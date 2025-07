L'Arrondissement du Sud-Ouest honore sœur Madeleine Juneau en donnant son nom à une rue

MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - L'Arrondissement est fier d'annoncer la désignation d'une rue en hommage à soeur Madeleine Juneau, membre de la Congrégation de Notre-Dame, et directrice générale de la Maison Saint-Gabriel de 1997 jusqu'à son décès le 25 juin 2020. La rue Madeleine-Juneau, qui borde le côté sud du parc Marguerite-Bourgeoys, a été choisie pour sa proximité avec la Maison Saint-Gabriel et le parc du nom de la fondatrice de sa congrégation, personnage historique marquant de Montréal.

Le maire de l’Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, en présence des membres du conseil d’arrondissement, de Bertrand, Marc et Raymond Juneau, frères de sœur Madeleine Juneau, leurs conjointes et membres de leur famille, des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame et du personnel du Sud-Ouest. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)) Nouvelle rue en hommage à sœur Madeleine Juneau. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))

« Sœur Madeleine Juneau nous a tristement quittés il y a 5 ans, le 25 juin. Le souvenir de cette figure importante du Sud-Ouest et de Montréal demeure encore très présent. Femme visionnaire, passionnée et déterminée, elle a laissé derrière elle un legs immense. Par sa grande détermination et son sens aiguisé des affaires, elle a su hisser la Maison Saint-Gabriel au rang de lieu historique national du Canada. Elle a grandement contribué à la reconnaissance des femmes comme bâtisseuses de notre ville et du Québec, que ce soit Marguerite Bourgeoys et les Filles du Roy ou encore les religieuses et les enseignantes. Elle a permis la sauvegarde et la mise en valeur de l'ensemble du patrimoine architectural de la Congrégation de Notre-Dame chez nous. L'une de ses forces était de savoir tisser des liens solides avec tous les acteurs des différents paliers de gouvernement. Visant l'excellence en tous points, elle était toujours au rendez-vous pour développer de nouveaux projets avec ses partenaires, témoignant de son profond attachement envers la communauté de Pointe-Saint-Charles. Ces réalisations, qui ont largement contribué à embellir le quartier, sont aujourd'hui une source de fierté pour notre communauté. En désignant une rue à son nom, nous souhaitions lui rendre hommage tout en laissant une trace additionnelle de son passage remarquable parmi nous. »

Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes très fiers du parcours de notre sœur Madeleine. Les reconnaissances reçues au cours de sa carrière et les nombreux témoignages exprimés depuis son décès nous ont permis, parfois de découvrir, mais certainement d'apprécier l'ampleur de ses engagements et de ses réalisations. Elle a eu une vie porteuse qui a fait une différence dans sa famille immédiate, celles des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et de la Maison Saint-Gabriel et enfin, cette grande famille de l'Arrondissement du Sud-Ouest. Une rue désignée à son nom va nous rappeler la voie qu'elle a tracée pour la génération actuelle et celles à venir. Nous remercions le maire Benoit Dorais et la Ville de Montréal pour cet hommage à notre sœur. »

Bertrand Juneau, frère de Madeleine Juneau

Faits saillants : Collaborations significatives entre la Maison Saint-Gabriel (MSG) et l'Arrondissement du Sud-Ouest

En 2010 : Ouverture du pavillon Catherine-Crolo, du nom de la première métayère de la Ferme de Pointe-Saint-Charles, et du jardin des Métayères, en hommage aux sœurs fermières qui, au fil des siècles, ont dirigé la ferme de la Congrégation de Notre-Dame . Aménagements paysagers du domaine public coordonnés avec le nouveau jardin.

. Aménagements paysagers du domaine public coordonnés avec le nouveau jardin. En 2013 : À la demande de sœur Madeleine Juneau , le tronçon ouest de la rue du Parc-Marguerite-Bourgeoys a fait l'objet d'un changement de dénomination pour devenir la rue des Filles-du-Roy en hommage à ces femmes venues de France , hébergées et scolarisées par Marguerite Bourgeoys .

