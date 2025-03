La volatilité des marchés suscite des préoccupations

Les investisseurs sont encouragés à éviter de prendre des décisions impulsives

Conseils clés : respectez votre plan ; concentrez-vous sur ce qui compte le plus

TORONTO, le 19 mars 2025 /CNW/ - Les Canadiens se tournent vers les placements pour les aider à devenir indépendants sur le plan financier, mais ils s'inquiètent de l'incidence potentielle des turbulences actuelles sur les marchés sur leur capacité à épargner suffisamment pour atteindre cet objectif.

Selon le sondage annuel Sondage sur l'indépendance financière RBC, les Canadiens estiment qu'ils auront besoin d'environ 846 437 $ pour assurer leur indépendance financière future, un montant nettement plus élevé pour les répondants résidant en Alberta (928 179 $), Saskatchewan/Manitoba (958 535 $) et Ontario (916 714 $) ainsi que les membres de la génération X (1 128 990 $) et de la génération Y (945 748 $) à travers le pays. Pour y parvenir, 49 % de tous les répondants ont effectué des placements en 2024, dont 49 % de la génération X et 46 % de la génération Y.

Dans le même temps, près de la moitié (48 %) des personnes interrogées ont déclaré que leur principale préoccupation en matière de placement était la volatilité des marchés et le rendement des placements, 54 % des membres de la génération Y et 46 % de la génération X partageant ces mêmes inquiétudes.

« Nous discutons avec des investisseurs qui se posent beaucoup de questions en raison de l'incertitude actuelle. Bien qu'il puisse être difficile de donner des réponses claires, nos conseillers ont l'expérience de plusieurs décennies d'accompagnement de clients dans les fluctuations des marchés. Une chose reste constante : la valeur de disposer d'un bon plan financier fondé sur une approche à long terme, et de s'y tenir, pour traverser toutes les périodes de turbulences », a déclaré Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC.

Les résultats du sondage ont également indiqué qu'un peu plus de la moitié (51 %) des Canadiens ont maintenant un plan financier (officiel ou non). Parmi ces répondants, 50 % sont des membres de la génération Y et 44 % de la génération X, qui ont déclaré que ce plan leur avait donné un sentiment de « confiance » (42 % et 38 % respectivement) et de « sécurisation » (30 % et 35 %).

« Il est difficile d'établir la valeur de la confiance et de la sécurisation que les plans financiers apportent actuellement aux Canadiens, surtout lorsque ces plans sont soutenus par l'expertise d'un conseiller », a souligné Mme Felx. « Un bon plan financier définit une stratégie de placement que vous pouvez suivre. Un conseiller peut vous aider à respecter votre stratégie, à ignorer l'agitation du marché et à discuter de vos éventuelles préoccupations financières, afin que vous puissiez rester concentré sur ce qui compte vraiment : les objectifs financiers que vous souhaitez atteindre en fin de compte par vos placements. »

Une conversation avec un conseiller peut également être utile pour toute personne qui dispose de fonds non encore investis, y compris les dépôts en espèces effectués pour respecter les dates limites de cotisation aux REER et CELI.

« Si vous avez de l'argent de côté et que vous attendez le moment idéal pour investir, vous pourriez manquer des occasions de réaliser la croissance que vous espérez », a ajouté Mme Felx. « C'est là que la durée des placements, plutôt que l'anticipation du marché, est importante. Plus tôt vous commencez à investir et plus longtemps vous conservez vos placements, plus vous avez de chances de bénéficier de la croissance progressive que les marchés et les économies peuvent connaître à long terme. »

Conseils et ressources de RBC : Tout le monde peut accéder librement à Mes finances d'abord, une plateforme complète de ressources et de conseils en ligne de RBC. Pour en savoir plus sur la planification financière à RBC et pour communiquer avec l'un de nos conseillers, veuillez visiter le site RBC Planification financière. Les clients de RBC peuvent également accéder à MonConseiller, une plateforme de conseils numérique qui a permis à 4,7 millions de Canadiens de créer un plan personnalisé, de le modifier en temps réel, et de communiquer avec un conseiller par vidéobavardage, en ligne ou en personne.

