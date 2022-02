OTTAWA, ON, le 14 févr. 2022 /CNW/ - Notre système d'immigration a contribué à faire du Canada le pays qu'il est aujourd'hui; un pays prospère, diversifié et accueillant à l'égard des personnes dans le besoin. Les nouveaux arrivants enrichissent et améliorent nos collectivités, et ils travaillent chaque jour à créer des emplois, à prendre soin des êtres qui nous sont chers et à appuyer les entreprises locales. Tout au long de la pandémie, ils ont servi sur la ligne de front, œuvrant dans des secteurs clés comme les soins de santé, le transport et la fabrication. Sans eux, le Canada n'aurait pu relever les défis auxquels il a été confronté ces 2 dernières années dans des industries et des secteurs cruciaux de l'économie. Aujourd'hui plus que jamais, les immigrants sont essentiels au succès continu de notre pays.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a présenté le Plan des niveaux d'immigration 2022-2024, lequel décrit une voie ambitieuse, mais responsable en matière d'immigration qui favorisera la reprise économique du Canada et contribuera à la croissance après la pandémie, tout en renforçant les collectivités et les industries du pays qui font appel à l'immigration.

La pandémie a mis en évidence les contributions des nouveaux arrivants au bien-être de nos collectivités et de l'ensemble des secteurs de l'économie. L'an dernier, le Canada a accueilli plus de 405 000 nouveaux résidents permanents, le plus grand nombre d'immigrants en une seule année de son histoire. Même si bon nombre des emplois perdus pendant la pandémie ont été retrouvés, des centaines de milliers de postes dans tous les secteurs doivent toujours être pourvus. L'immigration représente déjà près de 100 % de la croissance de la population active, et comme 5 millions de Canadiens ont l'intention de prendre leur retraite d'ici la fin de la décennie, le ratio travailleur/retraité diminuera pour s'établir à 3 pour 1 seulement. Il s'agit là d'une indication claire que d'un point de vue économique, nous avons réellement besoin d'accroître les niveaux d'immigration.

Afin que le Canada dispose des travailleurs dont il a besoin pour remédier aux graves pénuries de main-d'œuvre et pour soutenir une économie solide à l'avenir, le Plan des niveaux 2022-2024 vise à continuer d'accueillir des immigrants à un taux d'environ 1 % de la population canadienne, soit 431 645 résidents permanents en 2022, 447 055 en 2023 et 451 000 en 2024. Ce plan prend appui sur le plan des niveaux précédents, en insistant davantage sur le soutien à la relance économique et à la croissance après la pandémie.

Dans l'optique de soutenir cette augmentation des niveaux, le gouvernement du Canada a récemment annoncé son plan visant à moderniser le système d'immigration du Canada pour appuyer la relance économique et améliorer l'expérience client, un plan qui aidera à remédier aux principales difficultés auxquelles sont confrontés nos clients, par exemple en réduisant les volumes de demandes à traiter et en offrant les délais de traitement plus prévisibles auxquels nos clients s'attendent et qu'ils méritent.

Ce plan aidera à attirer et à retenir de nouveaux arrivants dans les régions aux prises avec d'importants défis économiques, démographiques et liées à la main-d'œuvre. Il permettra également d'accroître l'immigration francophone à l'extérieur du Québec tout en favorisant l'intégration réussie des nouveaux arrivants d'expression française et en renforçant les communautés francophones de tout le pays. Dans le cadre de notre Stratégie en matière d'immigration francophone, nous cherchons à atteindre une cible de 4,4 % d'immigrants d'expressions française à l'extérieur du Canada d'ici 2023.

Les principaux éléments du plan sont les suivants :

admissions globales des immigrants représentant 1,14 % de la population canadienne d'ici 2024;

vision à long terme axée sur la croissance économique, avec près de 60 % des admissions dans la catégorie de l'immigration économique;

aide aux populations vulnérables, par exemple par des mesures spéciales visant à faciliter l'octroi de la résidence permanente aux demandeurs d'asile qui travaillent dans le secteur des soins de santé pendant la pandémie;

soutien dans les crises mondiales en offrant un refuge sûr aux personnes menacées de persécution par l'intermédiaire des demandes d'immigration pour motifs d'ordre humanitaire;

maintien des personnes talentueuses se trouvant déjà au Canada en accordant le statut de résident permanent aux résidents temporaires acceptés dans le cadre des voies d'accès temporaires pour les travailleurs essentiels lancées au printemps 2021.

Ce plan reconnaît également l'importance de la réunification des familles et aide à maintenir la norme de traitement de 12 mois pour les époux et conjoints et les enfants.

Le Canada demeure fidèle à ses engagements humanitaires internationaux, et il compte notamment réinstaller au moins 40 000 réfugiés afghans au cours des 2 prochaines années. À ce jour, plus de 7 550 réfugiés afghans ont élu domicile au Canada du fait de ces efforts. En travaillant avec des partenaires de la région, nous exploitons toutes les voies qui s'offrent à nous afin d'assurer un passage sûr aux personnes se trouvant en Afghanistan.

Le Plan des niveaux d'immigration 2022-2024 aidera à consolider la place du Canada comme l'une des principales destinations au monde pour les personnes talentueuses, en créant une base solide pour la croissance économique après la pandémie tout en réunissant des familles et leurs êtres chers et en permettant au Canada de respecter ses engagements humanitaires.

Citation

« L'immigration a contribué à faire du Canada le pays qu'il est aujourd'hui. De l'agriculture et la pêche à la fabrication, en passant par les soins de santé et le secteur des transports, le Canada compte sur les immigrants. Nous nous concentrons sur la relance économique, et l'immigration est la clé pour y parvenir. L'établissement de nouveaux objectifs audacieux en matière d'immigration, comme le prévoit le Plan des niveaux 2022-2024, permettra de mettre davantage en valeur la contribution incommensurable des immigrants dans nos collectivités et dans tous les secteurs de l'économie. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Le Plan des niveaux est une projection du nombre de résidents permanents qui seront admis au Canada, et fixe des objectifs et des fourchettes d'admissions pour l'ensemble des catégories d'immigration. En vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le ministre doit déposer le Plan des niveaux au Parlement chaque année.

des niveaux est une projection du nombre de résidents permanents qui seront admis au Canada, et fixe des objectifs et des fourchettes d'admissions pour l'ensemble des catégories d'immigration. En vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le ministre doit déposer le Plan des niveaux au Parlement chaque année. Le Plan des niveaux tient compte d'un dialogue étroit avec les représentants provinciaux et territoriaux, ainsi que des recherches sur l'opinion publique et des consultations avec les intervenants.

des niveaux tient compte d'un dialogue étroit avec les représentants provinciaux et territoriaux, ainsi que des recherches sur l'opinion publique et des consultations avec les intervenants. Les Canadiens de partout au pays peuvent constater à quel point les nouveaux arrivants profitent aux collectivités locales grâce à la campagne L'immigration, ça compte d'IRCC.

partout au pays peuvent constater à quel point les nouveaux arrivants profitent aux collectivités locales grâce à la campagne L'immigration, ça compte d'IRCC. Aux termes de l'Accord Canada-Québec, le Québec établit ses propres niveaux d'immigration.

Produits connexes

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Aidan Strickland, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, [email protected] ; Relations avec les médias : Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]