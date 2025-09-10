/R E P R I S E -- Invitation aux médias - CDN-NDG - Inauguration d'une murale commémorative à Montréal/
Nouvelles fournies parVille de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
10 sept, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à l'inauguration d'une murale commémorative soulignant le 50e anniversaire d'un exode majeur des communautés sud-est asiatiques établies au Québec. Cette œuvre, réalisée par l'artiste Bryan Beyung en collaboration avec FONKi, s'inscrit dans un geste de reconnaissance et de transmission, visant à honorer l'histoire, les récits et les cultures des communautés cambodgienne, laotienne et vietnamienne, aujourd'hui solidement enracinées à Montréal.
Cet événement aura lieu :
- Date : mercredi 10 septembre 2025
- Heure : 16 h
- Lieu : 4811, rue Vézina, Montréal, H3W 1B9
- Note : L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
Seront également présents :
- Bryan Beyung, artiste
- Fonki, artiste
- Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
- Frédéric Roy, Directeur général adjoint - gestion des milieux de vie chez Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
- Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique, MU
- Équipe de MU
- Représentants communautaires (Connexion Champa, Centre Culturel Vietnamien du Canada, Super Boat People)
SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Pour confirmer votre présence ou pour toute demande média : Ouiam AABALIQ DIDANE, Chargée de communication, [email protected], 514-699-5494
