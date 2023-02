Une aide financière de 95 000 $ pour le Village Nordik du Port de Québec

QUÉBEC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Village Nordik du Port de Québec, qui permet aux visiteurs de découvrir la pêche blanche sur le fleuve Saint-Laurent, en plein cœur de la ville de Québec, reçoit deux aides financières, totalisant 95 000 $, de la part du gouvernement du Québec.

Ainsi, le Secrétariat à la Capitale-Nationale offre à l'organisme la somme de 75 000 $, accordée dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales, lequel vise à soutenir la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés, l'attractivité et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs offre, quant à lui, une aide financière de 20 000 $, accordée en vertu du programme Relève et mise en valeur de la faune. Ce programme permet de soutenir la réalisation de projets visant le développement de la clientèle pour les activités de chasse, pêche et piégeage ainsi que la mise en valeur de la ressource faunique auprès de divers publics.

Ces investissements permettront à l'organisme de faire vivre à ses visiteurs une expérience unique, qui met en valeur nos hivers rigoureux et notre nordicité, dans un contexte urbain. Le Village Nordik établira ses installations pendant la période du Carnaval de Québec et restera au bassin Louise jusqu'à la fin de la relâche scolaire, soit du 10 février au 12 mars 2023.

Outre la pêche blanche, des animations seront proposées sur le thème des Premières Nations et des Inuit. Au fil des semaines, plusieurs thématiques seront exploitées sur le site pour rendre hommage à nos traditions et à nos racines. Finalement, la culture huronne-wendat sera mise en valeur à l'occasion de présentations ponctuelles.

L'événement permet d'enrichir l'offre touristique régionale et devient sans conteste une activité hivernale incontournable pour les visiteurs locaux. De plus, il bénéficie d'un achalandage fort en raison de son association avec le Carnaval de Québec et le Tournoi international de hockey pee-wee.

Citation :

« La région de la Capitale-Nationale s'anime d'activités hivernales dès le début de la saison froide. Le Port de Québec accueille le Village Nordik, qui offre aux citoyens et aux visiteurs un espace rassembleur pour la pêche blanche, en milieu urbain. Je félicite les organisateurs qui, année après année, cherchent à bonifier l'expérience et à inclure un côté pédagogique à l'activité. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Village Nordik permet de vivre l'expérience d'une activité unique, sur un site accessible, en plein cœur de la ville. Il s'agit d'une belle occasion de s'initier à la pêche blanche ou de renouer avec cette pratique. Les installations du Village Nordik sont une invitation à passer de temps à l'extérieur en famille ou entre amis. Je tiens à souligner le travail des organisateurs de cet événement qui renforce le dynamisme économique de la région tout en sensibilisant les visiteurs à certains attraits de la faune. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Il s'agit de la septième édition du Village Nordik du Port de Québec.

En 2022, le Village Nordik avait accueilli quelque 6000 pêcheurs et tout autant de promeneurs. De plus, des groupes de jeunes et à vocation sociale avaient fréquenté le site.

L'événement se tient dans le souci du respect de l'environnement et de la conservation des eaux du bassin Louise.

Liens connexes :

Village Nordik du Port de Québec

Programme d'appui aux actions régionales

Programme Relève et mise en valeur de la faune - Enveloppe régionale

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Source : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor Tél. : 418 781-9520, [email protected]; Source et information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 521-3991