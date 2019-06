Un nouveau projet pilote offre aux Canadiens en milieu de carrière une formation axée sur les compétences pour qu'ils puissent s'adapter à la nature changeante du travail

Soixante travailleurs du commerce de détail recevront une formation et obtiendront un emploi pour préparer leur transition vers le secteur des technologies de l'information et des communications



TORONTO, le 5 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est conscient que la nature du travail évolue et que les Canadiens méritent une véritable chance de réussir dans le milieu de travail. C'est pourquoi il s'assure que les travailleurs canadiens sont en mesure de se recycler et de perfectionner leurs compétences à n'importe quel moment de leur carrière.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un financement de 1 177 879 $ à Palette Skills Inc. pour son projet Upskilling Mid-Career Workers Impacted by Automation. Ce projet permettra aux travailleurs du commerce de détail qui sont en milieu de carrière d'acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi de qualité en vente et en marketing dans le secteur croissant des technologies de l'information et des communications (TIC). Le projet est financé par le Programme d'appui aux initiatives sectorielles.

Les employeurs du secteur des TIC ont indiqué leur difficulté à trouver des travailleurs possédant les compétences techniques, l'expérience et le leadership nécessaires. Dans le cadre de ce projet, 60 travailleurs recevront une formation professionnelle personnalisée et obtiendront un emploi rémunéré afin d'acquérir les compétences requises pour passer du commerce de détail au secteur des TIC. Dix employeurs du milieu des TIC aideront à concevoir le programme de formation et offriront des emplois rémunérés.

Les pratiques exemplaires tirées de ce projet sur les transitions professionnelles en milieu de carrière seront échangées avec d'autres entreprises et secteurs de l'économie. Cet échange d'information guidera les autres entreprises et secteurs, afin qu'ils aident les travailleurs canadiens à effectuer la transition vers des carrières recherchées, car le marché du travail continue de s'adapter aux changements technologiques.

« Comme la nature du travail change, il est important que les Canadiens puissent continuer à développer leurs compétences tout au long de leur carrière. Ce projet vise à aider les Canadiens à acquérir de nouvelles compétences qui leur permettront d'obtenir des emplois de qualité dans des secteurs novateurs et en croissance où la demande est forte. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« L'économie canadienne évolue. Nous devons donc nous assurer que les travailleurs canadiens disposent des outils nécessaires pour en tirer profit. Ce projet aidera les travailleurs en milieu de carrière à acquérir les précieuses compétences dont ils ont besoin pour obtenir de bons emplois et profiter des innovations canadiennes. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« La nature du travail change, et Palette crée de nouvelles occasions pour les travailleurs en milieu de carrière de se réorienter vers des industries à forte croissance, tout en aidant les entreprises à mettre fin à leur pénurie de main-d'œuvre. Dans le cadre de nos programmes de perfectionnement, nous aidons les entreprises à trouver les employés talentueux dont elles ont besoin pour croître. De ce fait, leur personnel acquière stabilité d'emploi et carrière prometteuse, et sont ainsi plus en mesure de réussir dans l'économie numérique du Canada. »

- AJ Tibando, directeur exécutif et cofondateur de Palette

Les faits en bref

90 % des travailleurs participant au projet pilote devraient trouver du travail dans le secteur des TIC à la fin du programme.

En 2017, 775 500 personnes occupaient des postes clés dans le secteur des TIC, ce qui représente 3,9 % de l'emploi au Canada cette année-là.

cette année-là. Le PIB réel produit par le secteur canadien des TIC a augmenté de 4,1 % entre juillet 2017 et juillet 2018.

Document d'information

Exigences changeantes du monde du travail

La main-d'œuvre du Canada est instruite et hautement qualifiée, mais en raison de l'évolution rapide de la technologie et de la mondialisation, nos travailleurs ont besoin d'acquérir de plus en plus rapidement de nouvelles compétences. À mesure que les exigences du monde du travail changent, les compétences des travailleurs doivent également changer. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour s'assurer que les travailleurs, les employeurs et les établissements d'enseignement postsecondaire disposent de l'information nécessaire pour relever les défis actuels et futurs de milieux de travail en évolution rapide.

Programme d'appui aux initiatives sectorielles

Le Programme d'appui aux initiatives sectorielles est un programme de subventions et de contributions qui a pour but de contribuer à combler les pénuries de main-d'œuvre qualifiée actuelles et futures en soutenant l'élaboration et la diffusion d'information sur le marché du travail particulière à chaque secteur, de normes professionnelles nationales et de systèmes de reconnaissance des compétences.

Le Programme d'appui aux initiatives sectorielles finance des projets pluriannuels fondés sur des partenariats dans des secteurs économiques clés afin de soutenir le marché du travail canadien.

Le Programme permet :

de préparer de l'information sectorielle sur le marché du travail qui a une portée nationale ou qui revêt une importance nationale et qui permet de mieux comprendre les marchés du travail sectoriels;

de soutenir des solutions créatives qui explorent de nouvelles façons de régler les problèmes du marché du travail;

d'élaborer des normes professionnelles nationales qui sont validées par l'industrie;

de concevoir des programmes de certification et de reconnaissance professionnelles axés sur l'industrie et validés par l'industrie à l'échelle nationale.

Grâce à des programmes comme le Programme d'appui aux initiatives sectorielles, le gouvernement aide à répondre aux besoins en matière de compétences dans des secteurs clés de l'économie. Il aide les industries à cerner, à prévoir et à combler les pénuries de main-d'œuvre et les besoins en matière de développement des compétences, notamment en attirant, en engageant et en maintenant en poste des travailleurs, en particulier ceux qui font partie des groupes sous-représentés comme les Autochtones et les nouveaux immigrants.

Le but du Programme d'appui aux initiatives sectorielles est de financer des projets qui permettront aux travailleurs, aux employeurs et aux établissements d'enseignement postsecondaire d'avoir accès à de l'information sectorielle sur le marché du travail afin de répondre aux besoins changeants en matière de compétences dans de nombreuses industries.

