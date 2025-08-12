Sébastien Blais signe le Livre d'or de l'arrondissement du Sud-Ouest

Nouvelles fournies parArrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)
12 août, 2025, 12:26 ET
MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Lors de la séance régulière du conseil d'arrondissement du 11 août, Monsieur Sébastien Blais, résident du Sud-Ouest, a reçu un hommage particulier en signant le Livre d'or de l'arrondissement. M. Blais a été honoré pour son acte de bravoure envers les résidentes et les résidents de l'immeuble situé au coin des rues Hadley et Cardinal, en proie à un grave incendie le 30 juin dernier.
« Grâce à son intervention rapide et à une méthode rigoureuse acquise lors de son passage au sein des cadets de l'air, Sébastien Blais a sauvé la vie d'une dizaine de familles. Le bon samaritain a fait preuve d'un altruisme exceptionnel en s'assurant que derrière la porte de chaque logement, les gens réagissent à ses cris, ses coups de poing et de pieds et sortent indemne de l'immeuble. En invitant ce jeune trentenaire, père de quatre enfants à signer le Livre d'or de l'arrondissement, nous voulons exprimer à ce résident d'Émard notre plus profonde gratitude. »
Benoit Dorais
Maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.
Informations additionnelles à propos de Sébastien Blais :
- M. Blais travaille dans le secteur de l'alimentation où il occupe depuis quinze ans des postes de gérant.
- Sébastien a suivi le programme des cadets de l'air de 12 à 22 ans, dont les quatre dernières années comme officier.
- À l'âge de 15 ans, il a sous sa responsabilité un escadron de 90 cadets.
- Les compétences en leadership et en secourisme de monsieur Blais ont été acquises dans le programme des cadets de l'air.
Visionnez l'album photo sur Flickr.
SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)
Source : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, [email protected]
Partager cet article