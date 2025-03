Les escroqueries, selon 98 % des Canadiens, sont devenues plus ciblées et sophistiquées.

Près des deux tiers ont été visés par une tentative de fraude personnalisée.

Un sur trois admet avoir tendance à baisser la garde.

TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - La majorité des Canadiens, se sentant de plus en plus dépassés, baissent leur garde au moment où la fraude devient de plus en plus raffinée. Parmi les répondants au Sondage RBC du Mois de sensibilisation à la fraude, 98 % disent que les escroqueries sont devenues plus ciblées et sophistiquées, et 89 % (comparativement à 77 % en 2023) signalent une hausse marquée des tentatives d'escroquerie.

En outre, ils sont 86 % à estimer qu'il est de plus en plus difficile de reconnaître les escroqueries et de s'en protéger ; 65 % à être lassés de devoir constamment faire preuve de vigilance ; et 33 % à admettre qu'ils ont tendance à baisser la garde.

« Les escroqueries étant de plus en plus nombreuses et sophistiquées, il n'est pas étonnant que la vigilance des Canadiens soit en baisse. Grâce aux dernières technologies, les criminels peuvent recueillir des renseignements, inspirer confiance, créer un sentiment d'urgence et exploiter les besoins et les craintes de leurs victimes, explique Vanja Gorazi, vice-présidente, Lutte antifraude, RBC. Il en résulte une vague d'escroqueries liées aux placements, de fraudes amoureuses et d'arnaques ciblant les aînés, d'où l'importance de redoubler de vigilance. »

Menaces grandissantes

Les répondants estiment toujours que l'hameçonnage (courriels et textos trompeurs génériques) et le harponnage (courriels et textos plus ciblés et semblant provenir d'une source fiable) sont les deux formes d'escroquerie les plus répandues (79 %). La majorité d'entre eux signale aussi une hausse des fraudes ciblant les aînés (76 %) et des hypertrucages (65 %, contre 56 % en 2024) faisant passer les fraudeurs pour des individus ou des organismes fiables.

La meilleure protection contre l'escroquerie

La grande majorité des Canadiens (97 %) estiment qu'il faut prendre des mesures de protection contre la fraude. Ils reconnaissent l'importance de remettre en question ce qu'ils voient et entendent, et 91 % d'entre eux affirment que la meilleure façon de s'en protéger est de demeurer vigilant. De plus, près des trois quarts (71 %) estiment que pour être efficaces, ces mesures de protection doivent être radicales.

Mesures prises par les répondants :

Ne jamais répondre aux messages textes, appels téléphoniques ou courriels non sollicités (93 %)

Ne jamais donner suite aux demandes ou aux offres prétendument urgentes (91 %)

Dans la mesure du possible, toujours établir l'authentification multifacteurs (84 %)

Se méfier systématiquement de toutes les communications non sollicitées, même celles qui semblent provenir d'une source fiable (71 %)

« Il est naturel de vouloir agir à bon escient pour sa famille, ses amis et sa collectivité. Les fraudeurs en ont bien conscience et cherchent à en tirer profit. En matière d'escroquerie, la moindre erreur peut entraîner des pertes et un stress considérables, d'où l'importance de rester vigilant, de se tenir informé et de passer le mot à ses amis et à sa famille », résume Mme Gorazi.

Trois conseils de RBC pour vous protéger contre la fraude :

Réfléchissez. Prenez le temps de vérifier l'auteur ou la source de la communication avant d'y répondre. Fait-on pression sur vous afin que vous cliquiez sur un lien qui vous semble douteux ? Les technologies actuelles permettent aux criminels de se faire passer pour un membre de votre famille, un ami ou une source fiable, et ainsi vous inciter à divulguer des renseignements. Si l'on vous fait une offre inattendue qui semble trop belle pour être vraie, c'est très probablement le cas. Configurez les fonctionnalités de protection. Servez-vous de la technologie pour vous protéger. Activez l'authentification multifacteurs et les alertes dans l'appli Mobile RBC, et n'oubliez pas de mettre à profit les fonctions biométriques comme la reconnaissance faciale et digitale. Tenez-vous au courant. Rappelez-vous que :

RBC ne vous demandera jamais un identifiant de connexion, un NIP, un mot de passe ou un code à usage unique verbalement, par texto ou par courriel. RBC ne vous demandera jamais de détruire votre carte de débit ou de crédit et d'en remettre les morceaux à la Banque ou à un tiers à des fins de protection de vos comptes. RBC ne vous demandera jamais d'ajouter RBC comme bénéficiaire de paiement de factures afin d'effectuer une vérification, de faire une opération pour « sécuriser » votre compte, de lui transmettre un lien de Virement Interac, ou de télécharger une appli d'accès à distance. Si vous n'êtes pas certain de parler à un représentant RBC, raccrochez et composez le numéro figurant au dos de votre carte de débit ou de crédit.



