Un soutien de 6 M$ pour le développement de Bromont, montagne d'expériences

BROMONT, QC, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec sont heureux d'attribuer un appui financier de 6 millions de dollars à Bromont, montagne d'expériences afin de soutenir son développement et de bonifier l'expérience sur le versant des Épinettes.

La ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

En vertu du volet 1 du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), le ministère du Tourisme accorde un prêt de 3 millions de dollars et une subvention de 2 millions de dollars. De plus, Investissement Québec consent, à même ses fonds propres, un prêt de 1 million de dollars à l'entreprise.

Citations :

« Je suis ravie que Bromont, montagne d'expériences poursuive le développement de ses installations pour en faire un lieu encore plus moderne avec une offre bonifiée. Je tiens à féliciter les propriétaires, qui voient grand et dont les projets de développement contribueront à la vitalité des Cantons-de-l'Est. Le Québec se démarque par ses sports et ses activités en plein air, et le gouvernement va continuer de soutenir des projets porteurs pour l'attractivité et la croissance économique de nos régions. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« En rehaussant la qualité de l'expérience sur le versant des Épinettes et en diversifiant l'offre proposée aux adeptes de sports de glisse, cette initiative accroîtra l'attractivité de la montagne, autant pour la population québécoise que pour la clientèle d'ailleurs. Cette bonification favorisera la prolongation des séjours des visiteurs, ce qui générera davantage de retombées économiques pour Bromont, les Cantons-de-l'Est et tout le Québec. Je suis fière que notre gouvernement soutienne un projet aussi porteur pour notre région. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« Depuis vingt ans, nous participons fièrement aux succès et aux projets de croissance de Bromont, montagne d'expériences en lui permettant de conserver sa place enviable dans le cœur des amateurs de plein air en provenance des quatre coins du Québec. Notre équipe basée en Montérégie fait un travail remarquable pour soutenir et accompagner quotidiennement les entrepreneurs qui se donnent les moyens de maintenir leur compétitivité. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Nous saluons l'appui financier du gouvernement du Québec à notre projet qui fera toute la différence pour notre montagne. Nous sommes convaincus que ces investissements contribueront à améliorer la qualité de l'expérience des skieurs sur la montagne et qu'ils favoriseront la découverte du superbe Versant des Épinettes. »

Charles Désourdy, président de Bromont, montagne d'expériences

Faits saillants :

Estimé à 10,2 millions de dollars, ce projet prévoit notamment l'installation sur le Versant des Épinettes :

d'une nouvelle remontée mécanique débrayable à haute vitesse permettant de réduire le temps du trajet et de presque doubler la capacité à bord;



de systèmes d'enneigement afin d'offrir une neige de qualité en quantité suffisante sur certaines zones de ce versant durant les périodes de fort achalandage;



de systèmes d'éclairage sur une partie de ce secteur.

Il s'inscrit dans la continuité du projet Altitude, entamé en 2017. Celui-ci prévoit des investissements totaux de près de 101 millions de dollars pour bonifier les infrastructures récréotouristiques de Bromont , montagne d'expériences afin d'en faire une destination de calibre international.

, montagne d'expériences afin d'en faire une destination de calibre international. Le PADAT, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, poursuit les objectifs suivants :

encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec;



assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique québécois;



stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

