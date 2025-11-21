Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique dans Charlevoix

CLERMONT, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en collaboration avec Tourisme Charlevoix, annonce la reconduction d'un soutien financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de la région de Charlevoix. En valorisant les atouts uniques du territoire, cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs.

En effet, avec la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme octroie 1 100 000 $ à Tourisme Charlevoix. L'organisme bonifie cette enveloppe de 900 000 $, portant ainsi à 2 000 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Charlevoix et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 de Charlevoix doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Hébergement;

Développement numérique d'une entreprise;

Études et services-conseils;

Structuration de l'offre touristique régionale.

Citations :

« Grâce à cette entente, Tourisme Charlevoix sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux priorités et aux enjeux de son territoire. Le tourisme est d'ailleurs un levier de développement socioéconomique important pour cette région et pour tout le Québec. Je vais continuer de travailler en collaboration avec nos partenaires afin que nos communautés s'enrichissent davantage. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Grâce à sa nature exceptionnelle et à l'accueil chaleureux de ses habitants, la région de Charlevoix est une destination touristique prisée par les Québécois et Québécoises ainsi que les visiteurs de l'extérieur. Dans un marché touristique mondial hautement compétitif, cet appui financier aidera nos entreprises à poursuivre leur développement et à bonifier notre offre, et j'en suis bien heureux. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le tourisme permet au grand Charlevoix de bénéficier de retombées économiques importantes tout en créant des emplois chez nous. Nos entrepreneurs et entrepreneures touristiques sont dynamiques et réalisent des projets pour faire rayonner notre région. Je suis très heureuse que le gouvernement continue de les soutenir avec ce levier, qui contribuera à nous enrichir collectivement encore davantage. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Cette confiance renouvelée du ministère du Tourisme est un signal fort pour notre organisation et pour l'ensemble de l'industrie touristique de Charlevoix. Ce soutien majeur nous permettra de poursuivre le développement d'une offre innovante, distinctive et durable, en phase avec les aspirations de notre destination. Alors que Charlevoix cherche à se démarquer encore davantage sur la scène internationale, Tourisme Charlevoix continuera d'appuyer les promoteurs dans la réalisation de projets porteurs et bénéfiques pour la région. »

Martin Dufour, président de Tourisme Charlevoix

Faits saillants :

Tourisme Charlevoix est présentement en appel de projets, et ce, jusqu'au 12 décembre 2025.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique dans Charlevoix. En 2024, on y comptait plus de 190 entreprises représentant près de 2 100 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à 122 millions de dollars dans la région.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Émilie Desgagnés, Conseillère - Communications et affaires publiques, Tél. : 418 633-7881, [email protected]