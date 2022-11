Une équipe forte pour l'économie et la Métropole

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, sont heureux d'accueillir au sein de leur équipe quatre adjoints parlementaires de taille.

Madame Joëlle Boutin , députée de Jean-Talon, occupera maintenant la fonction d'adjointe parlementaire pour les volets Sciences et Innovation;





Ces adjoints parlementaires et gouvernementaux viendront prêter main-forte aux ministres dans l'exercice de leurs fonctions et ils joueront un rôle significatif dans la poursuite des objectifs du gouvernement.

Citations :

« Nous avons la chance d'avoir un quatuor d'adjoints parlementaires pour compléter notre équipe économique. Leurs talents respectifs seront mis à contribution tout au long de leur mandat alors qu'ils nous accompagneront dans le développement économique du Québec et la réalisation de notre vision de la Métropole. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce sera un honneur de travailler en étroite collaboration avec cette équipe compétente pour mener à terme les nombreux projets sur la table. Nous aurons besoin de l'expertise de chacun pour continuer de bâtir un Québec plus vert, plus fier et plus prospère. »

- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Contribuer à l'essor des entreprises du Québec me tient particulièrement à cœur. Je suis donc très heureuse de me voir attribuer la fonction d'adjointe parlementaire pour les volets Sciences et Innovation auprès de M. Fitzgibbon. J'aurai notamment l'occasion de travailler sur les chantiers de l'économie sociale, de l'entrepreneuriat, du repreneuriat et de l'innovation. C'est un défi stimulant que j'entreprends avec enthousiasme. »

- Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, volets Sciences et Innovation

« Je suis enthousiaste d'être reconduit dans mes fonctions d'adjoint parlementaire pour les zones d'innovation et de poursuivre tout le travail accompli au cours du dernier mandat. Nous avons annoncé la création de deux zones d'innovation jusqu'à présent, et j'ai l'intention de consacrer encore beaucoup d'énergie à faire naître d'autres projets emballants partout au Québec. »

- Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, volet Zones d'innovation

« Le développement économique régional a toujours été au cœur de mes priorités et de mon parcours professionnel. Comme adjoint parlementaire, je pourrai mettre à profit ma connaissance de l'écosystème de développement économique régional et poursuivrai ma collaboration avec les acteurs du milieu. Je remercie le premier ministre pour sa confiance et reçois ce mandat avec enthousiasme. »

- Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, volet Développement économique régional, et adjoint gouvernemental au ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Je suis honorée de la confiance que me témoigne M. Legault. En tant qu'ancienne élue de la Ville de Montréal, j'ai eu le privilège de collaborer à la réalisation de plusieurs dossiers d'envergure avec un éventail d'acteurs économiques, commerciaux et sociaux. Tout comme M. Fitzgibbon, ma priorité sera le développement économique de la Métropole, notamment de l'est de Montréal. C'est une responsabilité que j'accomplirai avec dévouement et enthousiasme, et ce, en étroite collaboration avec les parties prenantes métropolitaines. »

- Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

