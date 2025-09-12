BURWASH LANDING, YT, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire Brendan Hanley, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et le ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson, ont annoncé aujourd'hui un nouveau financement fédéral de 13,5 millions de dollars pour le projet éolien N'tsi de Kluane, situé entre les localités de Burwash Landing et de Destruction Bay, au Yukon. Ces fonds supplémentaires portent l'enveloppe fédérale totale à 16,5 millions de dollars pour ce projet.

Ressources naturelles Canada a versé au total plus de 13 millions de dollars du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) à l'appui de ce projet. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada a annoncé aujourd'hui une nouvelle aide financière de 2 millions de dollars du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a versé une contribution de 1,5 million de dollars du programme Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (ARDEC Nord).

Intégrée à la centrale électrique au diesel, l'éolienne de 900 kW de la Première Nation de Kluane est assortie d'un système de stockage par batterie qui permet à la communauté d'éteindre complètement les génératrices au diesel lorsque de l'énergie éolienne est disponible. Cette innovation permettra de réduire la consommation de diesel de plus de 300 000 litres par année, ce qui correspond environ à la moitié de la consommation antérieure de la centrale. Au Canada, il s'agit du premier projet éolien communautaire assez puissant pour alimenter un réseau électrique et permettre l'arrêt complet des génératrices au diesel lorsqu'il y a assez d'énergie éolienne disponible - un nouveau modèle à suivre au pays.

En intensifiant la production d'énergie au Yukon, ce projet renforce la sécurité énergétique dans le Nord et montre que le leadership autochtone apporte des solutions énergétiques propres qui peuvent réduire les émissions et les coûts pour la population canadienne.

Citations

« Le projet éolien N'tsi de Kluane montre avec éclat que, grâce à leur leadership et leur esprit d'innovation, les Autochtones façonnent l'avenir énergétique propre du Canada et renforcent la sécurité et l'abordabilité de notre approvisionnement en énergie en misant sur les atouts de notre pays. En intégrant au réseau une éolienne assortie d'un système de stockage par batterie, ce projet diminue la dépendance au diesel, réduit les émissions et renforce la sécurité énergétique dans le Nord. En outre, il permet de créer des emplois locaux, de renforcer le savoir-faire technique et de procurer des avantages économiques durables à la communauté. Le Canada est fier de faire équipe avec la Première Nation de Kluane dans le cadre de cette entreprise sans précédent, qui montre que les projets d'électricité propre dirigés par des Autochtones contribuent à bâtir un avenir plus viable et plus résilient pour toute la population canadienne. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis ravi d'annoncer notre soutien au projet éolien N'tsi de Kluane. Remplacer la production d'énergie à partir de diesel par l'éolien - une énergie renouvelable - est un grand pas vers l'édification d'une communauté plus durable, rentable et résiliente. Ce projet montre encore une fois que l'innovation yukonnaise fait progresser l'énergie propre, ici même au pays. »

Dr Brendan Hanley

Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

« Ce projet est un exemple de leadership dans le secteur de l'énergie propre et montre qu'il est possible de bâtir un Canada plus fort en misant sur la collaboration. Grâce à l'esprit d'innovation et au dévouement de la Première Nation de Kluane, ce projet procurera des avantages économiques et environnementaux à la communauté pendant des décennies. »

Gregor Robertson

Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet Lhu'ààn Mân N'tsi témoigne avec éclat du leadership dont font preuve les Autochtones dans la lutte contre les changements climatiques. La Première Nation de Kluane s'emploie à bâtir un avenir énergétique propre, enraciné dans la gérance de l'environnement et une volonté d'indépendance énergétique. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le projet éolien Lhu'ààn Mân N'tsi de la Première Nation de Kluane approvisionnera Burwash Landing et Destruction Bay en énergie propre et renouvelable et réduira nettement la consommation de diesel dans ces localités. Dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique et de l'Initiative pour l'innovation en matière d'énergie renouvelable du Yukon, notre gouvernement est fier d'investir dans ce projet éolien communautaire pour accroître la production d'énergie renouvelable et réduire les émissions. En collaborant avec les Premières Nations du Yukon et le gouvernement du Canada, nous progressons dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés dans la stratégie Notre avenir propre. »

L'honorable John Streicker

Ministre responsable de la Société de développement du Yukon, gouvernement du Yukon

« Depuis de nombreuses années, la Première Nation de Kluane rêve du jour où ses membres ne dépendront plus du diesel pour assurer l'éclairage dans leurs maisons. Le plan énergétique que nous avons élaboré énonce une vision axée sur une plus grande autonomie et le respect du territoire, et aujourd'hui, nous concrétisons cette vision. Ce projet éolien permet non seulement de faire progresser l'énergie propre, mais aussi de renforcer notre avenir énergétique, de protéger notre environnement et de construire des bases plus solides pour les générales futures. Si cette réalisation a été rendue possible, c'est uniquement grâce à l'établissement de solides partenariats avec les gouvernements fédéral et territorial, ATCO Electric Yukon et de nombreux autres partenaires qui ont cru en la capacité de leadership de KFN et qui ont travaillé avec nous à matérialiser cette vision. »

Robert Dickson

Kwanathi Inlį (chef)

Quelques faits

Le programme EPCRE sert à financer des projets d'énergie renouvelable et de renforcement des compétences afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles pour le chauffage et l'électricité au sein des collectivités rurales, éloignées et autochtones du Canada.

Le gouvernement du Yukon a également versé une contribution de près de 2 millions de dollars au projet.

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]