UNE MURALE À L'ÉCOLE MARIE-DE-L'INCARNATION! - Produite par MU et réalisée par Marc-Olivier Lamothe

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'organisme MU et l'Arrondissement du Sud-Ouest dévoilent une nouvelle murale réalisée par l'artiste Marc-Olivier Lamothe, située sur le mur adjacent à la cour d'école Marie-de-l'Incarnation. Cette œuvre colorée et ludique embellit non seulement l'environnement mais enrichit également le quotidien des enfants et des enseignants.

Ce projet s'inscrit dans une collaboration de longue date entre MU et le Sud-Ouest, visant à revitaliser les quartiers défavorisés par l'art. Depuis 2011, MU a réalisé 15 murales dans l'arrondissement, dont 13 dans les secteurs de Saint-Henri, Petite-Bourgogne et Griffintown. La nouvelle murale est la seconde à Saint-Paul, un secteur manquant d'art public.

« L'Arrondissement est fier d'avoir contribué financièrement à la murale. Elle vient enrichir la collection du Sud-Ouest et dynamiser le quartier Saint-Paul. Elle contribue également à la persévérance scolaire en offrant un milieu de vie où l'on se sent bien et où l'on a envie de se rendre quotidiennement pour apprendre. Je tiens à saluer la collaboration de tous les intervenant(e)s dans ce projet! » - Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

L'œuvre, hautement colorée avec des lignes graphiques et des formes épurées, favorise l'imagination des enfants tout en interagissant avec le mobilier de la cour et le parc-école adjacent. Elle complète également les récentes rénovations de la cour de récréation et du parc, offrant ainsi un cadre accueillant malgré la proximité de l'échangeur Turcot.

Attendue depuis quatre ans, cette murale est le résultat d'une transformation réussie d'un mur autrefois dégradé. Après des travaux en 2019, le mur a été rénové par le propriétaire, laissant place à une toile blanche, qui attendait de se parer de nouvelles couleurs depuis la pandémie de Covid-19.

Avec cette œuvre, le Sud-Ouest et MU apportent une touche de magie et de fantaisie à un secteur qui en a grandement besoin.

L'inauguration de la murale s'est tenue en présence d'Ericka Alneus, membre du comité exécutif - responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne, Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Julie Rivard, directrice de l'École Marie de l'incarnation, CSSDM, Assia Kada, coordonnatrice générale de Concertation Ville-Émard - Côte-St-Paul, Marc-Olivier Lamothe, artiste, ainsi que de l'équipe artistique de MU et des partenaires du projet.

Merci à tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet : la Ville de Montréal dans le cadre du Programme d'art mural, l'Arrondissement du Sud-Ouest, Concertation Ville-Émard - Côte-St-Paul, l'École Marie-de-l'Incarnation, Benjamin Moore, Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts et des lettres du Québec.

À propos de Marc-Olivier Lamothe

Originaire de Sherbrooke, Marc-Olivier Lamothe est artiste visuel. Il se situe à l'intersection entre le graphisme et les beaux-arts. Sa formation en infographie l'amène à combiner l'illustration digitale et la peinture dans ses murales hautes en couleur.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 2007, MU a réalisé plus de 250 murales d'envergure et pérennes dans tous les quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif comprenant plus de 500 murales. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection « Bâtisseur•e•s culturel•le•s montréalais•es ». MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

