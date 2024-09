Un sondage de TD Assurance révèle que le tiers des Canadiens sondés qui prévoient de voyager pour le plaisir au cours des 12 prochains mois partiront sans la couverture complète qu'offre une assurance voyage.

TORONTO, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Alors que les Canadiens commencent à planifier leurs vacances des fêtes et d'hiver, un nouveau sondage mené par Maru Public Opinion pour le compte de TD Assurance révèle que, malgré la hausse des coûts et les pressions économiques, bon nombre de Canadiens sondés (68 %) prévoient toujours de voyager pour le plaisir au cours des 12 prochains mois, mais le tiers d'entre eux ne souscriront pas d'assurance voyage.

Afin de composer avec la hausse des coûts, bon nombre de Canadiens cherchent des moyens d'économiser, 78 % des Canadiens sondés ayant indiqué privilégier la réduction des dépenses non essentielles. Cela dit, 54 % des répondants au sondage préfèrent dépenser leur argent pour des expériences que pour des biens matériels. Des personnes de la génération Z qui veulent voyager avec leur famille (38 %) aux baby-boomers avides de découvrir une nouvelle destination (31 %), en passant par les milléniaux qui souhaitent voyager avec leurs enfants (34 %), il est clair que les Canadiens sondés qui prévoient de voyager rêvent de découvrir le monde, mais que les budgets de voyage sont encore serrés.

Bien que les Canadiens sondés trouvent des façons créatives d'économiser en vue de leurs prochains voyages, comme éviter les sorties au restaurant (63 %) et l'achat de nouveaux vêtements (60 %), près de 30 % des répondants affirment avoir de la difficulté à couvrir tous les frais associés à leur voyage, ce qui comprend la couverture des dépenses en cas d'imprévu.

En fait, seulement 32 % des Canadiens sondés qui prévoient de voyager ont l'intention de souscrire à la fois une assurance des soins médicaux d'urgence en voyage et une assurance annulation et interruption de voyage. Toutefois, 40 % des Canadiens sondés qui prévoient de voyager estiment ne pas avoir les moyens financiers de payer des frais imprévus de leur poche : 15 % pourraient seulement couvrir un montant allant jusqu'à 300 $ et un Canadien sondé sur quatre ne serait en mesure de couvrir aucune dépense imprévue sans aide si quelque chose arrivait.

« On comprend aisément pourquoi il est tentant pour les personnes qui cherchent des moyens de réduire les coûts de ne pas souscrire d'assurance voyage, mais cette décision n'est pas sans risque, a affirmé Annie Campoli, vice-présidente, Distribution, Vie et Santé, TD Assurance. Une police d'assurance voyage adaptée à vos besoins peut vous aider financièrement en cas d'imprévu, qu'il s'agisse de frais médicaux d'urgence ou de dépenses liées à une interruption ou à une annulation de voyage découlant d'un événement imprévu couvert par votre police. »

Dans le cas des Canadiens qui prévoient de voyager pour le plaisir ou pour affaires au cours des 12 prochains mois, il y a beaucoup de cas où une assurance voyage pourrait leur servir. Plus de la moitié des personnes de la génération Z (53 %) et 38 % des milléniaux sondés qui voyagent ont dû interrompre, raccourcir ou annuler leur voyage ou ont subi une blessure grave qui a nécessité des soins médicaux. De plus, 32 % des Canadiens sondés qui ont vécu pareilles situations ont dû débourser en moyenne plus de 2 600 $ en dépenses imprévues.

« Quel que soit notre degré de diligence au moment de planifier nos voyages, que ce soit en vérifiant la météo, en nous assurant d'avoir tous les documents nécessaires ou en dressant la liste de choses à faire et à voir, des annulations ou des urgences médicales imprévues qui échappent à notre contrôle peuvent se produire en cours de voyage. En souscrivant une couverture d'assurance des soins médicaux d'urgence en voyage et d'assurance annulation et interruption de voyage adéquate, vous pourrez voyager en toute confiance et vous concentrer sur le plaisir que vous aurez », a indiqué Mme Campoli.

À propos du sondage

Ce sondage d'opinion publique Maru Public Opinion réalisé pour le compte de TD Assurance a été mené du 29 au 30 juillet 2024 par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue, auprès de 1 520 adultes canadiens sélectionnés au hasard (panélistes en ligne de Maru Voice Canada). Les résultats de ce sondage ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, genre et région (et par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

