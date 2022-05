MILTON, ON, le 9 mai 2022 /CNW/ - Environ 10 000 pièces de 2 $ contrefaites ont été repérées et saisies à la suite d'une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la région du Grand Toronto (RGT) a porté des accusations contre une personne à la suite de l'enquête.

Au cours de l'été 2021, la Monnaie royale canadienne a décelé un problème de monnaie contrefaite dans le cadre de son processus d'échantillonnage aléatoire. La Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la RGT de la GRC a lancé une enquête visant à identifier les personnes impliquées dans la circulation des pièces de monnaie contrefaites.

Tout au long de l'enquête, la GRC a saisi environ 10 000 pièces contrefaites de deux dollars qui avaient été placées dans le système bancaire canadien. On soupçonne qu'il y a d'autres pièces contrefaites en circulation dans le système monétaire et qu'elles proviennent de la Chine. Il est possible de repérer les pièces de monnaie contrefaites de deux dollars saisies par leur défaut caractéristique principal, soit un « orteil fendu » sur la patte avant droite de l'ours polaire, qui ressemble à une « griffe ».

Daixiong He (68 ans), de Richmond Hill, en Ontario, a été accusé de :

Mettre en circulation de la monnaie contrefaite, en violation de l'article 452 du Code criminel ;

; Posséder de la monnaie contrefaite, en violation de l'article 450 du Code criminel.

Il a été arrêté et libéré sur engagement. La première comparution de M. He devant la Cour de justice de l'Ontario, située au 50, rue Eagle Ouest, à Newmarket, aura lieu le 2 juin 2022, dans la salle d'audience 201, à 10 h 30.

« Ces accusations criminelles témoignent de la détermination de la GRC à préserver l'intégrité du système monétaire canadien. La GRC est déterminée à travailler avec la Monnaie royale canadienne, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le CANAFE, les banques et les partenaires de la police municipale pour lutter contre les activités illicites qui ciblent le système économique du Canada. »

- La surintendante Ann Kœnig, commandante de district de la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la RGT

« Les caractéristiques uniques des pièces de circulation canadiennes les classent parmi les plus sécuritaires au monde et ont permis de repérer rapidement ces pièces contrefaites et de les retirer rapidement de la circulation. La Monnaie royale canadienne continuera de travailler en étroite collaboration avec les institutions financières et la GRC pour assurer l'intégrité de l'approvisionnement en pièces de monnaie du Canada. »

- James Malizia, vice-président de la sécurité générale, Monnaie royale canadienne

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous avez des renseignements concernant des monnaies contrefaites, si vous soupçonnez en avoir en votre possession ou si vous croyez que quelqu'un a tenté de vous en transmettre, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020 ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477 (TIPS), en tout temps.