Pour en savoir plus sur la manière de vous protéger et de signaler une fraude, découvrez Comment RBC vous protège de la fraude .

Sondage RBC du Mois de sensibilisation à la fraude 2025

Quelques résultats - Données nationales et régionales

RÉPONSE Échelle

nat. C.-B. ALB SK/MB ON Qc Prov.

de

l'Atl. Les escroqueries deviennent mieux

ciblées et plus élaborées. 98 % 98 % 99 % 99 % 98 % 96 % 98 % J'ai déjà reçu une offre qui semblait

s'adresser personnellement à moi, mais

qui était une escroquerie. 63 % 64 % 66 % 61 % 65 % 59 % 61 % C'est un tracas d'avoir à prendre des

mesures pour se protéger contre la

fraude. 65 % 61 % 70 % 70 % 65 % 64 % 65 % J'observe un plus grand nombre que

jamais de tentatives d'escroqueries. 89 % 87 % 88 % 92 % 91 % 88 % 88 % Il devient de plus en plus difficile de

détecter les escroqueries et de s'en

protéger. 86 % 87 % 86 % 93 % 87 % 84 % 85 %

RÉPONSE Échelle

nat. C.-B. ALB SK/MB ON Qc Prov.

de

l'Atl. Je ne suis pas toujours vigilant(e) quand

il s'agit de me protéger contre la fraude. 33 % 36 % 30 % 42 % 31 % 30 % 38 % Il faut prendre des mesures extrêmes

pour se protéger contre la fraude. 71 % 65 % 69 % 74 % 73 % 70 % 70 % Il est pénible de devoir prendre des

mesures préventives contre la fraude. 60 % 54 % 59 % 57 % 57 % 73 % 58 % Cela vaut la peine de prendre des

mesures pour se protéger contre la

fraude. 97 % 97 % 98 % 94 % 98 % 96 % 99 % Je me protège contre les escroqueries

en restant au courant des derniers

développements et toujours vigilant(e). 91 % 92 % 97 % 89 % 92 % 87 % 86 % Mesures prises par les répondants Ne jamais divulguer ses mots de passe,

son NIP ou ses coordonnées d'accès. 93 % 93 % 91 % 94 % 93 % 93 % 94 % Ne jamais répondre aux messages

textes, appels téléphoniques ou courriels

non sollicités. 92 % 90 % 91 % 93 % 93 % 90 % 93 % Ne jamais donner suite aux demandes

ou aux offres prétendument urgentes. 91 % 92 % 95 % 97 % 92 % 87 % 94 % Dans la mesure du possible, toujours

établir l'authentification multifacteurs. 84 % 82 % 89 % 83 % 84 % 85 % 82 % Se méfier systématiquement de toutes

les communications non sollicitées,

même celles qui semblent provenir d'une

source fiable. 71 % 68 % 71 % 80 % 73 % 65 % 70 % Types de fraude devenus plus courants dans la dernière année Hameçonnage (courriels ou textos

génériques trompeurs) 79 % 73 % 81 % 86 % 79 % 81 % 76 % Harponnage (courriels ou textos

semblant provenir d'une source fiable) 79 % 76 % 83 % 87 % 78 % 81 % 68 % Fraudes ciblant les aînés 76 % 74 % 76 % 71 % 74 % 81 % 74 % Hypertrucages 65 % 62 % 64 % 64 % 62 % 74 % 57 %

À propos du Sondage RBC du Mois de sensibilisation à la fraude 2025

Un sondage en ligne commandé par RBC a été mené du 17 au 22 janvier 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 adultes canadiens (18 ans et plus). L'échantillon était équilibré et pondéré selon l'âge, le sexe, la région et l'éducation selon les données du dernier recensement. Tous les répondants étaient membres du Forum Angus Reid en ligne. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon de cette taille comporterait une marge d'erreur de ± 4,4 % 19 fois sur 20.

