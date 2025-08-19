/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ville de Montréal dévoile une série de mesures supplémentaires pour soulager la crise de l'itinérance/

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le conseiller associé à l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Pierre Lessard-Blais, invitent les médias à l'annonce d'une série de mesures supplémentaires pour soulager la crise de l'itinérance.

Date : Le mardi 19 août 2025



Heure : 9 h

Le lieu où se tiendra le point de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected] .

