NEW WATERFORD, NS, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Le Canada est toujours une destination de choix pour les personnes à la recherche d'un nouvel endroit pour travailler, étudier et construire leur vie. C'est pourquoi Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s'efforce de mettre en place un système d'immigration modernisé et numérisé afin d'accélérer davantage le traitement des demandes et d'offrir aux nouveaux arrivants l'expérience qu'ils attendent et méritent.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, s'est rendu dans un centre de traitement des demandes d'IRCC à New Waterford, en Nouvelle-Écosse, pour annoncer de nouveaux services en ligne liés à notre système d'immigration, qui permettront d'améliorer l'expérience client et de réduire les arriérés.

Réduire les temps d'attente

Afin d'aider à réduire davantage les temps d'attente, et en s'appuyant sur l'embauche de 1 250 nouveaux employés pour éliminer les arriérés et augmenter la capacité de traitement de demandes, le ministre dispensera les demandeurs de résidence permanente et de résidence temporaire qui sont déjà au Canada et qui satisfont à certains critères de l'exigence de passer l'examen médical aux fins de l'immigration. La simplification de ce processus au cours des prochaines semaines aidera environ 180 000 clients à économiser du temps et de l'argent sur le processus d'examen médical et réduira les temps d'attente pour leurs demandes.

Pour qu'IRCC puisse traiter rapidement les demandes de regroupement familial pendant la pandémie, IRCC a commencé à mener des entrevues téléphoniques et vidéo avec les répondants et les demandeurs. Malgré les défis en matière de santé publique, en s'adaptant rapidement, le ministère a pu accueillir plus de 69 000 époux, partenaires et enfants en 2021. En modernisant nos services et en ajoutant un soutien au besoin, nous sommes maintenant revenus à la norme de service d'avant la pandémie de 12 mois pour toutes les nouvelles demandes de parrainage d'époux ou de conjoints de fait.

Maintenant que les restrictions ont été assouplies à l'échelle mondiale, IRCC a repris les entrevues en personne dans les bureaux au Canada et à l'étranger. Pour proposer plus d'options aux clients qui présentent une demande de parrainage de leur époux ou conjoint de fait, le ministère continue, dans la mesure du possible, d'offrir des entrevues virtuelles aux clients. Nous travaillons également à offrir plus d'entrevues virtuelles dans nos bureaux à l'étranger, notamment au moyen d'un projet pilote permettant au parrainage des époux ou conjoints de fait, et d'autres clients, de participer à des entrevues virtuelles dans certains centres de réception des demandes de visa, plutôt que d'avoir à se rendre dans un bureau des visas.

Élargir les demandes de résidence permanente en ligne

IRCC prend également des mesures pour moderniser la prestation des services aux personnes qui présentent une demande dans le cadre de nos programmes de résidence permanente. Aujourd'hui, le ministre a annoncé que, conformément à l'engagement pris en janvier 2022, l'accès au portail de demande en ligne destiné aux clients a maintenant été élargi à la plupart des demandeurs de résidence permanente. Le 23 septembre, IRCC entamera la transition vers la présentation numérique de la totalité des demandes dans le cadre de la plupart de ses programmes de résidence permanente. Des supports de substitution seront offerts aux personnes ayant besoin de mesures d'adaptation.

Fournir de meilleurs renseignements aux clients

En février 2022, IRCC a également lancé un nouvel outil de suivi des demandes qui a permis aux demandeurs de résidence permanente, aux répondants et à leurs représentants dans les catégories des époux ou conjoints de fait, des partenaires et des enfants à charge de s'informer plus facilement en ligne de l'état de leur demande. D'ici le printemps 2023, nous aurons élargi l'utilisation de cet outil pour inclure 7 autres programmes de résidence permanente et de résidence temporaire. En mai 2021, nous avons aussi lancé l'outil de suivi des demandes de citoyenneté destiné aux clients. Son accès sera élargi aux représentants ce mois.

Pour aider les clients à élaborer leurs plans avec plus de confiance, IRCC apporte d'autres améliorations à son outil en ligne de vérification des délais de traitement, afin de fournir des renseignements plus précis. À compter de cet automne, IRCC publiera des estimations prévisionnelles des temps de traitement des demandes, ce qui augmentera la prévisibilité pour les demandeurs.

Moderniser le programme de citoyenneté

Depuis le début de la pandémie, IRCC a aussi changé pour offrir davantage d'options de services en ligne aux demandeurs de citoyenneté, notamment des cérémonies virtuelles et des examens pour la citoyenneté en ligne. Nous avons lancé un nouvel outil en août 2021 qui permet de soumettre la plupart des demandes de citoyenneté en ligne. L'outil peut être utilisé par les demandeurs de 18 ans et plus, et son utilisation a maintenant été élargie pour permettre aux groupes d'adultes de présenter une demande ensemble. D'ici la fin de l'année, IRCC a l'intention d'élargir l'utilisation de cet outil pour permettre la présentation des demandes en ligne concernant les mineurs de moins de 18 ans.

IRCC continue de placer plus haut la barre en ce qui concerne le traitement des demandes pour que le Canada puisse continuer à profiter de tout ce que les nouveaux arrivants ont à offrir aux collectivités dans tout le pays. Nous continuerons de trouver des moyens de moderniser et de numériser notre système d'immigration, d'offrir aux clients l'expérience qu'ils attendent et d'affermir la position du Canada en tant que destination de choix.

« L'immigration est une affaire de personnes. Il s'agit de commencer un nouvel emploi, de regrouper une famille et de créer une nouvelle vie dans ce beau pays qui est le nôtre. Alors que nous cherchons à renforcer notre système d'immigration, les personnes - nos clients - doivent être au centre de tout ce que nous faisons. En ajoutant des ressources là où elles sont nécessaires et en tirant parti de la technologie pour accélérer le traitement et faciliter la présentation des demandes pour nos clients, nous pouvons offrir aux nouveaux arrivants et aux nouveaux citoyens l'expérience d'accueil qu'ils méritent. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

En 2021, IRCC a établi un record historique en admettant plus de 405 000 nouveaux résidents permanents au Canada. Notre objectif pour 2022 est d'accueillir 431 000 résidents permanents, et nous sommes en voie d'y parvenir. En date du 22 août, nous avons accueilli plus de 300 000 résidents permanents au Canada, un seuil que nous n'avions jamais franchi si tôt dans l'année.





Le Canada a également dépassé ses objectifs en matière de citoyenneté pour 2021-2022, avec plus de 217 000 nouveaux citoyens canadiens. Au cours de cet exercice (du 1er avril au 31 juillet), le Canada a accueilli plus de 116 000 nouveaux citoyens, par rapport à 35 000 au cours de la même période à l'exercice précédent.





Le 1er avril 2020, IRCC a également commencé à offrir des cérémonies virtuelles de citoyenneté et, au 31 juillet 2022, plus de 394 000 personnes avaient prêté le serment de citoyenneté lors de près de 15 000 cérémonies à l'aide d'une plateforme numérique.





En mars 2022, le ministre a annoncé le lancement des demandes dans le cadre du Programme d'immigration au Canada atlantique. Les demandeurs ayant une approbation valide d'une entreprise du Canada atlantique peuvent présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du nouveau programme permanent. Ce programme dynamique aide les provinces de l'Atlantique à attirer un plus grand nombre de nouveaux arrivants qualifiés pour alimenter notre relance économique et stimuler la croissance dans la région.

