Montréal dévoile une série de mesures pour soutenir les organismes engagés auprès des personnes en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Soucieuse de soutenir les organismes communautaires jouant un rôle-clé dans la lutte contre l'itinérance, la Ville de Montréal propose un investissement de près de 22,5 M$ pour la réalisation de projets qui auront une incidence bénéfique directe auprès des plus vulnérables.

À cet effet, le comité exécutif de la Ville de Montréal analysera le 20 août prochain l'octroi de 21,3 M$, sur une période de trois ans, à 39 organismes communautaires pour la réalisation de 42 projets. Les actions déployées visent à créer des milieux de vie plus inclusifs, harmonieux et sécuritaires pour tous et toutes. Ces fonds proviennent du programme Itinérance et milieux de vie inclusifs de la Ville de Montréal, dont le deuxième appel s'est conclu le 19 juin dernier.

Solidifier le transport destiné aux personnes itinérantes

Le comité exécutif évaluera demain l'octroi de près de 700 000$ pour offrir des navettes aux personnes vulnérables en 2026. L'objectif est de renforcer le transport adapté pour faciliter l'accès aux ressources essentielles, notamment en matière d'hébergement et de soutien. Les organismes impliqués sont :

Projets Autochtones du Québec, qui maintiendra une navette communautaire pour les membres des Premières Nations, Inuits et Métis en situation de précarité ;

Mission Old Brewery, qui mettra en place un service de navette pour les personnes en situation d'itinérance vers les ressources d'urgence ;

L'Amour en Action, qui assurera des déplacements sécuritaires dans le Nord de l'Île pour faciliter l'accès aux services d'hébergement d'urgence et connexes.

Le comité exécutif se penchera également sur l'octroi de 450 000 $ au Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal et au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal pour les aider à continuer d'exercer leur expertise et leur collaboration avec les services municipaux dans la mise en place de solutions concrètes. Cela témoigne de la volonté de la Ville de surmonter, avec ses partenaires, les enjeux observés sur le terrain.

Livraison prochaine des habitations modulaires avec accompagnement à l'hippodrome

Par ailleurs, la Ville de Montréal finalise actuellement l'installation des habitations modulaires avec accompagnement sur le site de l'ancien hippodrome dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce.

À cet effet, la Ville annonce avoir conclu des ententes d'occupation avec la Mission Old Brewery et RAP Jeunesse, respectivement pour les sites de l'ancien hippodrome et du 100, rue de Louvain Ouest dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ces organismes seront chargés de gérer ces habitations et déployer les intervenantes et intervenants psychosociaux spécialisés qui veilleront à offrir du soutien aux personnes hébergées.

L'édifice Lucien-Saulnier de nouveau disponible pour une halte-chaleur

La Ville rendra de nouveau disponible au réseau de la santé et des services sociaux le local de l'édifice municipal Lucien-Saulnier pour y opérer une halte-chaleur l'hiver prochain.

Montréal a procédé récemment à des aménagements supplémentaires à cet endroit afin d'y bonifier la prestation de services. La Ville travaille activement avec le réseau de la santé et des services sociaux pour qu'un organisme puisse opérer cette halte et l'ouvrir avec l'arrivée de la saison froide.

Citations

« L'itinérance s'est intensifiée partout au Québec et appelle à des solutions concrètes. À Montréal, nous sommes pleinement mobilisés : nous soutenons les organismes communautaires qui portent à bout de bras des services essentiels. Les actions que nous finançons contribueront à mieux accompagner les personnes vulnérables, à renforcer les efforts de cohabitation dans nos quartiers, et à appuyer les acteurs de première ligne. Mais il faut aller plus loin : tous les paliers de gouvernement doivent se mobiliser pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise humanitaire. La Ville est proactive, elle n'a jamais autant agi, et elle ne s'arrêtera pas. Nous devons prêter main-forte aux plus vulnérables, et pour ce faire nous devons restés mobilisés et soutenir le travail de première ligne », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Pour faire face au défi social que représente l'itinérance, il faut encourager le déploiement de solutions créatives et audacieuses. Nous avons pris l'engagement de porter la voix des organismes communautaires et de la population montréalaise pour que l'aide nécessaire soit au rendez-vous. Notre volonté de collaborer étroitement avec nos partenaires est entière, mais il est essentiel que les autres paliers de gouvernement donnent eux aussi un coup de main. On va continuer à avancer, à chercher des solutions. On ne peut pas se permettre de rester inactifs », a indiqué le conseiller associé à l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Pierre Lessard-Blais.

