Sébastien Blais signe le Livre d'or de l'arrondissement du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Lors de la séance régulière du conseil d'arrondissement du 11 août, Monsieur Sébastien Blais, résident du Sud-Ouest, a reçu un hommage particulier en signant le Livre d'or de l'arrondissement. M. Blais a été honoré pour son acte de bravoure envers les résidentes et les résidents de l'immeuble situé au coin des rues Hadley et Cardinal, en proie à un grave incendie le 30 juin dernier.

Le maire de l’Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais, en présence des membres du conseil d’arrondissement et de M. Sébastien Blais. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))
M. Sébastien Blais a signé le livre d’or de l’Arrondissement du Sud-Ouest en présence de M. Benoit Dorais, maire de l’Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))
« Grâce à son intervention rapide et à une méthode rigoureuse acquise lors de son passage au sein des cadets de l'air, Sébastien Blais a sauvé la vie d'une dizaine de familles. Le bon samaritain a fait preuve d'un altruisme exceptionnel en s'assurant que derrière la porte de chaque logement, les gens réagissent à ses cris, ses coups de poing et de pieds et sortent indemne de l'immeuble. En invitant ce jeune trentenaire, père de quatre enfants à signer le Livre d'or de l'arrondissement, nous voulons exprimer à ce résident d'Émard notre plus profonde gratitude. »

Benoit Dorais
Maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Informations additionnelles à propos de Sébastien Blais : 

  • M. Blais travaille dans le secteur de l'alimentation où il occupe depuis quinze ans des postes de gérant.
  • Sébastien a suivi le programme des cadets de l'air de 12 à 22 ans, dont les quatre dernières années comme officier.
  • À l'âge de 15 ans, il a sous sa responsabilité un escadron de 90 cadets.
  • Les compétences en leadership et en secourisme de monsieur Blais ont été acquises dans le programme des cadets de l'air.

