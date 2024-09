75 % affirment avoir de bonnes habitudes financières, mais 73 % admettent avoir agi d'une façon qui pourrait nuire à leur bien-être financier au cours de la dernière année.

TORONTO, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Selon le nouveau sondage de RBC sur les habitudes financières, le comportement financier des Canadiens est paradoxal. Bien qu'une part importante de 75 % des répondants estime avoir de bonnes habitudes financières, et que 62 % d'entre eux estiment que leurs habitudes sont meilleures que la moyenne par rapport à leurs amis et à leur famille, les données dévoilent une réalité différente.

Pour l'année écoulée, plus d'un tiers des répondants ont avoué ne pas avoir fixé d'objectifs financiers (38 %), ne pas avoir consacré de temps à la planification financière (37 %) et ne pas avoir surveillé leurs dépenses (34 %) - autant d'habitudes essentielles au bien-être financier. Une personne sur cinq (21 %) admet même ignorer purement et simplement les problèmes d'argent lorsqu'ils se présentent. Ces résultats mettent en évidence une divergence entre la façon dont les Canadiens jugent les actions qu'ils entreprennent pour gérer leur argent et la pratique visant à acquérir de bonnes habitudes financières et à s'y tenir.

« Il y a un écart inquiétant entre la confiance dont témoignent les Canadiens envers leurs habitudes financières et les mesures qu'ils prennent dans ce domaine », déclare Peter Tilton, chef du numérique, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. « RBC s'engage à aider ses clients à combler cet écart et à améliorer leur bien-être financier. »

Les bonnes habitudes financières peuvent améliorer votre bien-être

L'étude a également montré que les Canadiens ont parfaitement conscience de l'impact positif que de bonnes habitudes financières peuvent avoir sur leur bien-être général, et une grande majorité d'entre eux (81 %) reconnaissent cette relation. Cependant, le manque de temps pour cultiver ces habitudes est un problème courant, deux Canadiens sur cinq (39 %) citant cette difficulté comme un obstacle.

Un tiers (34 %) des personnes interrogées admettent également avoir de la difficulté à se tenir aux bonnes habitudes financières. Un pourcentage inquiétant de 12 % des Canadiens déclarent ne jamais consacrer de temps à l'adoption de bonnes habitudes financières, et près de la moitié (48 %) ne le font qu'une fois par mois ou moins. Malgré ces difficultés, les trois quarts (76 %) des Canadiens reconnaissent que le fait d'avoir de bonnes habitudes financières les a rendus plus résilients en période d'incertitude économique. Ces données soulignent l'importance des efforts à poursuivre pour soutenir les Canadiens dans leur cheminement vers un meilleur bien-être financier.

« Bien que l'établissement d'objectifs financiers et l'adoption de bonnes habitudes financières prennent du temps et semblent difficiles au départ, vous n'êtes pas obligé de faire ce parcours seul », indique M. Tilton. « À l'aide de nos capacités numériques de classe mondiale telles que NOMI, les clients peuvent automatiser leur épargne, éliminer le travail de calcul manuel dans l'établissement et le suivi de leur budget, et même prévoir leurs flux de trésorerie futurs. Cet outil offre aux clients des renseignements et des méthodes simples pour intégrer de bonnes habitudes financières à leur vie quotidienne, ce qui peut améliorer leur bien-être et les aider à se sentir plus confiants dans la gestion de leur argent. »

NOMI peut réduire les difficultés liées à la gestion de l'argent

Alors que le sondage a révélé que la majorité (55 %) des répondants n'ont pas toujours confiance dans leurs décisions financières et que 38 % d'entre eux ressentent un stress financier au moins une fois par semaine (pour 9 % d'entre eux, c'est même plusieurs fois par jour), NOMI de RBC peut être utile.

NOMI, une gamme de fonctionnalités reconnue et primée à l'échelle internationale, se base sur l'intelligence artificielle pour fournir des renseignements personnalisés qui aident les clients à gérer leur argent en toute confiance.

« NOMI a connu un énorme succès auprès de nos clients, jouant un rôle important pour personnaliser leur expérience dans l'appli mobile RBC », M. Tilton. « Tous les renseignements sont fondés sur des données, et ils sont hyperpersonnalisés en fonction de la situation financière individuelle de chaque client. L'objectif est de les aider à gérer leurs finances courantes en éliminant les difficultés liées à l'adoption de bonnes habitudes financières. »

Par exemple, TrouvÉpargne NOMI s'appuie sur une technologie prédictive pour calculer les montants que les clients peuvent épargner, puis met automatiquement ces montants de côté en leur nom. Depuis son lancement en 2017, TrouvÉpargne NOMI a aidé les clients à épargner près de 6,5 milliards de dollars. Les clients utilisateurs de ce service ont épargné en moyenne 450 $ par mois - ce qui représente environ 5 900 $ par année.

