Les clients de TD Assurance Habitation et Auto peuvent maintenant recevoir par texto des alertes météo en temps réel directement de leur application mobile TD Assurance

TORONTO, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Avec l'arrivée tant attendue des beaux jours au Canada, il n'est pas rare que la saison estivale soit aussi synonyme d'intempéries, entre autres de pluies torrentielles et de tempêtes tropicales. Les clients de TD Assurance Habitation et Auto qui veulent être mieux préparés aux tempêtes de cet été et aux conditions météorologiques du reste de l'année peuvent maintenant recevoir par texto des alertes météo en temps réel directement de leur application mobile TD Assurance*.

Cet été, d'après les prévisions à long terme de MétéoMédia, la majeure partie du Canada connaîtra des températures avoisinant ou dépassant les normales, et certaines régions devraient subir des tempêtes plus fortes que d'habitude. Il est aussi possible qu'il y ait une saison des ouragans active sur la côte Est, des chaleurs extrêmes un peu partout au pays, et des conditions de sécheresse dans les Prairies qui pourraient entraîner des feux de friches et une mauvaise qualité de l'air.

Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent causer d'importants dommages aux biens de valeur - maison, chalet, voiture, moto, véhicule récréatif, etc. - dommages qui peuvent coûter cher aux propriétaires en frais de réparation ou de remplacement. En étant prévenus à un peu à l'avance, les clients peuvent être mieux préparés et protéger leurs biens quand des intempéries sont prévues dans leur région.

« Les conditions météorologiques extrêmes font partie de la vie des Canadiens. Et quand on prévoit de fortes pluies, des vents violents ou une tempête de neige, nous voulons que nos clients le sachent à l'avance pour pouvoir se préparer en conséquence et protéger ce qui compte, explique James Russell, président et chef de la direction, TD Assurance. Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, et les alertes météo et de sécurité illustrent on ne peut mieux notre volonté d'offrir des services d'assurance simples et rapides aux clients qui sont à l'aise avec le numérique et qui veulent être bien informés. »

Les alertes météo et de sécurité de TD Assurance sont maintenant accessibles à tous les clients de TD Assurance Habitation et Auto; il leur suffit de s'y inscrire dans l'appli TD Assurance. Ils seront ainsi informés en cas de phénomènes météorologiques extrêmes : vents violents, fortes pluies, grêle, inondations, brouillard épais, neige abondante, pluie verglaçante, froid extrême.

Les clients de TD Assurance Habitation et Auto peuvent choisir deux endroits - leur résidence principale, leur bureau, le domicile de leurs parents âgés, leur chalet, etc. - et recevront alors des alertes météo en temps réel pour ces deux secteurs. Ces alertes, qui arrivent directement sur l'appareil mobile, sont accompagnées de conseils pour protéger les biens contre d'éventuels dommages causés par la météo. Les clients peuvent par ailleurs modifier leur choix de lieux en tout temps dans l'appli.

« Le fait d'offrir systématiquement des services d'assurance numériques novateurs et simples et d'être là pour nos clients au moment où ils en ont besoin est un élément fondamental de notre stratégie centrée sur le client, affirme Pauline Chiu, vice-présidente, Transformation numérique à TD Assurance. Depuis le prélancement plus tôt cette année des alertes météo et de sécurité sur Apple iOS et Android, nous avons envoyé des milliers d'alertes à nos clients partout au Canada. »

En décembre 2020, TD Assurance est devenue le premier groupe d'assurance du Canada à offrir une plateforme nationale de souscription en ligne qui permet aux Canadiens admissibles d'un océan à l'autre de souscrire des polices d'assurance habitation et automobile dans le confort de leur foyer au moyen de leur ordinateur ou de leur téléphone intelligent. Les investissements stratégiques dans les capacités numériques libre-service, l'application de l'intelligence artificielle et l'utilisation d'analyses avancées pour créer des produits novateurs et de nouveaux services - qui permettent entre autres de connaître l'état d'une réclamation en temps réel, de bénéficier des conseils pratiques des Centres auto uniques de TD Assurance, et d'aider les clients à conduire plus prudemment grâce à l'application MonAvantage TD - illustrent notre résolution à investir constamment dans le libre-service numérique et ne constituent que quelques exemples de la précieuse expérience numérique recherchée par nos clients.

Tous les clients de TD Assurance Habitation et Auto peuvent recevoir les alertes météo et de sécurité avec l'appli TD Assurance, téléchargeable sur Apple iOS et Android.

* TD Assurance désigne les compagnies d'assurance de particuliers suivantes : Sécurité Nationale compagnie d'assurance, Primmum compagnie d'assurance, Compagnie d'assurances générales TD et Compagnie d'assurance habitation et auto TD, qui sont toutes des filiales de La Banque Toronto-Dominion.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

