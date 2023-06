VANCOUVER, BC, le 30 juin 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à protéger les Canadiens en empêchant les armes à feu prohibées d'atteindre nos collectivités.

En 2022, les enquêteurs criminels de l'ASFC de la région du Pacifique ont ouvert une enquête sur un importateur après avoir été informés de plusieurs envois contenant des pièces nécessaires à la fabrication d'armes à feu imprimées en 3D. Les envois ont été repérés au Centre de courrier international de Vancouver en Colombie-Britannique et au Centre de traitement du courrier international de Toronto en Ontario. Ce dossier est lié à une enquête nationale menée par la Sûreté du Québec sur un fournisseur de Montréal.

Le 20 juin 2023, les enquêteurs criminels de la région du Pacifique de l'ASFC, assistés par le Groupe tactique d'intervention des Services intégrés de la Gendarmerie royale du Canada, ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Langley, en Colombie-Britannique. Plusieurs articles ont été saisis à titre d'éléments de preuve, notamment :

trois armes à feu imprimées en 3D;

une imprimante 3D et du filament;

deux suppresseurs;

un chargeur de surcapacité; et

diverses munitions.

Le 21 juin 2023, le résident a été arrêté pour des infractions présumées à l'article 155 de la Loi sur les douanes et à l'article 99(1) du Code criminel. Il a été libéré dans l'attente d'une enquête plus approfondie de l'ASFC.

Ce mandat de perquisition était l'un des 46 exécutés dans le cadre d' une opération nationale de lutte contre les armes à feu imprimées en 3D . La région du Pacifique de l'ASFC est fière d'avoir collaboré avec des partenaires d'application de la loi de tout le pays dans le cadre de l'enquête menée par la Sûreté du Québec sur l'importation et la distribution de pièces servant à la fabrication d'armes à feu imprimées en 3D.

Citations

« Nous prenons des mesures pour protéger les Canadiens contre la violence armée. Grâce aux investissements de centaines de millions de dollars dans l'ASFC et le Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, nos organismes d'application de la loi redoublent d'efforts pour combattre les armes à feu imprimées en 3D. Je tiens à remercier l'ASFC pour son dévouement à garder ces armes hors de nos collectivités. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique



« Le travail des agents et des enquêteurs des centres du courrier international de Vancouver et de Toronto et de la Section des enquêtes criminelles de la région du Pacifique a contribué à la réussite d'une opération nationale visant à empêcher les armes à feu dangereuses imprimées en 3D d'entrer dans nos collectivités et à tenir responsables ceux qui enfreignent les lois canadiennes sur les armes à feu. Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'excellent travail de la Sûreté du Québec et de nombreux autres organismes d'application de la loi à travers le Canada. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, région du Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 , l'Agence a empêché plus de 1 100 armes à feu et 24 400 armes prohibées de se retrouver dans nos rues dans le cadre de ses efforts continus visant à assurer la sécurité de nos collectivités.





, l'Agence a empêché plus de 1 100 armes à feu et 24 400 armes prohibées de se retrouver dans nos rues dans le cadre de ses efforts continus visant à assurer la sécurité de nos collectivités. Pour obtenir les dernières statistiques sur les activités d'exécution de la loi, consultez la page sur les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .





. Une liste des marchandises à autorisation restreinte et des marchandises interdites, y compris les armes à feu, se trouve ici .





. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec le service de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais suivant : 1-888-502-9060.