Info éclair : Sondage sur l'indépendance financière RBC

Quelques résultats - Générations

RÉPONSE Can. Génération Y (de 29 à 44 ans) Génération X (de 45 à 60 ans) Baby-boomers (de 61 à 70 ans) Dollars nécessaires pour devenir financièrement indépendant 846 437 $ 945 748 $ 1 128 990 $ 777 931 $ Placements effectués en 2024… 49 % 46 % 49 % 52 % … dans des fonds communs de placement 24 % 21 % 28 % 29 % … dans des actions 20 % 22 % 20 % 18 % … dans des CPG ou des placements à terme 21 % 15 % 20 % 31 % … dans un régime de retraite 16 % 15 % 22 % 16 % … dans des FNB 10 % 11 % 13 % 8 % … dans des cryptomonnaies (p. ex., bitcoin) 5 % 8 % 4 % 1 % Principale préoccupation en matière de placement : la volatilité des marchés et le rendement des placements 48 % 54 % 46 % 43 % L'objectif financier est d'atteindre l'indépendance financière 41 % 43 % 38 % 40 % J'atteindrai l'indépendance financière de mon vivant 55 % 55 % 48 % 53 % J'ai un plan financier… 51 % 50 % 44 % 54 % … et mon plan me donne confiance 41 % 42 % 38 % 44 % … et mon plan me rassure 36 % 30 % 35 % 45 %

Info éclair : Sondage sur l'indépendance financière RBC

Quelques résultats - Données nationales et régionales

RÉPONSE CAN. C.-B. AB SK/MB ON QC Prov. de l'Atl. Dollars nécessaires pour devenir financièrement indépendant 846 437 $ 877 503 $ 928 179 $ 958 535 $ 916 714 $ 616 954 $ 851 157 $ Placements effectués en 2024… 49 % 51 % 59 % 46 % 53 % 38 % 38 % … dans des fonds communs de placement 24 % 26 % 34 % 24 % 26 % 16 % 22 % … dans des actions 20 % 21 % 28 % 17 % 24 % 13 % 9 % … dans des CPG ou des placements à terme 21 % 26 % 25 % 22 % 21 % 16 % 18 % … dans un régime de retraite 16 % 9 % 12 % 21 % 15 % 24 % 13 % … dans des FNB 10 % 9 % 15 % 5 % 13 % 7 % 4 % … dans des cryptomonnaies (p. ex., bitcoin) 5 % 2 % 9 % 3 % 6 % 2 % 3 % Principale préoccupation en matière de placement : la volatilité des marchés et le rendement des placements 48 % 46 % 55 % 46 % 50 % 43 % 45 % L'objectif financier est d'atteindre l'indépendance financière 41 % 42 % 35 % 36 % 43 % 42 % 38 % J'atteindrai l'indépendance financière de mon vivant 55 % 55 % 54 % 49 % 57 % 54 % 47 % J'ai un plan financier… 51 % 53 % 57 % 55 % 51 % 45 % 44 % … et mon plan me donne confiance 41 % 49 % 36 % 38 % 39 % 47 % 39 % … et mon plan me rassure 36 % 40 % 40 % 33 % 35 % 35 % 32 %

Déni de responsabilité

Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d'investissement Royal Inc. (FIRI). FIRI, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., Banque Royale du Canada, Société Trust Royal du Canada et Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.

À propos du Sondage sur l'indépendance financière RBC 2025

Le 34e sondage annuel Sondage sur l'indépendance financière RBC a été mené par Ipsos au moyen d'entrevues en ligne auprès de 2 000 Canadiens de 18 ans et plus. Les données ont été recueillies du 4 au 11 octobre 2024. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée à partir des données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges. S'il y a lieu, les attitudes et les opinions sont comparées aux résultats des sondages des années précédentes.

À propos de RBC et de son service de planification unique et personnalisé MonConseiller

MonConseiller, plateforme de conseils numérique offerte en exclusivité à RBC, a permis jusqu'à maintenant à 4,7 millions de Canadiens de créer un plan personnalisé et de le modifier en temps réel. Conjugué aux services étendus de planification et de conseils financiers de RBC, MonConseiller offre une approche hybride, de sorte que vous n'avez pas à choisir entre la technologie ou la communication humaine : vous avez les deux. En plus d'avoir accès en tout temps à votre plan, à vos liquidités, à votre valeur nette et à vos objectifs, vous recevez des perspectives, des indicateurs visuels en temps réel et des prévisions pouvant vous aider à garder le contrôle de vos finances et à atteindre vos objectifs. Le service MonConseiller vous met également en contact avec un conseiller RBC de votre région - par vidéo en direct, par téléphone ou en personne en succursale. Grâce à des scénarios interactifs, vous pouvez voir l'incidence potentielle de décisions financières à court terme sur les résultats à long terme. Quel que soit votre objectif, notamment planifier votre retraite ou épargner pour une première maison, nous pouvons vous aider. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page MonConseiller.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

