Une fête citoyenne pour souligner l'inauguration du MIL Montréal

MONTRÉAL, le 21 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Samedi avait lieu la grande fête citoyenne « Le MIL en fête », sur la place centrale du nouveau quartier, face au complexe des sciences de l'Université de Montréal. Plusieurs citoyennes et citoyens ont participé aux activités organisées gratuitement par la Ville de Montréal et l'Université de Montréal. Le MIL en fête était l'occasion de venir célébrer la première phase de réalisation du projet MIL Montréal. Les participants ont pu découvrir la diversité des espaces proposés par le nouveau quartier. Les activités ont aussi permis de créer des liens entre les diverses communautés qui l'habitent et de souligner les efforts collectifs déployés dans la réalisation de ce projet d'envergure.

Un nouveau quartier est né

La Ville et l'Université de Montréal se réjouissent de l'engouement qu'a suscité l'événement. Un nouveau quartier prend forme, au croisement des arrondissements d'Outremont, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal, où il fera bon travailler, étudier et vivre. L'implantation du campus MIL permet de revitaliser une vaste friche industrielle au cœur de l'île de Montréal et de dynamiser le développement urbain, économique et social des quartiers limitrophes.

« Ce secteur était délaissé depuis de nombreuses années. Ce grand projet urbain vient le revaloriser. Cette fête était une belle occasion pour la communauté locale de s'approprier ces nouveaux lieux et de tisser des liens. L'apport des organismes des quartiers environnants a grandement contribué à la réussite de l'événement et nous tenons à les remercier », a souligné le responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif, Éric Alan Caldwell.

« Je suis fier de voir que l'Université de Montréal est au cœur de ce nouveau quartier. Cette fête citoyenne était, je suis certain, le premier de nombreux événements qui se tiendront sur le campus MIL! Un événement comme celui-là illustre la volonté de l'UdeM d'être un acteur ouvert et à l'écoute de la communauté qu'elle dessert », a déclaré le recteur de l'Université de Montréal, M. Guy Breton.

Premier projet phare d'aménagement durable

Le projet MIL Montréal (site Outremont et ses abords) accueillera 1300 logements, dont 15 % conçus à des fins sociales et communautaires, et 15 % à des fins abordables. Récemment, la Ville de Montréal a fait l'achat d'un terrain situé sur le site du projet MIL Montréal afin d'y développer 95 nouveaux logements sociaux et communautaires.

Depuis la mi-septembre, le nouveau complexe des sciences de l'Université de Montréal accueille quelque 2 000 étudiants des départements de chimie, de physique, de géographie et des sciences biologiques ainsi que 200 professeurs et chercheurs.

Le nouveau quartier est aussi pourvu d'une grande place publique, de nouveaux parcs, et propose une accessibilité améliorée qui privilégie les modes de transport actif et collectif. Soulignons enfin la création de nouveaux liens entre les quartiers, dont la nouvelle passerelle de l'Université de Montréal reliant le campus à la station de métro Acadie.

Pour plus d'information sur le MIL Montréal : https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9517,123331598&_dad=portal&_schema=PORTAL

Citations:

« Nous sommes très fiers d'accueillir le campus MIL de l'Université de Montréal. Grâce à ce partenariat exemplaire, ce Nouvel Outremont a pu voir le jour. Ce fut un travail de longue haleine, mais le résultat est emballant. À toutes celles et ceux qui ont œuvré à ce grand projet, qu'ils soient de l'Université, de l'arrondissement ou de la Ville, vous avez contribué à ce succès et vous devez en être fiers. De la part de l'ensemble des résidentes et résidents, présents et futurs, je vous remercie. » - maire de l'arrondissement d'Outremont, Philipe Tomlinson

« J'aimerais féliciter les organisateurs et les organisatrices de cette fête citoyenne qui nous a permis de découvrir le nouveau complexe des sciences de l'Université de Montréal et le projet de revitalisation de cette ancienne friche industrielle. L'aménagement de ce site nous donne une occasion unique et exceptionnelle de mettre en place un plan de développement durable encore plus innovant et audacieux pour la phase 2 du MIL Montréal, notamment en matière de logement social et communautaire. » - mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Giuliana Fumagalli.

« La phase 1 du projet MIL Montréal a permis de créer un pôle d'habitation, d'emploi et d'éducation attrayant et actuel à la limite ouest de Rosemont-La Petite-Patrie. Il a également été l'occasion de développer de nouveaux liens conviviaux pour la population riveraine entre les différents arrondissements limitrophes. Le succès de cette journée et du projet m'enthousiasment quant aux années à venir, alors que la phase 2 de MIL Montréal s'articulera notamment autour de Marconi-Alexandra. » - maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau.

« Le projet MIL aidera à désenclaver les secteurs limitrophes tout en créant un nouveau quartier à échelle humaine et durable. Nous sommes heureux de l'arrivée d'un campus universitaire dans une ancienne zone ferroviaire et du dynamisme qu'il ne manquera pas de générer. » - maire suppléant de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Alex Norris.

