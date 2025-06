MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - Scott Shein, 51 ans, un résident de Laval, et John Papadimitriou, 52 ans, un résident de Saint-Eustache, comparaîtront le 19 juin 2025 au palais de justice de Laval pour répondre à 17 chefs d'accusation criminelles. Ces accusations ont été déposées dans le cadre d'une enquête criminelle de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) liée à l'importation illégale d'une arme prohibée et de dispositifs prohibés.

L'enquête de l'ASFC fait suite à l'interception de colis par des agents des services frontaliers du Canada en avril 2024, au Centre de traitement du courrier international de l'ASFC à Mississauga, Ontario. L'enquête a permis d'identifier deux individus au Canada impliqués dans l'importation d'une arme et de dispositifs prohibés venant des États-Unis. Des perquisitions, menées dans les résidences des deux accusés le 6 juin 2024, ont permis de saisir des preuves additionnelles, dont plusieurs armes.

Scott Shein, et John Papadimitriou, sont tous les deux accusés d'importation de dispositifs prohibés en vertu de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes et de l'article 104(1)a) du Code criminel ainsi que de complot en vertu de l'article 465(1) du Code criminel.

Scott Shein fait face à trois chefs d'accusation supplémentaires liés à l'importation et la possession d'armes prohibées :

un chef d'accusation en vertu de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes , d'avoir introduit au Canada des marchandises en contrebande;

, d'avoir introduit au Canada des marchandises en contrebande; un chef d'accusation en vertu de l'article 104(1)(a du Code criminel , d'avoir importé au Canada une arme prohibée; et

, d'avoir importé au Canada une arme prohibée; et un chef d'accusation en vertu de l'article 91(2) du Code criminel, de possession d'armes prohibées

John Papadimitriou, fait face aux accusations suivantes :

un chef d'accusation en vertu de l'article 108(1)b) du Code criminel pour avoir possédé une arme à feu à autorisation restreinte avec un numéro de série oblitéré;

pour avoir possédé une arme à feu à autorisation restreinte avec un numéro de série oblitéré; un chef d'accusation en vertu de l'article 99(1) du Code criminel pour avoir fabriqué une arme à feu à autorisation restreinte;

pour avoir fabriqué une arme à feu à autorisation restreinte; trois chefs d'accusation en vertu de l'article 102.1(1) du Code criminel pour avoir possédé des données informatique pour imprimer en 3D des armes à feu;

pour avoir possédé des données informatique pour imprimer en 3D des armes à feu; un chef d'accusation en vertu de l'article 91(1) du Code criminel pour avoir été en possession de cinq armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées sans autorisation;

pour avoir été en possession de cinq armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées sans autorisation; un chef d'accusation en vertu de l'article 86(1) du Code criminel pour avoir mal entreposé 14 armes à feu;

pour avoir mal entreposé 14 armes à feu; deux chefs d'accusation en vertu de l'article 91(2) du Code criminel pour avoir possédé 15 armes prohibées et 14 dispositifs prohibés; et

pour avoir possédé 15 armes prohibées et 14 dispositifs prohibés; et un chef d'accusation en vertu de l'article 155 de la Loi sur les douanes pour possession de quatre dispositifs prohibés illégalement importés.

Un dossier concernant ces infractions a été soumis au Service des poursuites pénales du Canada et des accusations ont été déposées le 2 juin 2025. Ces accusations devront être validées par le tribunal.

Citation

« L'interception des marchandises à risque élevé, comme les armes à feu, les pièces d'armes à feu et les armes et dispositifs prohibés, sont des priorités de l'Agence des services frontaliers du Canada. Les contrevenants seront tenus responsables de leurs actes. Je félicite nos agents qui, par leur dévouement et leur expertise, ont protégé nos communautés en stoppant la circulation illégale d'armes dangereuses. »

- Eric Lapierre, directeur général régional, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Vous trouverez des renseignements sur le plan frontalier à l'adresse suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.





investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Vous trouverez des renseignements sur le plan frontalier à l'adresse suivante : frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration. L'ASFC est déterminée à protéger la population canadienne en empêchant la circulation d'armes à feu et d'armes prohibées dans nos collectivités et mène des enquêtes criminelles sur ceux qui commettent des infractions criminelles à la législation frontalière.





L'Agence mène des opérations de renseignement et des enquêtes pour repérer et intercepter la contrebande. Ces activités donnent sans cesse lieu à de nombreuses saisies à l'échelle du pays et à différentes accusations portées en vertu de la Loi sur les douanes et du Code criminel .





et du . Pour connaître les dernières statistiques en matière de saisies, consultez la page des saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.





Signalez toute activité transfrontalière suspecte en contactant la ligne de surveillance frontalière au 1-888-502-9060 (sans frais à partir du Canada et des États-Unis).

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Contacts: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945