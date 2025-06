Parmi les Canadiens qui comptent voyager au pays, moins de la moitié a l'intention de souscrire une assurance médicale de voyage.

TORONTO, le 19 juin 2025 /CNW/ - À l'approche de l'été, les escapades de vacances prévues par les Canadiens pourraient prendre un tournant différent pour ceux qui n'ont, en réalité, pas la protection qu'ils pensent avoir.

Un sondage récemment mené par The Harris Poll Canada pour le compte de TD Assurance révèle que près des trois quarts des Canadiens (73 %) comptent voyager pour le plaisir d'ici 12 mois, la moitié (50 %) prévoyant visiter une autre province ou un autre territoire du Canada. De ce nombre, toutefois, seuls 51 % ont prévu souscrire une assurance voyage, et 42 % ont prévu souscrire une couverture d'assurance des soins médicaux d'urgence en voyage.

Mais pourquoi les Canadiens ne ressentent-ils pas le besoin de souscrire une assurance médicale en vue d'un voyage au pays? La plupart croient qu'ils en ont déjà une :

44 % ont répondu que leur couverture d'assurance maladie provinciale est suffisante.

ont répondu que leur couverture d'assurance maladie provinciale est suffisante. 36 % ont répondu que la couverture est offerte par leur employeur.

ont répondu que la couverture est offerte par leur employeur. 25 % ont répondu que leur carte de crédit est assortie d'une assurance voyage.

Si les régimes des provinces et des territoires peuvent couvrir certains soins médicaux reçus à l'extérieur de la province ou du territoire de résidence, les personnes ayant besoin de soins qui ne sont pas couverts verront la facture grimper rapidement.

« Quand on planifie des vacances, il faut aussi prévoir l'imprévisible, précise Anthony Ricci, vice-président associé, Vie et Santé et Protection de crédit à TD Assurance. C'est une erreur de penser que la couverture des régimes provinciaux ou territoriaux est suffisante - le mieux est de souscrire une assurance médicale de voyage pour éviter les mauvaises surprises. Par exemple, si vous résidez en Ontario et que l'on doit vous transporter en ambulance durant un voyage en Nouvelle-Écosse, sachez que ce service ne sera pas couvert par votre régime d'Assurance-santé provincial. Si vous n'avez pas souscrit d'assurance privée, il pourrait vous en coûter plus de 700 $1. »

Si le sondage montre que bon nombre de Canadiens choisissent de voyager au pays, il met aussi en lumière le faux sentiment de sécurité qui accompagne ce choix. Du côté des Canadiens qui comptent voyager à l'international, le nombre de personnes qui prévoient souscrire une assurance voyage est de 16 % supérieur à celui enregistré pour ceux qui exploreront le Canada.

« Les gens croient à tort que, parce qu'ils ne quittent pas le pays, les risques ne seront pas les mêmes que s'ils voyageaient à l'étranger, explique Anthony Ricci. Le Canada est un pays immense - le vol qui relie St. John's à Vancouver est plus long que celui qui relie Toronto à Paris. Il ne faut pas négliger le risque que quelque chose tourne mal quand on parcourt ce genre de distance. »

Si 38 % des voyageurs canadiens comptent voyager plus cette année que l'an dernier, il y a lieu d'ajouter plusieurs points aux préparatifs pour que les vacances, qu'elles soient prises au Canada ou ailleurs, se déroulent sans trop d'accrocs :

Avant de partir, confirmez que votre couverture d'assurance, que ce soit celle de votre employeur, de votre fournisseur de carte de crédit ou de tout autre régime, sera suffisante en cas d'urgence durant votre voyage. Si ce n'est pas le cas, pensez à souscrire une assurance complémentaire pour couvrir les angles morts de votre assurance de base.

Apportez tous les documents nécessaires (passeports et autres pièces d'identité, prescriptions et renseignements d'assurance).

Si vous voyagez par avion, pour commencer vos vacances du bon pied, vérifiez les instructions concernant les heures d'enregistrement et d'embarquement auprès de votre compagnie aérienne.

Vérifiez toutes les confirmations d'hébergement pour éviter les imprévus de dernière minute. Si vous voyagez en compagnie d'enfants ou d'aînés, tenez compte de facteurs comme l'accessibilité ou la sécurité.

Renseignez-vous sur la région que vous visiterez pour savoir s'il y a des zones à éviter ou des risques pour la sécurité.

Avant de prendre la route, la mer ou la voie des airs, renseignez-vous auprès de votre assureur pour connaître les limitations et les exclusions de votre police ou certificat d'assurance.

Anthony Ricci ajoute : « L'assurance complémentaire que vous souscrivez en plus de votre couverture d'assurance médicale de voyage standard ou votre nouvelle police d'assurance voyage vous aidera à vous protéger financièrement en cas d'imprévus, par exemple si vous avez besoin de soins médicaux d'urgence ou que votre voyage est annulé ou interrompu. Ainsi, vous pourrez voyager en toute confiance. »

Pour en savoir plus sur l'assurance voyage, visitez le site Web de la TD.

___________________________ 1Règlement de la Nouvelle-Écosse sur les frais de transport en ambulance (en anglais) : Ambulance Fee Regulations, NS Reg 133/2002

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos du sondage

Ce sondage a été mené par The Harris Poll Canada. Il a été mené du 29 au 30 mai 2025 auprès de 1 534 adultes canadiens, sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada.

Les résultats ont été pondérés par âge, genre, région et niveau de scolarité (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte.

À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Caroline Phémius, [email protected]