, le tronçon ouest de la rue du Parc-Marguerite-Bourgeoys a fait l'objet d'un changement de dénomination pour devenir la rue des Filles-du-Roy en hommage à ces femmes venues de , hébergées et scolarisées par . En 2013 : Les festivités entourant le 350 e anniversaire soulignaient l'arrivée des 36 Filles du Roy et le réaménagement du sentier principal du parc Marguerite-Bourgeoys avec 36 plaques de granit au nom des premières Filles du Roy.

anniversaire soulignaient l'arrivée des 36 Filles du Roy et le réaménagement du sentier principal du parc Marguerite-Bourgeoys avec 36 plaques de granit au nom des premières Filles du Roy. En 2015 : La commémoration du 350 e anniversaire du cheval canadien a lieu avec une « run de pain » à cheval dans les rues de Pointe-Saint-Charles et la Grande Cavalcade.

anniversaire du cheval canadien a lieu avec une « run de pain » à cheval dans les rues de Pointe-Saint-Charles et la Grande Cavalcade. En 2017 : L'aménagement du Jardin des origines, le circuit historique du Grand Sud-Ouest et la collaboration à la Place des Commencements dans le port de Montréal pour le 375 e anniversaire de Montréal font partie des grands projets menés par soeur Madeleine Juneau .

anniversaire de Montréal font partie des grands projets menés par soeur . En 2018 : Pour son 350 e , la MSG propose une exposition spéciale avec la première ministre du Québec, Pauline Marois , ainsi qu'une reconstitution historique de la signature de l'acte de vente entre François Leber et Marguerite Bourgeoys devant le notaire Bénigne Basset.

, la MSG propose une exposition spéciale avec la première ministre du Québec, , ainsi qu'une reconstitution historique de la signature de l'acte de vente entre François Leber et devant le notaire Bénigne Basset. En 2020 : La MSG soulignera le 400e anniversaire de naissance de Marguerite Bourgeoys par l'aménagement d'un verger ancestral derrière la Maison Saint-Gabriel .

Distinctions

Au cours de sa carrière, sœur Madeleine Juneau a reçu de nombreuses distinctions soulignant son apport indéniable à la mise en valeur du patrimoine du Québec :

Officière de l'Ordre de Montréal en 2019, elle a reçu, en 2016, le Prix d'histoire du Gouverneur général du Canada pour la qualité exceptionnelle des programmes muséaux présentés à la maison Saint-Gabriel en 2015. En 2017, le premier ministre du Québec l'a nommée chevalière de l'Ordre national du Québec, et le gouverneur général du Canada lui a remis la Croix du service méritoire (division civile).

pour la qualité exceptionnelle des programmes muséaux présentés à la maison en 2015. En 2017, le premier ministre du Québec l'a nommée chevalière de l'Ordre national du Québec, et le gouverneur général du lui a remis la Croix du service méritoire (division civile). Sœur Madeleine Juneau a reçu le prix Thomas-Baillairgé remis par l'Ordre des architectes du Québec en 2012. Ce prix lui a été décerné pour sa « remarquable contribution à la sauvegarde et à la mise en valeur de la Maison Saint-Gabriel et de l'ensemble du patrimoine architectural de la Congrégation de Notre-Dame ». Cette même année, Mme Juneau est invitée à signer le Livre d'or de l'Arrondissement du Sud-Ouest.

a reçu le prix Thomas-Baillairgé remis par l'Ordre des architectes du Québec en 2012. Ce prix lui a été décerné pour sa « remarquable contribution à la sauvegarde et à la mise en valeur de la et de l'ensemble du patrimoine architectural de la Congrégation de ». Cette même année, est invitée à signer le Livre d'or de l'Arrondissement du Sud-Ouest. Grâce à l'élaboration de campagnes de promotion diversifiées et efficaces, les efforts constants de Mme Juneau pour faire rayonner son musée ont porté fruit : le nombre de visiteurs est passé de 7 000 à plus de 75 000 en quelques années seulement.

pour faire rayonner son musée ont porté fruit : le nombre de visiteurs est passé de 7 000 à plus de 75 000 en quelques années seulement. Son souci de l'excellence a été souligné entre autres en 2006, lorsqu'elle fut lauréate du Prix Femmes d'affaires du Québec dans la catégorie Cadre ou professionnelle employée par un organisme sans but lucratif. En 2004, c'est la Chambre de commerce de Montréal Centre Sud qui l'honorait en lui offrant le Prix Unio - Personnalité d'affaires de l'année. Ce prix porte son nom depuis son décès.