Perspectives NOMI de RBC Investi-Clic aide les clients à établir et respecter leurs stratégies d'épargne et de placement en leur offrant des renseignements opportuns lorsqu'ils ont un surplus de fonds à investir. Budgets NOMI permet de faire le suivi d'une variété de dépenses, allant de l'épicerie aux dépenses du ménage et aux loisirs. Enfin, Prévisions NOMI donne aux clients un aperçu sur sept jours de leurs flux de trésorerie futurs, en indiquant les paiements préautorisés attendus à partir de n'importe quel compte de dépôt RBC. Pour de plus amples renseignements sur toutes les fonctionnalités NOMI, vous pouvez consulter le site www.rbc.com/NOMI.

Sondage RBC 2024 sur les habitudes financières

RÉPONSE Échelle nat. C.-B. Alb. Sask./

Man. Ont. Qc Prov. de l'Atl. « D'accord » J'ai de bonnes habitudes financières 75 % 79 % 76 % 75 % 74 % 74 % 71 % Lorsque je me compare à ma famille et à mes amis, mes habitudes financières sont meilleures que la moyenne 62 % 63 % 64 % 57 % 65 % 57 % 59 % L'acquisition de meilleures habitudes financières augmenterait mon bien-être général 81 % 84 % 89 % 88 % 85 % 66 % 88 % Mes bonnes habitudes financières m'ont rendu plus résilient en période d'incertitude économique 76 % 78 % 76 % 74 % 76 % 76 % 76 % J'ai du mal à trouver du temps pour maintenir de bonnes habitudes financières 39 % 38 % 41 % 42 % 40 % 35 % 40 % Je n'arrive pas à me tenir aux bonnes habitudes financières 34 % 31 % 42 % 40 % 35 % 31 % 33 % Je n'ai pas toujours confiance dans mes décisions financières 55 % 49 % 67 % 62 % 60 % 45 % 52 % RÉPONSE Échelle nat. C.-B. Alb. Sask./

Man. Ont. Qc Prov. de l'Atl. « Oui » NET : Au moins une des habitudes financières ci-dessous s'est manifestée dans mes habitudes financières de l'année écoulée 73 % 73 % 78 % 72 % 76 % 69 % 68 % Ne pas faire le suivi de mes dépenses 34 % 36 % 33 % 34 % 38 % 26 % 35 % Ne pas prendre le temps de planifier mes finances 37 % 38 % 47 % 30 % 40 % 33 % 31 % Ignorer mes problèmes financiers 21 % 19 % 28 % 22 % 21 % 18 % 21 % Dépenser plus que ce que je gagne pour des achats non essentiels 27 % 28 % 30 % 26 % 27 % 25 % 24 % Manquer un paiement de facture 16 % 14 % 18 % 16 % 16 % 17 % 15 % Ne pas épargner ou investir même si j'ai de l'argent pour le faire 28 % 23 % 34 % 33 % 30 % 26 % 23 % Comparer constamment ma situation financière à celle des autres 33 % 28 % 40 % 27 % 36 % 32 % 31 % Dépenser tout ce que je veux maintenant sans penser à mon avenir financier 32 % 30 % 34 % 31 % 36 % 28 % 29 % Ne pas fixer d'objectifs financiers à court ou à long terme 38 % 36 % 40 % 29 % 41 % 37 % 35 % Ne pas avoir une compréhension claire de mes flux de trésorerie 22 % 22 % 23 % 20 % 23 % 21 % 27 % RÉPONSE Échelle nat. C.-B. Alb. Sask./

Man. Ont. Qc Prov. de l'Atl. « En moyenne, à quelle fréquence faites-vous ce qui suit ? » Plusieurs fois par jour - Je suis stressé par mes finances personnelles 9 % 6 % 11 % 8 % 10 % 6 % 10 % Au moins une fois par semaine - Je suis stressé par mes finances personnelles 38 % 35 % 45 % 30 % 40 % 38 % 35 % Jamais - Je consacre du temps à l'adoption de bonnes habitudes financières 12 % 12 % 7 % 13 % 13 % 11 % 17 % Une fois par mois ou moins - Je consacre du temps à l'adoption de bonnes habitudes financières 48 % 54 % 49 % 52 % 47 % 47 % 37 %

À propos du sondage RBC 2024 sur les habitudes financières

Ces résultats sont tirés d'un sondage effectué par RBC du 12 au 16 juillet 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 505 Canadiens en ligne membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en français et en anglais. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 2,53 %, 19 fois sur 20.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/notre-impact.

SOURCE RBC Banque Royale

Informations : Joel Dembe, Communications, [email protected], 647 518-4981