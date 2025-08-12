Sébastien Blais signe le Livre d'or de l'arrondissement du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Lors de la séance régulière du conseil d'arrondissement du 11 août, Monsieur Sébastien Blais, résident du Sud-Ouest, a reçu un hommage particulier en signant le Livre d'or de l'arrondissement. M. Blais a été honoré pour son acte de bravoure envers les résidentes et les résidents de l'immeuble situé au coin des rues Hadley et Cardinal, en proie à un grave incendie le 30 juin dernier.

Le maire de l’Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais, en présence des membres du conseil d’arrondissement et de M. Sébastien Blais. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)) M. Sébastien Blais a signé le livre d’or de l’Arrondissement du Sud-Ouest en présence de M. Benoit Dorais, maire de l’Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))

« Grâce à son intervention rapide et à une méthode rigoureuse acquise lors de son passage au sein des cadets de l'air, Sébastien Blais a sauvé la vie d'une dizaine de familles. Le bon samaritain a fait preuve d'un altruisme exceptionnel en s'assurant que derrière la porte de chaque logement, les gens réagissent à ses cris, ses coups de poing et de pieds et sortent indemne de l'immeuble. En invitant ce jeune trentenaire, père de quatre enfants à signer le Livre d'or de l'arrondissement, nous voulons exprimer à ce résident d'Émard notre plus profonde gratitude. »

Benoit Dorais

Maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Informations additionnelles à propos de Sébastien Blais :

M. Blais travaille dans le secteur de l'alimentation où il occupe depuis quinze ans des postes de gérant.

Sébastien a suivi le programme des cadets de l'air de 12 à 22 ans, dont les quatre dernières années comme officier.

À l'âge de 15 ans, il a sous sa responsabilité un escadron de 90 cadets.

Les compétences en leadership et en secourisme de monsieur Blais ont été acquises dans le programme des cadets de l'air.

Visionnez l'album photo sur Flickr.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Source : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, [email protected]