TORONTO, le 17 juin 2025 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) s'intègre rapidement dans le quotidien des Canadiens. Néanmoins, des progrès restent à faire pour ce qui est de la compréhension de la technologie et de la confiance qu'on lui accorde. Un nouveau sondage nord-américain mené pour le compte de la TD et d'Ipsos révèle que, bien que de nombreux Canadiens soient plus compétents qu'ils ne le pensent avec l'IA, un faible degré de confiance et des connaissances limitées pourraient les empêcher de profiter pleinement de son potentiel.

Distinction entre aisance et compétences

Selon le rapport, même si une grande majorité des Canadiens sondés (87 %) disent être à l'aise d'apprendre de nouvelles technologies, de les utiliser et de s'y adapter, il existe un écart considérable entre l'aisance et la maîtrise réelle de l'IA. Dans leur autoévaluation de leurs compétences en matière d'IA, seulement 3 % des répondants se sont accordé la note A. Une proportion de 40 % des répondants se retrouve au milieu du spectre avec un « C », tandis que 21 % d'entre eux se sont donné un « F », et 18 %, un « D ».

Cependant, lorsqu'ils ont été soumis à un test de connaissances, 72 % des Canadiens l'ont réussi, ce qui porte à croire que bon nombre d'entre eux possèdent une meilleure compréhension que ce qu'ils croient. De plus, les jeunes Canadiens, en particulier la génération alpha (44 %) et la génération Z (38 %), sont les plus susceptibles d'être désignés comme la génération la plus compétente en IA. Toutefois, en ce qui concerne la reconnaissance du rôle de l'IA dans la technologie de reconnaissance faciale, entre autres, les milléniaux et la génération X ont obtenu de meilleurs résultats qu'eux.

L'IA, un territoire peu familier tout de même considéré comme utile

Bien que 87 % des Canadiens disent être à l'aise d'utiliser la technologie en général, des progrès restent à faire, car 40 % d'entre eux affirment ne pas être familiers avec l'IA. Les membres des jeunes générations, dont la génération Z (83 %) et la génération Y (71 %), sont plus susceptibles d'affirmer qu'ils connaissent mieux l'IA que les générations plus âgées, comme la génération X (61 %) et les baby-boomers (38 %).

Malgré tout, pour ceux qui utilisent l'IA aujourd'hui, les avantages sont clairs : plus de la moitié des Canadiens (56 %) affirment qu'elle contribue à faciliter leur quotidien. Les travailleurs de la génération Z affirment dans une proportion de 69 % que l'IA les rend plus productifs au travail, un chiffre qui tombe à 50 % pour la génération X et à 38 % chez les baby-boomers. De plus, 34 % des travailleurs canadiens admettent utiliser l'IA au travail sans que leur patron le sache, dont 48 % des membres de la génération Z.

« Même si le sondage indique que bon nombre de Canadiens semblent à l'aise d'adopter des technologies, l'IA ne leur est pas encore familière, affirme Christine Morris, première vice-présidente à la direction, Groupe Banque TD. Ce manque de familiarité est évocateur. Si on ne comprend pas comment fonctionne une technologie ou comment elle peut nous aider, on est moins susceptible de lui faire confiance. Alors que l'IA prend de l'ampleur dans la façon dont nous servons nos clients, notre responsabilité est de la rendre compréhensible, accessible, sûre et fondée sur leurs besoins. »

La confiance est la clé

Malgré une utilisation croissante de l'IA, la confiance reste faible. Selon le sondage, la confiance en l'IA comme source d'information honnête, fiable et satisfaisante est faible (43 %). Les Canadiens expriment une plus grande confiance à l'égard de l'information provenant de leurs amis et de leur famille (90 %), des pharmaciens (89 %) et des banques (81 %) que de l'IA, qui se classe après les médias (62 %), suivis des influenceurs sur les médias sociaux (19 %).

« À la TD, nous reconnaissons qu'il n'est pas facile de faire confiance à l'IA. On acquiert cette confiance grâce à une gestion prudente et à une surveillance humaine continue, explique Luke Gee, chef, Analyses et Intelligence artificielle, Groupe Banque TD. Faire ce qu'il faut pour aider à conserver la confiance de nos clients envers l'IA demeure au premier plan de la stratégie de la TD. Notre équipe utilise un solide cadre de gouvernance de l'IA primé et digne de confiance afin que nos modèles d'IA répondent aux besoins de nos clients, aux attentes réglementaires et aux normes éthiques. À mesure que l'IA évoluera, nous continuerons à explorer de manière responsable la façon dont nous pouvons en tirer parti pour améliorer l'expérience de nos collègues et de nos clients. »

L'IA est un élément essentiel de la stratégie de la TD visant à donner aux clients les moyens de mieux comprendre leurs décisions financières lorsqu'ils font des achats au quotidien ou lorsqu'ils se préparent à vivre des moments marquants. La TD favorise d'ailleurs cette approche dans le cadre de l'initiative TD invente, sa plateforme stratégique qui vise à stimuler l'innovation marquante à l'échelle de la Banque. Pour en savoir plus, visitez la page Actualités TD ou obtenez plus de renseignements sur la dernière expansion de la TD de Layer 6, son centre de recherche et de développement en IA.

