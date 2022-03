L'étude estime que d'ici 2025, les gouvernements pourraient économiser jusqu'à 1 milliard de dollars par an grâce à l'adoption de plateformes de télémédecine.

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la santé inc. (TSX: CARE) « Dialogue », la principale plateforme de soins de santé virtuels au Canada et la Financière Sun Life inc. la « Compagnie » (TSX: SLF) (NYSE: SLF) ont co-commandité une étude analysant les répercussions économiques associées à l'adoption de la télémédecine de Dialogue dans les systèmes de santé canadiens. L'étude Economic Impact of Telemedicine in Canada (Les répercussions économiques de la télémédecine au Canada), menée par AppEco, évalue les avantages nets que Dialogue et les Soins virtuels Lumino Santé offrent aux gouvernements, aux employeurs et aux patient(e)s au Canada.

L'étude souligne la croissance historique et l'adoption continue des services de télémédecine au Canada.

Le rapport révèle que l'adoption accrue de plateformes de télémédecine comme les Soins virtuels Lumino Santé, propulsé par Dialogue, se traduit directement par une réduction des coûts et des pressions sur les systèmes de santé canadiens. L'étude a été menée spécifiquement sur les modèles opérationnels de Dialogue et des Soins virtuels Lumino Santé, qui permettent aux employeurs d'investir dans la santé et le bien-être de leurs employé(e)s; les consultations n'étant jamais facturées aux gouvernements provinciaux.

Par exemple, au Canada, une visite au service des urgences coûte en moyenne 202 $ au système de santé public, tandis qu'une visite dans un cabinet médical ou une clinique coûte 44 $ par consultation. La modélisation économique suggère que les plateformes de télémédecine, telles que Dialogue et les Soins virtuels Lumino Santé, permettent aux systèmes de santé canadiens d'économiser 52 $ en moyenne pour chaque consultation qui aurait autrement eu lieu dans le cadre des soins publics standard.

Alors que le taux d'adoption de la télémédecine continue d'augmenter, on estime que d'ici 2025, les plateformes comme Dialogue pourraient faire économiser aux gouvernements jusqu'à 1 milliard de dollars par an.

« L'accès aux soins de santé, tant pour les problèmes de santé physique que mentale, est le défi de la prochaine décennie », a déclaré Jean-Nicolas Guillemette, chef de l'exploitation chez Dialogue. « Je pense que cela représente une occasion d'améliorer l'accès aux soins pour les Canadiens et Canadiennes en encourageant les employeurs, les assureurs ainsi que d'autres organisations à investir dans la santé de leurs membres. Notre approche permet de nouveaux investissements dans les soins de santé, sans frais pour le gouvernement et garantit aux patient(e)s d'avoir accès aux soins. »

L'étude Les répercussions économiques de la télémédecine au Canada traite également des avantages économiques pour les employeurs canadiens qui adoptent des plateformes de télémédecine comme Dialogue et les Soins virtuels Lumino Santé. Les entreprises qui offrent la télémédecine de Dialogue dans le cadre de leur assurance collective constatent en moyenne un rendement de 32 %, qui tient compte de la productivité perdue en raison des déplacements des employé(e)s, des temps d'attente, du coût net du service et d'autres facteurs associés aux soins en personne.

« En tant que plus important fournisseur d'assurances collectives au pays, nous comprenons le rôle important que jouent les employeurs dans le bien-être physique et mental des Canadiens et des Canadiennes », a déclaré Dave Jones, président de Sun Life Santé. « Le besoin d'un accès rapide et pratique aux soins est une préoccupation majeure pour les Canadiens et les Canadiennes. Des plateformes comme les Soins virtuels Lumino Santé, propulsé par Dialogue, aident à répondre aux enjeux auxquels notre système de santé fait face. La santé virtuelle joue un rôle important, aidant les Canadiens et Canadiennes à vivre en santé. »

Dialogue et la Sun Life ont parrainé cette étude pour évaluer les avantages économiques - pour les gouvernements, les employeurs et les employé(e)s - des soins virtuels payés par les entreprises.

Méthodologie

Les avantages nets ont été calculés en fonction de la réduction directe des paiements publics aux médecins et du coût de fonctionnement des salles d'urgence, de la réduction de l'absentéisme au travail (transport et temps d'attente), du coût moyen d'une téléconsultation pour les employeurs et des économies réalisées par les patient(e)s grâce aux transports évités.

Les estimations de coûts ont été basées sur des sources de données officielles telles que l'Institut canadien d'information sur la santé et Statistique Canada, ainsi que sur la littérature économique et les publications gouvernementales. Les calculs ont été effectués sur la base d'une téléconsultation qui aurait autrement eu lieu dans une clinique, au service des urgences, ou qui n'aurait pas eu lieu. La moyenne de ces trois possibilités a ensuite été calculée en fonction de leur probabilité respective telle que documentée dans la littérature. Ainsi, les estimations tiennent compte de la part des téléconsultations qui représente une nouvelle utilisation, en plus de la part qui constitue des substitutions.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégrée™ est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2021, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 1,44 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : tous les montants sont en dollars canadiens.

Pour plus d'informations sur les répercussions économiques que les plateformes de télémédecine comme Dialogue ont sur le système de santé, les employeurs et les patient(e)s du Canada, communiquez avec : Richard Fahey, vice-président, AppEco : [email protected].

SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

Renseignements: Jean-Christophe de Le Rue, Directeur des relations publiques et gouvernementales, [email protected], 613-806-0671