le lotus, symbole fort de résilience et de paix dans les trois cultures. En lui donnant l'apparence du verre, les artistes évoquent à la fois l'éclat et la fragilité des individus et de leurs histoires. Leur démarche de création s'est nourrie de trois ateliers de partage avec des Montréalaises et Montréalais ayant vécu l'exode, réalisés en collaboration avec Connexion Champa, le Centre culturel vietnamien et Super Boat People.

« C'est un hommage à la terre d'accueil -- qui a permis à ces communautés de recommencer, de reconstruire -- et un témoignage d'amour et de reconnaissance envers celles et ceux qui ont pavé le chemin » explique l'artiste Bryan Beyung qui a initié le projet.

« Notre arrondissement, façonné par les vagues migratoires et son importante population, est riche de sa diversité et ses héritages. Cette magnifique murale illustre l'histoire des communautés laotiennes, cambodgiennes et vietnamiennes qui ont été arrachées à leur terre par le fracas de la guerre et l'incertitude d'un avenir brisé il y a 50 ans. Cette murale célèbre leurs parcours empreints de solidarité et de force. Aujourd'hui, nous contemplons les fruits de ce voyage, de leur résilience et de leur détermination. » - Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

L'œuvre est située aux Habitations Vézina (à l'angle des rues Vézina et Victoria), au cœur d'un secteur marqué par une forte présence de la diaspora d'Asie du Sud-Est. Cet emplacement a été rendu possible grâce au soutien de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), partenaire de MU depuis 18 ans.

« Depuis 18 ans, l'OMHM et MU travaillent à valoriser l'image des HLM dans les quartiers. Les œuvres suscitent la fierté des locataires, des employés et des résidents du quartier où elles prennent vie. Grâce à MU, nous pouvons transformer les murs de nos HLM en véritables toiles collectives. », souligne Isabelle Pépin, directrice de l'OMHM.

L'inauguration de la murale s'est tenue en présence de Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, des artistes Bryan Beyung et FONKi , ainsi que de l'équipe artistique de MU et des partenaires du projet.

Merci à tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet : MU, la Ville de Montréal dans le cadre du Programme d'art mural, l'Office municipal d'habitation de Montréal, Connexion Champa, le Centre culturel vietnamien ainsi que Super Boat People.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 2007, MU a réalisé près de 300 murales d'envergure et pérennes dans tous les quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif comprenant plus de 500 murales. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection « Bâtisseur•e•s culturel•le•s montréalais•es ». MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

