CDN-NDG : Un budget 2026 axé sur les services à la population

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce adopteront le budget de fonctionnement de l'arrondissement pour l'année 2026 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2026-2035 au cours d'une séance extraordinaire tenue ce soir. Le budget s'élève à 82 792 200 $.

Documents connexes VOIR PDF Budget fonctionnement CDN-NDG 2026 (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)

« Lors de la campagne électorale, j'ai fait la promesse d'écouter et d'agir. Chaque jour, j'ai été à votre rencontre afin de vous faire part des priorités que notre administration mettra de l'avant : l'itinérance, l'habitation, la sécurité, des services de base rehaussés, la vitalité économique et une gestion rigoureuse de nos fonds publics. Ce premier budget marque un renouveau et une nouvelle approche de gouvernance. C'est un budget axé sur les services de proximité et l'écoute des citoyennes et citoyens de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce », a déclaré la mairesse de l'arrondissement, Mme Stéphanie Valenzuela.

Pour l'année 2026, les élu.es de l'arrondissement ont décidé de :

Limiter la hausse du taux de taxation local à 3,4% soit, l'inflation de septembre 2025;

Limiter la hausse de la tarification des services locaux à 1,9% ;

Bonifier les services directs à la population avec l'ajout d'une ressource permanente dédiée à la lutte à l'itinérance ainsi qu'un inspecteur dédié à la mobilité et la propreté ;

Majorer le programme d'entretien arboricole de 100 00$ afin d'assurer un entretien plus rapide et efficace de notre forêt urbaine ;

Bonifier le soutien aux organismes communautaires par une indexation financière de 3 % .

Dans le but de favoriser la vitalité économique des quartiers, notre administration compte miser sur des plans ciblés de développement économique pour différentes artères, dont les avenues Somerled et Victoria.

Budget de fonctionnement 2025

Les membres du conseil d'arrondissement présentent un budget équilibré de 82 792 200 $, ce qui constitue une hausse de 3,2 %, soit 2 600 900$ de plus qu'en 2025.

La limitation de la hausse de la taxe et des tarifs locaux est possible grâce à un premier geste fort de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, qui a augmenté généreusement les transferts centraux vers les arrondissements passant de 1,9% à 3%.

Pour l'Arrondissement, cela représente un montant supplémentaire de 670 000$. Une hausse significative qui donne une marge de manœuvre additionnelle pour répondre à vos priorités locales : la lutte à l'itinérance, l'habitation, la propreté et la favorisation de milieux de vie sains et durables à travers une plus grande vitalité économique. Pour y arriver, des employés de l'Arrondissement seront entièrement dédiés à l'avancement de ces dossiers, ce qui permettra d'avoir un impact concret pour la population.

Malgré ces gains financiers, l'Arrondissement fait preuve de rigueur budgétaire. Cette rigueur est essentielle pour continuer à offrir des services de qualité tout en respectant la capacité de payer des contribuables. La Mairesse de l'Arrondissement, Mme Valenzuela, souhaite montrer l'exemple au sein même de son Cabinet en éliminant un poste de soutien aux élus.

Des investissements bonifiés afin de réaliser plus de projets dès 2026

Signe que la Ville de Montréal est maintenant sous une nouvelle administration, nous sommes heureux de voir la bonification annuelle de 2M$ de notre PDI qui nous permettra la mise à niveau de nos installations et de nos infrastructures.

Le Programme décennal d'immobilisations 2026-2035 permet de prévoir les investissements à long terme. C'est dorénavant un montant de 9 000 000 $ qui sera investi annuellement afin de permettre la réalisation de plusieurs projets. Au cours des dix prochaines années, les sommes prévues seront consacrées à la protection des immeubles (29,4 M$), à la réfection routière et aux aménagements dans les rues locales (39,9 M$) et au réaménagement des parcs (20,7 M$).

Les travaux réalisés dans nos divers bâtiments incluent, entre autres, l'entretien des systèmes de ventilation, la mise aux normes du réseau électrique et la modernisation de plusieurs établissements. L'Arrondissement continue ses efforts pour construire de nouvelles installations, remplacer ou réaménager les équipements sportifs dans les parcs.

Cette hausse d'investissements dans les infrastructures se traduira par plus de sécurité routière sur nos rues locales, plus de sécurité piétonne, des infrastructures de sports et loisirs en santé et des parcs mieux entretenus.

Consultez le montreal.ca/cdn-ndg (Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement - 26 novembre) pour connaître tous les détails de la présentation du Budget de fonctionnement 2026 et du Programme décennal d'immobilisations 2026-2035 de CDN-NDG.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Etienne Brunet, Chef de division Communications et services aux citoyens, [email protected], 514 279-7001