/R E P R I S E -- Invitation aux médias - CDN-NDG - Inauguration d'une murale commémorative à Montréal/

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à l'inauguration d'une murale commémorative soulignant le 50e anniversaire d'un exode majeur des communautés sud-est asiatiques établies au Québec. Cette œuvre, réalisée par l'artiste Bryan Beyung en collaboration avec FONKi, s'inscrit dans un geste de reconnaissance et de transmission, visant à honorer l'histoire, les récits et les cultures des communautés cambodgienne, laotienne et vietnamienne, aujourd'hui solidement enracinées à Montréal.

Cet événement aura lieu :

Date : mercredi 10 septembre 2025

mercredi 10 septembre 2025 Heure : 16 h

16 h Lieu : 4811, rue Vézina, Montréal, H3W 1B9

4811, rue Vézina, Montréal, H3W 1B9 Note : L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

Seront également présents :

Bryan Beyung, artiste

Fonki, artiste

Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Frédéric Roy, Directeur général adjoint - gestion des milieux de vie chez Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Elizabeth-Ann Doyle , directrice générale et artistique, MU

, directrice générale et artistique, MU Équipe de MU

Représentants communautaires (Connexion Champa, Centre Culturel Vietnamien du Canada , Super Boat People)

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Pour confirmer votre présence ou pour toute demande média : Ouiam AABALIQ DIDANE, Chargée de communication, [email protected], 514-699-5494