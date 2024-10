Un nouveau sondage révèle que 40 % des propriétaires de petites entreprises avouent ne pas avoir d'assurance, s'exposant ainsi à des risques

TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Représentant 98 % des entreprises, les petites entreprises constituent la pierre angulaire de l'économie canadienne. Malgré le rôle essentiel qu'elles jouent, bon nombre d'entre elles s'exposent à des risques insensés. Un sondage récemment mené par Maru Public Opinion pour le compte de TD Assurance a mis en lumière un fait étonnant : bien qu'environ un propriétaire de petite entreprise sur cinq affirme que l'interruption de ses activités est son talon d'Achille, près de 40 % d'entre eux n'ont pas d'assurance pour entreprises - un produit qui peut pourtant permettre de maintenir les activités et de protéger les entreprises contre les pertes financières en cas d'imprévu.

De plus, ce sondage a levé le voile sur un possible manque de connaissances chez les propriétaires d'entreprise en ce qui concerne l'importance de l'assurance. Malgré les réelles préoccupations que de nombreuses personnes sondées ont exprimées quant aux points faibles de leur entreprise, presque 40 % des propriétaires de petites entreprises non assurées jugent ne pas avoir besoin d'assurance et 30 % d'entre eux croient qu'il s'agit d'une dépense inutile puisqu'ils n'ont aucun employé. Ces réponses montrent que l'importance de l'assurance comme moyen de protection contre divers risques est sous-estimée.

Voici quelques-unes des principales préoccupations mentionnées par les propriétaires de petites entreprises :

Interruption des activités (19 %) - par exemple, un incendie dans un restaurant qui entraîne l'interruption des activités.

Dommages matériels et au contenu (10 %), surtout chez les entreprises dans les Prairies (18 %) - par exemple, une inondation touchant un bureau à domicile aménagé au sous-sol ou un accident de voiture survenant lors d'une livraison pour un fleuriste.

Sécurité des employés (7 %) - par exemple, un employé contractuel subit une blessure sur un chantier.

« Le Canada compte plus de deux millions de petites entreprises dont la taille, les profits et le secteur d'activité varient. Il n'existe donc pas d'approche unique en matière d'assurance pour entreprises, explique Tang Trang, vice-président, Produits et Tarification, Assurance pour petites entreprises, TD Assurance. Tout peut arriver et aucun propriétaire ne veut cesser de servir sa clientèle. Il importe donc que les propriétaires souscrivent la bonne police d'assurance qui répond à leurs besoins uniques et qui leur permettra de reprendre leurs activités le plus rapidement possible. »

D'ailleurs, compte tenu de la hausse continue des coûts d'exploitation, 36 % des propriétaires de petites entreprises interrogés ont évidemment mentionné le coût comme motif pour ne pas avoir d'assurance. « Ne pas prendre d'assurance en raison des pressions économiques peut être tentant. Cela dit, les coûts attribuables à la chute d'un client sur la propriété d'une petite épicerie ou à la fermeture temporaire d'une boulangerie ravagée par un incendie peuvent dépasser largement ceux d'une assurance pour se protéger contre les imprévus », ajoute Tang Trang.

Le contexte économique évolue, tout comme les besoins des propriétaires d'entreprise. Ceux-ci doivent passer en revue leur police d'assurance périodiquement, peu importe la raison, que ce soit pour le déménagement dans un nouveau local, pour l'achat d'équipement neuf ou pour le lancement d'un nouveau service offert, en plus de poser leurs questions à un conseiller autorisé en assurance. Le fait que 60 % des propriétaires sondés aient consulté un conseiller autorisé en assurance à propos de leurs affaires est encourageant. En revanche, 21 % des répondants avouent ne pas prévoir s'informer auprès d'un tel conseiller et seulement 32 % affirment passer en revue leur police d'assurance en vigueur périodiquement. Les propriétaires ayant consulté un conseiller autorisé en assurance ont également manifesté leur intérêt pour une expérience numérique : deux tiers (67 %) des propriétaires à revenu élevé et plus de la moitié (57 %) de ceux à revenu moyen seraient plus portés à choisir un fournisseur d'assurance proposant des capacités numériques.

Afin de répondre à cette demande, TD Assurance offre un outil de soumission en ligne permettant aux propriétaires d'entreprise d'obtenir facilement une soumission personnalisée et de mieux comprendre leurs besoins d'assurance en quelques clics seulement.

En plus de comprendre proactivement les besoins en matière d'assurance de leur entreprise, les propriétaires peuvent recourir à plusieurs autres moyens pour éviter l'interruption temporaire de leurs activités. « L'établissement de protocoles de sécurité et d'urgence, la formation périodique des employés, la réalisation d'inspections de sécurité, la correction des problèmes cernés et l'installation d'un appareil antivol sur leur véhicule ne sont que quelques exemples de mesures que les propriétaires de petites entreprises peuvent prendre pour protéger le fruit de leur dur labeur. Lorsque plus rien ne va, que vous soyez comptable à votre compte, propriétaire d'un cabinet d'avocats, entrepreneur ou photographe professionnel, détenir la bonne assurance peut vous aider à protéger votre entreprise et vous permettre de vous consacrer à ce que vous faites le mieux », dit Tang Trang.

Pour en savoir plus sur les différentes polices d'assurance offertes aux propriétaires de petites entreprises, visitez le site Web de l'Assurance pour entreprises TD Assurance.

À propos du sondage

Ce sondage Maru Public Opinion a été réalisé pour le compte de TD Assurance par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue. Parmi les panélistes en ligne de La Voix Maru Canada, 752 adultes canadiens qui sont des décisionnaires ou des propriétaires de petites entreprises ayant des revenus s'élevant à moins de 5 millions de dollars et comptant moins de 100 employés ont été sélectionnés au hasard et ont été interrogés du 2 août au 9 août 2024. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 3,6 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

