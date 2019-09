Un petit pas pour les nouveaux investisseurs, un grand pas pour leur sécurité financière - Pas de solde minimum requis avec le conseiller-robot RBC Investi-Clic

Aucun solde minimum pour ouvrir un compte - commencez à investir avec seulement 100 $

TORONTO, le 12 sept. 2019 /CNW/ - Les Canadiens qui souhaitent faire l'essai de l'investissement en ligne peuvent dorénavant le faire avec aussi peu que 100 $ grâce à l'élimination du solde minimum requis avec le service de gestion de placements en ligne RBC Investi-Clic.

Ce changement, qui reflète les leçons tirées depuis le lancement national de RBC Investi-Clic en novembre dernier, s'inscrit dans l'objectif principal du conseiller en ligne : aider les nouveaux investisseurs à commencer à investir.

« Nous savons que certains Canadiens souhaitent investir, mais estiment ne pas disposer de suffisamment de fonds ou de connaissances pour faire ce premier pas », explique Rajan Bansi, directeur général principal, Placements et conseils, RBC Investi-Clic. « Le fait de ne pas avoir à réunir de montant minimum pour commencer avec RBC Investi-Clic signifie que vous bénéficiez de l'expertise de nos conseillers en gestion de portefeuille et de notre technologie intelligente, sans avoir à vous soucier de quelconque solde minimum. »

« Nous veillons à ce que tout soit aussi simple et pratique que possible - et à ce que tout se passe en ligne, ajoute M. Bansi. Il suffit de se rendre sur notre site, puis de répondre à quelques questions pour recevoir une recommandation de portefeuille sans obligation. Si la recommandation est acceptée, nous ouvrons le compte, quel que soit le montant initial du dépôt. Dès que les cotisations atteignent 100 $, nous commençons à les investir conformément à la recommandation. »

RBC Investi-Clic a recours à une technologie intelligente pour automatiser le processus, et une équipe de spécialistes se charge de la gestion des portefeuilles, qu'ils rééquilibrent au besoin. De plus, les investisseurs peuvent communiquer avec des conseillers en placements s'ils ont des questions.

Deux choix sont offerts aux investisseurs : le portefeuille standard ou le portefeuille responsable. La principale différence est que le portefeuille d'investissement responsable se compose de sociétés sélectionnées en fonction de multiples critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les actions de sociétés liées au commerce du tabac, d'armement controversé et d'armes à feu civiles, de même que celles qui font l'objet de très importantes contestations commerciales, en sont exclues.

« Nous continuons d'offrir commodité, rapidité et simplicité aux investisseurs. L'ajout d'un portefeuille d'investissement responsable leur offre la possibilité d'exercer une incidence positive sur le monde tout en atteignant leurs objectifs financiers », note M. Bansi.

Pourquoi certains Canadiens n'ont-ils pas encore commencé à investir ?

Plus de la moitié (55 %) des répondants à un sondage RBC auprès de non-investisseurs considèrent ne pas avoir assez d'argent pour investir. En leur permettant de commencer à investir aussi peu que 100 $, RBC Investi-Clic élimine un obstacle de taille et aide les Canadiens à commencer à bâtir leur avenir financier.

Par où commencer ?

C'est simple comme tout ! Il vous suffit de vous rendre sur le site de RBC Investi-Clic et de nous fournir quelques renseignements pour recevoir une recommandation de portefeuille sans obligation - le tout en ligne. Une fois que vous avez accepté la recommandation et choisi un CELI, un REER ou un compte non enregistré, nous ouvrons le compte pour vous, quel que soit le montant que vous souhaitez y verser. Vous pouvez ensuite continuer d'y verser des cotisations quand bon vous semble. Dès que le solde de votre compte atteint 100 $, RBC Investi-Clic investit votre argent dans le portefeuille recommandé.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Un processus automatique des plus faciles. RBC Investi-Clic assure le suivi de votre portefeuille et le rééquilibre automatiquement en fonction de la répartition d'actifs choisie au départ. Vous pouvez suivre vos progrès en ligne au moment qui vous convient. Et ce n'est pas tout : RBC Investi-Clic vous donne aussi accès à des conseillers en placements qui pourront répondre à vos questions et vous donner des conseils.

Quelle est la composition de votre portefeuille de placements ?

Vous choisissez. Nous faisons le travail. Votre portefeuille de placement RBC Investi-Clic sera composé d'une combinaison de liquidités et de FNB (fonds négociés en bourse) à gestion passive à frais réduits. Deux types de portefeuilles vous seront proposés. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs avec un minimum de frais, nos portefeuilles standard sont tout indiqués. Vous souhaitez atteindre vos objectifs tout en exerçant une incidence positive sur le monde ? Optez plutôt pour nos portefeuilles d'investissement responsable. Cliquez ici pour obtenir un complément d'information sur ces deux options.

Nos frais de gestion et l'exonération que nous offrons :

Notre toute dernière offre : ouvrez un compte d'ici le 30 septembre et ne payez aucuns frais de gestion pendant 6 mois. Un code promotionnel s'appliquera automatiquement. Par la suite, profitez du même service exceptionnel et ne payez que 0,5 % de frais de gestion par année sur le solde de vos placements.

À propos de RBC Investi-Clic

RBC Investi-Clic fournit des services en ligne de gestion discrétionnaire de placements pour répondre aux besoins des investisseurs qui recherchent une solution numérique simple et pratique en matière de conseils en placement. Nous offrons un service de placement en ligne facile à utiliser, que ce soit pour l'ouverture d'un compte, l'obtention de recommandations de portefeuille ou la gestion continue des placements d'un client. RBC InvestiVite Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada. Vous trouverez plus d'information à www.rbcinvesticlic.com.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource - médias : Jill Anzarut, Communications, RBC, 647 534-5118, jill.anzarut@rbc.com

Related Links

http://www.rbc.com